Harvard-Wissenschaftler: Das steckt hinter all den UFO-Sichtungen

Während die Regierungen damit beschäftigt sind, „UFOs abzuschießen“, taucht der Begriff Projekt Blue Beam immer wieder auf. Der Harvard-Wissenschaftler Robert Duncan sprach kürzlich in dem Podcast Koncrete ausführlich darüber.

Laut Duncan werden die Kugeln, die Piloten und andere am Himmel sehen, von einer Gruppe innerhalb der Regierung geschaffen. „Wir spielen ein Spiel mit unseren Streitkräften, um sicherzustellen, dass wir auch den Feind täuschen können“, sagte der Wissenschaftler. „Es sind gerichtete Energiewaffen.“

Harvard Scientist Robert Duncan Explains ‘Project Blue Beam’



“You can see it by the naked eye and it would leave a radar trace”@KONCRETE pic.twitter.com/Vi4r1zuhcc