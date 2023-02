Lasst uns ihren finsteren Plänen zuvorkommen

Manchmal haben Regierungen einen genau da, wo sie einen haben wollen.

In Brasilien verlangt der neue linksgerichtete Präsident nun, dass die Kinder von Empfängern des Sozialhilfeprogramms Bolsa Familia geimpft sein müssen.

Ob diese Vorschrift auch die Covid-Impfung umfasst, wurde noch nicht bekannt gegeben, aber angesichts des Präzedenzfalls ist dies nur ein Detail.

Das ist eine deutliche Erinnerung daran, dass es schrecklich ist, wenn man vom Staat abhängig ist. Denn im Laufe der Zeit wird der Staat im Gegenzug für seine Hilfe wahrscheinlich immer mehr von uns verlangen.

Erst heute hat mein Freund Mark Jeftovic dieses Beispiel im Zusammenhang mit dem Thema der digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) angeführt.

Er fragte: Wenn eine Regierung ihre Politik der Bargeldzahlungen an bestimmte Gruppen nutzen kann, um Verhaltensänderungen bei diesen Gruppen herbeizuführen, was hält dann die Währungsbehörde davon ab, dasselbe mit Hilfe der von ihr kontrollierten CBDCs zu tun?

Die Architekten dieser Systeme versuchen so zu tun, als würden sie auf eine Marktnachfrage reagieren, und verweisen auf den Erfolg von Kryptowährungen wie Bitcoin als Beweis dafür, dass die Menschen an digitalen Währungen interessiert sind.

Die Menschen sind jedoch nicht an digitalen Währungen als solchen interessiert, sondern an Währungssystemen, die sich der Kontrolle von Zentralbanken und nationalen Regierungen entziehen. Ein CBDC ist also keine Antwort auf das, was diese Menschen suchen.

Wie wir gesehen haben, bedeutet ein CBDC wahrscheinlich das Ende der finanziellen Privatsphäre.

Aber ist es wirklich so undenkbar, dass ein solches System zu politischen Zwecken und sogar zur Bestrafung Andersdenkender manipuliert werden könnte?

Vor dem COVID hätte niemand erwartet, dass Kanada, so verrückt wie sein Regime ist, die Bankkonten von Hunderten von Menschen, die gegen das Regime protestieren, einfrieren würde. Aber es ist geschehen.

Gibt es Sicherheitsvorkehrungen dagegen, dass eine von der Zentralbank eines Landes ausgegebene digitale Währung so kontrolliert wird, dass unter anderem die digitalen Geldbörsen einer ganzen Klasse von Dissidenten einfach abgeschaltet werden könnten?

Wenn uns die letzten Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass wir diesen Regimen besser nicht glauben sollten und nicht davon ausgehen sollten, dass ihre verschiedenen Pläne nicht irgendwann für unheilvolle Zwecke genutzt werden.

Daher empfehle ich Ihnen dringend, sich die 5-tägige CBDC-Ausstiegsaktion von John Bush anzusehen, die er kostenlos anbietet.

Ja, sie hat bereits begonnen, und ja, der Countdown-Timer steht auf Null, aber Sie können immer noch mitmachen und sich die Wiederholungen ansehen.

Wir sollten uns beeilen, damit wir nicht unvorbereitet erwischt werden: