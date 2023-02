Gespräch, das in Davos in einem Nebenraum des Weltwirtschaftsforums mitgehört wurde

Bill Gates: Diese neue Betrugsdemie – ich meine Pandemie – wird ein echter Humdinger werden.

Klaus Schwab: Ein echtes Prachtexemplar.

Yuval Harari: Was ist ein Humdinger?

Tedros Ghebreyesus: Ein Killer, könnte man sagen. Wir haben die Impfstoffe, die Killshots parat. Und wir werden alle billigen alternativen Therapien, die funktionieren, unterdrücken, verleumden und verbieten – genau wie wir es mit der Covid-Operation getan haben.

Gates: Ganz recht, Tedros, die Impfstoffe sind einsatzbereit! Dieses Mal werden wir vielleicht 2-3 Milliarden durch Impfungen verursachte Todesfälle und Verletzungen erleben. Der Covid-Betrug, ich meine die Pandemie, war eine Aufwärmübung. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, das nächste weltzerstörende Virus anzukündigen. Dabei kann es sich um ein theoretisches Computermodell handeln – genau wie bei Covid-19, das nur als Computersimulation existiert, die von unseren Partnern in China bereitgestellt wurde. Dieser nächste „große katastrophale Virus“ wird von… nun, das werden Sie noch früh genug herausfinden.

Albert Bourla (CEO von Pfizer): Absolut fantastisch!

Anthony Fauci: Ich komme dafür aus dem Ruhestand.

Harari: Ich werde ein neues Buch über den unaufhaltsamen Lauf der Geschichte schreiben. Es wird ein weiterer New York Times-Bestseller werden.

Gates: Das Beste von allem ist, dass wir die heilige, heilige, immer schädliche, nicht zugelassene mRNA-Technologie in das Trinkwasser der Welt eingebracht haben.

Bourla: Wunderbar! Ein Schub für die Booster.

Fauci: Das war meine Idee, Bill. Sie haben meine Idee gestohlen, ich verdiene eine Menge Anerkennung und Respekt. Ich bin ein bescheidener Mann der Wissenschaft.

Schwab: Dies wird eine notwendige und humane Ausmerzung der nutzlosen Fresser sein.

Josef Mengele: Ich bin neidisch auf das, was ihr da macht. Ihr seid teuflisch clever und brillant.

Gates: Wie zum Teufel ist er hier reingekommen?

Henry Kissinger: Reinkarnation oder Wiederauferstehung oder so.

Harari: Wer hätte das gedacht? Stellen Sie sich das mal vor.

Mengele: Mit euren mRNA-Killshots und euren Adenovirus-Vektor-Killshots habt ihr Millionen von Trotteln getötet und verstümmelt. Auch viele Kinder. Ich habe nie so viele Kinder ermordet. Ich beneide euch wirklich. Ihr nagelt sie mit Herzmuskelentzündungen, Tot- und Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, Schlaganfällen, Blutgerinnseln und plötzlichen Todesfällen zu. Und eure Feministinnen sind still. Ihre Feministinnen scheren sich einen Dreck darum, sie sind alle mit einer Gehirnwäsche durch den Wokeism und die Propaganda Ihrer Mainstream-Medien versehen. Es ist fabelhaft. Goebbels [Nazi-Informationsminister Josef Goebbels] würde sabbern.

Ghebreyesus: Warten Sie, bis Sie sehen, was auf Sie zukommt. Mit unserem neuen globalen WHO-Pandemievertrag und unseren neuen internationalen WHO-Gesundheitsvorschriften werden ich und Gates und Big Pharma jeder Nation auf dieser Erde die Gesundheitspolitik diktieren. Wir werden entscheiden, wo es eine Pandemie gibt und wer die genetischen Impfstoffe bekommen muss. Wer eingesperrt und maskiert werden muss.

Christopher Wray (FBI-Direktor): Präsident Joe Biden, Amerikas unrechtmäßiger, nicht gewählter Führer, ist ein großer Einiger. Das hat er in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt. Er vereint unser großes Land hinter dem endlosen Krieg gegen Russland über den Stellvertreter Ukraine. Das wird die Inflation weiter in die Höhe treiben, aber das ist in Ordnung – die Menschen bekommen ein Grundeinkommen und Lebensmittelmarken, pardon, ich meine Nahrungsergänzungshilfe. Außerdem lassen wir zu, dass mehrere Millionen illegale Einwanderer von unserer Grenze zu Mexiko ins Land strömen, und sie werden die schlecht bezahlten Jobs für noch weniger Lohn machen. Wir sind dabei, dieses Land zu verändern. Keine Mittelschicht mehr.

Gates: Ob es nun Biden, Trump oder Trump ist, macht keinen großen Unterschied, denn ich und Big Pharma, wir besitzen sie alle. Alle Kongressmitglieder und Kongressabgeordneten. Haben Sie jemals gehört, dass einer dieser billigen Anzugträger die sofortige Rücknahme aller Covid-Impfstoffe und eine Entschädigung für die Impfopfer gefordert hat? Nein, natürlich nicht. Sie gehören uns alle, auch die Politiker, die dramatische Reden halten und Befragungen und Pressekonferenzen abhalten. Das ist alles nur Show und Täuschung. Machen Sie sich bereit für mehr gefälschte apokalyptische Viren, mehr gefälschte diagnostische Tests, mehr Abriegelungen, mehr Zensur und vor allem mehr genetische „Impfstoffe“.

Olaf Scholz (deutscher Bundeskanzler): Ich bin froh, dass Sie die Zensur erwähnt haben, das ist extrem wichtig. Denn wenn die Zeitungen, die Fernsehsender und die Social-Media-Giganten eine freie und offene Diskussion über die so genannte Covid-Pandemie zulassen würden – mit abweichenden Top-Wissenschaftlern, die vollständig vertreten sind und ihre Daten zur Verfügung stellen – würde der ganze Schwindel innerhalb einer Woche zusammenbrechen. Und die Menschen, die getäuscht wurden, um die Impfungen zu bekommen, wären sehr, sehr wütend. Es würde Klagen geben. Und Unruhen. Und Schlimmeres.

(Gates, Mengele, Schwab und Scholz umarmen sich herzlich.)