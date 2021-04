Hat China die Videos von Menschen inszeniert, die in Wuhan zusammengebrochen sind?

Bereits Mitte März 2020, zu einer Zeit, als noch viele Menschen Toilettenpapier kauften, argumentierte SPR, dass die Coronavirus-Situation Aspekte einer möglicherweise realen Pandemie, einer Massenpsychose und einer psychologischen (dh Propaganda-) Operation (die „ drei Ps ”).

Kürzlich fragten sich einige Leute , ob die berüchtigten Videos von „Menschen, die in Wuhan zusammenbrechen“ (siehe oben), die Ende Januar 2020 entstanden waren, tatsächlich von der chinesischen Regierung inszeniert worden waren, um den Westen in Sperrungen und Selbstzerstörung zu versetzen. Schließlich, so wird argumentiert, wurden solche Ereignisse später während der Pandemie nirgendwo anders gesehen.

Zum Beispiel betitelte die britische Zeitung The Guardian am 31. Januar 2020 : „Ein Mann liegt tot auf der Straße: das Bild, das die Wuhan-Coronavirus-Krise einfängt“. Eine Woche zuvor hatte der British Express den Titel „Coronavirus-Horror: Social-Media-Material zeigt, wie sich infizierte Wuhan-Bewohner wie Zombies verhalten“.

Eine Analyse dieser Videos und ihres Kontexts zeigt jedoch Folgendes: