Von Tyler Durden

Verfasst von Jonathan Turley,

Nachfolgend finden Sie meinen Artikel in The Hill über die neuesten Entwicklungen in der Untersuchung der Umweltverbrechen, die bei der Sabotage der Nord Stream-Pipelines in den Gewässern vor Dänemark und Schweden im Jahr 2022 begangen wurden. Das deutsche Gericht hat einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer erlassen, was nicht nur für Wolodymyr Selenskyj, sondern auch für Joe Biden peinlich sein könnte. Die Wahrheit ist nach wie vor unbekannt, da sowohl Russland als auch die Ukraine beschuldigt werden. Auf beiden Seiten werden „falsche Fährten“ gelegt, um Hinweise, die auf das eine oder andere Land hindeuten, zu entkräften. Die Deutschen scheinen sich jedoch auf wichtige ukrainische Persönlichkeiten zu konzentrieren.

Es wird oft gesagt, dass „die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist“. Ein gerade in Deutschland erlassener Haftbefehl zeigt, dass der Krieg weiterhin Opfer fordert. Dieser Haftbefehl könnte sich jedoch nicht nur als schwere Anklage gegen die Regierung von Wolodymyr Selenskyj, sondern auch gegen den ehemaligen Präsidenten Joe Biden erweisen.

Diese Woche hat ein deutsches Gericht einen Haftbefehl gegen den Ukrainer Serhii Kuznietsov erlassen, der endlich bestätigen könnte, was schon lange vermutet wurde: dass die Ukraine für die Sabotage der Nord Stream-Pipelines in den Gewässern vor Dänemark und Schweden im Jahr 2022 verantwortlich war.

Die Biden-Regierung könnte zuvor gewarnt worden sein. Angeblich wurde ihr vor Jahren von einem ukrainischen Whistleblower mitgeteilt, dass ein sechsköpfiges Team ukrainischer Spezialeinheiten plante, ein Boot zu mieten, zum Meeresboden zu tauchen und das Nord Stream-Projekt in die Luft zu sprengen. Die Operation wurde Berichten zufolge von General Valerii Zaluzhnyi, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, geleitet.

Dennoch schürten die Biden-Regierung und viele Medien nach dem Angriff Spekulationen, dass Russland seine eigene Pipeline zerstört habe, obwohl es Beweise und logische Argumente gab, die dagegen sprachen.

Es war eine weitere bequeme Behauptung einer russischen False-Flag-Operation, die es der Biden-Regierung ermöglichte, die Möglichkeit zu ignorieren, dass die Ukraine nicht nur Umweltverbrechen begangen, sondern auch ihre Verbündeten bewusst belogen hatte.

Seit Jahren stellen einige von uns die offizielle Darstellung der Biden-Regierung hinsichtlich der verfügbaren Beweise für die Verantwortlichen in Frage.

Die Vermutung eines russischen Angriffs auf eine russische Pipeline erschien nie logisch.

Die Regierung stellte jedoch Milliardenbeträge zur Unterstützung der Ukraine bereit, deren Höhe mittlerweile auf über 180 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Eine Sabotage der Pipelines unserer Verbündeten durch die Ukraine wäre kaum opportun, da viele die Kosten für die US-Bürger in Frage stellten.

Die Biden-Regierung war nicht die einzige, die sich für die Ukraine einsetzte, denn Selenskyj lehnte trotz zunehmender gegenteiliger Beweise jede Verantwortung ab. Als ein weiterer mutmaßlicher ukrainischer Saboteur in Polen gefunden wurde, blockierte ein polnisches Gericht die Auslieferung an Deutschland und ordnete seine Freilassung an. Der Grund? Der Richter stützte seine Entscheidung nicht auf die ukrainischen Dementis. Stattdessen erklärte er, dass die Tat im Namen eines gerechten Krieges begangen worden sei. (Polen bleibt die Frontlinie gegen die russische Aggression in Europa).

Ein italienisches Gericht hat sich nicht auf solche Rechtfertigungen eingelassen. Es ordnete die Auslieferung von Kuznietsov an, der als eine der Schlüsselfiguren der Verschwörung gilt. Der Anschlag umfasste das Chartern einer Yacht im deutschen Hafen Rostock unter Verwendung gefälschter Ausweise und einer Reihe von Mittelsmännern. Kuznietsov beharrt darauf, dass er zu diesem Zeitpunkt als Armeekapitän in der Ukraine gedient habe.

Wenn die Ermittler Recht haben, hat nicht nur die ukrainische Regierung uns belogen. Vermutlich wurde auch Biden von den Geheimdiensten über diese Beweise informiert. Dennoch behauptete Biden weiterhin, dass die Russen die Wahrheit vertuschten. Er erklärte der Öffentlichkeit: „Die Russen verbreiten Desinformationen und Lügen. Wir werden mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um [genau zu klären, was passiert ist]. Hören Sie einfach nicht auf das, was Putin sagt. Wir wissen, dass das, was er sagt, nicht wahr ist.“

Ironischerweise hätte die Öffentlichkeit selbst dann, wenn wir über diese Beweise informiert worden wären, möglicherweise weiterhin das Engagement für die Ukraine unterstützt. Schließlich ist die Ukraine das Opfer einer schrecklichen Invasion, bei der wiederholt Kriegsverbrechen gegen die russischen Streitkräfte vorgeworfen wurden. Die Öffentlichkeit hat jedoch die berechtigte Erwartung, dass ein Land, das Milliarden an Unterstützung erhält, keine Umweltangriffe auf unsere Verbündeten verübt. Diese Pipelines befanden sich in der Wirtschaftszone zweier NATO-Länder.

Während die Deutschen daran arbeiten, die Wahrheit herauszufinden, stellt sich die Frage, ob die amerikanische Öffentlichkeit jemals Transparenz über die mutmaßliche Komplizenschaft oder Kenntnis unserer eigenen Regierung erhalten wird. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, Milliarden in einen Krieg zu pumpen, während die Regierung angeblich einen Angriff der Ukraine auf eine westliche Pipeline vertuschte – und dann möglicherweise die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat.

Die Öffentlichkeit hat auch ein Recht darauf zu erfahren, ob die CIA im Voraus über diesen Angriff informiert war und entweder stillschweigend zugestimmt oder unseren Verbündeten gegenüber nichts gesagt hat.

Während Johnson oft mit seinem Zitat aus dem Jahr 1929 über die Wahrheit im Krieg zitiert wird, ist der folgende Satz ebenso eindringlich: „Diese Art der Propaganda, durch die … die Menschen in ihrem Patriotismus kriegslustig werden und durch Lügen zu einem Wunsch nach Krieg verleitet werden. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen; es wird in Zukunft wieder geschehen.“

Es mag in den USA passiert sein, und die Wahrheit war nicht das einzige Opfer. Das amerikanische Volk wurde wie Trottel behandelt, die mit der Wahrheit nicht umgehen konnten.

