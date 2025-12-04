Tokenisierung: Trump-Familie arbeitet mit in London ansässigem Immobilienentwickler zusammen, um die weltweit erste tokenisierte Hotelentwicklung auf den Malediven zu starten

„Diese Entwicklung wird nicht nur den Luxus in der Region neu definieren, sondern auch einen neuen Maßstab für Innovation im Bereich Immobilieninvestitionen durch Tokenisierung setzen“, sagte Eric Trump.

Donald Trump und seine Familie arbeiten daran, die Tokenisierung weltweit weiter auszubauen, und letzten Monat kündigte seine Familiendynastie an, dass sie ein neues Hotel auf den Malediven tokenisieren wird.

Wie The WinePress schon mehrfach detailliert hat, kann alles tokenisiert und in einen digitalen, programmierbaren, genehmigungspflichtigen digitalen Vermögenswert verwandelt werden, der in Blockchain-Registern verfolgt, nachverfolgt und gespeichert wird.

Im Oktober sagte BlackRock-CEO Larry Fink, dass „ich glaube, wir stehen erst am Anfang der Tokenisierung aller Vermögenswerte – von Immobilien über Aktien bis zu Anleihen, quer durch das gesamte Spektrum“, und dass es darum gehe, „Menschen im digitalen Ökosystem zu halten“, sobald die meisten Dinge tokenisiert sind.

Zudem stellte Fink in seinem jährlichen Brief an die Investoren klar, dass Tokenisierung „den Zugang demokratisieren kann. Tokenisierung ermöglicht fraktioniertes Eigentum. Das bedeutet, Vermögenswerte können in unendlich kleine Stücke aufgeteilt werden. Das senkt eine der Einstiegshürden für Investitionen in wertvolle, zuvor unzugängliche Vermögenswerte wie private Immobilien und Private Equity.“

Vor diesem Hintergrund kündigte die Trump Organization, das offizielle Unternehmen hinter den Trump-Immobilienentwicklungen, am 17. November einen Deal mit dem in London ansässigen Dar Global an, um das Trump International Hotel Maldives zu bauen – das erste überhaupt auf der Insel –, und diese Immobilien-Hotelentwicklung wird tokenisiert, ebenfalls ein Novum.

Dar Global (LSE: DAR), der in London börsennotierte Luxusimmobilienentwickler, und die Trump Organization präsentieren stolz zwei historische Meilensteine: die Premiere des Trump International Hotel Maldives, des ersten Hauses der Marke auf den Malediven, und den Start der weltweit ersten tokenisierten Hotelentwicklung, die an dieses Projekt gebunden ist. Diese bahnbrechende Zusammenarbeit bringt nicht nur die Trump-Marke zu einem der exklusivsten Reiseziele der Welt, sondern führt auch eine beispiellose finanzielle Innovation ein, indem die Entwicklung eines Luxus-Gastgewerbeprojekts erstmals tokenisiert wird. Anders als frühere Modelle, die abgeschlossene Vermögenswerte tokenisieren, tokenisiert diese Initiative die Entwicklungsphase selbst und bietet Investoren die Möglichkeit, von Anfang an an einem wachstumsstarken Premium-Immobilienprojekt teilzunehmen. Beigefügtes Bild in der Pressemitteilung

Nur 25 Minuten per Schnellboot von Malé entfernt wird das Trump International Hotel Maldives etwa 80 ultraluxuriöse Strand- und Überwasservillen umfassen, die für anspruchsvolle globale Reisende entworfen wurden, die höchste Privatsphäre, Exklusivität und Raffinesse suchen. Das Resort soll Ende 2028 eröffnet werden. Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, kommentierte: „Wir freuen uns, die Trump-Marke in Zusammenarbeit mit Dar Global auf die Malediven zu bringen. Diese Entwicklung wird nicht nur den Luxus in der Region neu definieren, sondern auch einen neuen Maßstab für Innovation bei Immobilieninvestitionen durch Tokenisierung setzen.“ Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, fügte hinzu: „Dar Global stößt weiterhin Grenzen vor – von der Entwicklung erstklassiger Reiseziele bis hin zu bahnbrechenden neuen Investitionsstrukturen. Die Tokenisierung der Entwicklung des Trump International Hotel Maldives markiert ein globales Novum, das Luxus, Innovation und Technologie auf eine Weise verbindet, die die Art und Weise, wie die Welt in Gastgewerbe investiert, verändern wird.“ Dieses Projekt stärkt Dar Globals Ruf als zukunftsorientierter globaler Entwickler und erweitert das Vermächtnis der Trump Organization in einem der begehrtesten Reiseziele der Welt – und läutet eine neue Ära ein, in der Luxus auf Innovation trifft.

Dar Global bietet die Möglichkeit, seine Projekte zu tokenisieren. In Anlehnung an die Worte von Larry Fink sagt Dar auf seiner Website:

DarGlobal entwickelt die Art und Weise weiter, wie die Welt in Luxusimmobilien investiert. Durch blockchain-gestützte Tokenisierung machen wir den Zugang zu hochwertigen Vermögenswerten intelligenter, flexibler und global vernetzt. Wir verwandeln physische Vermögenswerte in digitale Token – fraktionierte Anteile unserer Premium-Immobilien, die Investoren kaufen, verkaufen oder halten können. Dies eröffnet neue Möglichkeiten: Besitzen Sie einen Anteil an Luxusresidenzen, ohne die Komplexität traditioneller Immobilientransaktionen.

Dar Global hat mit der Trump Organization zusammengearbeitet. Am 29. November gab Dar außerdem bekannt, dass es mit der Trump-Familie zusammenarbeitet, um den Trump Tower Jeddah zu bauen, der sich in Saudi-Arabien befindet. „Der Trump Tower Jeddah wird einer der höchsten Türme der Stadt werden und 47 Stockwerke mit ultraluxuriösen Residenzen umfassen“, sagt Dar. „Er wird auch den ersten Trump Club des Königreichs beherbergen – einen exklusiven, nur für Mitglieder zugänglichen sozialen Treffpunkt, der erstklassige Annehmlichkeiten und kuratierte Erlebnisse in einer Atmosphäre unvergleichlicher Privatsphäre und Raffinesse bietet.

AUTORENKOMMENTAR

Beachten Sie die Sprache, die BlackRock, Dar und Trump verwenden: „einen Anteil besitzen“, „fraktionierte Anteile“, „fraktioniertes Eigentum“, „Vermögenswerte könnten in unendlich kleine Stücke geschnitten werden.“ Das übersetzt sich in eine einzige Sache: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“ Man besitzt es nicht wirklich vollständig; man hat nur einen „Anteil“ daran, eine „Stimme“, wie Fink es nennt, da der Eigentumstitel selbst nichts weiter ist als Codezeilen, die man nicht besitzt, weil sie nicht greifbar sind, sondern ein programmierbarer Token auf einer genehmigungspflichtigen Blockchain – mit selbstausführenden Regeln in Smart Contracts, die Ihr fraktioniertes Eigentum und Ihre genehmigungspflichtigen Rechte bestimmen.

Dies ist der Bauplan für Tokenisierung – nicht nur im Luxusimmobiliensektor, sondern auch bei Wohnimmobilien. Da ein Großteil der „entwickelten“ Welt eine Wohnungskrise erlebt, die Erschwinglichkeit unerschwinglich ist und jüngere Generationen nicht einsteigen können, ist die „Lösung“ einfach: Lassen Sie BlackRock, Blackstone, Vanguard, State Street und ähnliche Akteure alle Wohnungen aufkaufen und/oder lassen Sie Banken „fraktionierte Eigentumsrechte“ über Tokenisierung anbieten. Ein Haus, das 500.000 Dollar kostet, könnte dann – wie Fink vorschlägt – in kleinere, erschwinglichere Stücke aufgeteilt und verkauft werden, während andere Parteien ebenfalls Anteile am Haus besitzen: der Entwickler, die Bank und Hypothekengeber sowie die Bewohner. Und sobald dieser Token abläuft (z. B. ein 50-jähriger Hypotheken-Token-Vertrag) und die Bedingungen erfüllt sind, endet das „Eigentum“ – und der Zyklus beginnt von vorn. So besitzt man nichts; man ist lebenslang ein dauerhafter Mieter.

Verse 22:7: Der Reiche herrscht über den Armen, und der Schuldner ist des Gläubigers Knecht.

Beachten Sie auch, wie Dar die Entwicklungsphase selbst tokenisieren lässt. Das bedeutet: viele Prozesse, Arbeitskräfte, Materialien, Eigentumsrechte – all das wird zu einem Token, und diese Vermögenswerte können dann gehandelt und spekulativ genutzt werden, um noch mehr Geld zu verdienen.

Das ist es, was das WEF „Stakeholder-Kapitalismus“ nennt.