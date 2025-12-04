Die humane Biodistributionsstudie zeigt, dass Pfizer-mRNA fetales und reproduktives Gewebe durchdringt, langfristig im Körper verbleibt und klare Hinweise auf Shedding liefert.

Nicolas Hulscher, MPH

Seit Jahren wurde der Öffentlichkeit eine einfache Geschichte erzählt: Die mRNA „bleibt im Arm“, zerfällt innerhalb weniger Stunden, gelangt nie in den Blutkreislauf, überquert niemals die Plazenta, erreicht nie das Fortpflanzungssystem und kann ganz sicher nicht ausgeschieden oder auf andere übertragen werden. Diese Behauptungen wurden von Behörden, Faktenprüfern, Nachrichtenmedien und medizinischen Institutionen endlos wiederholt, obwohl nie langfristige humane Biodistributionsstudien durchgeführt worden waren.

Eine neue, peer-reviewte Studie, veröffentlicht in Annals of Case Reports mit dem Titel Detection of Pfizer BioNTech Messenger RNA COVID-19 Vaccine in Human Blood, Placenta and Semen, beendet dieses Narrativ.

Forscher der Bar-Ilan-Universität und mehrerer israelischer medizinischer Zentren verwendeten nested PCR in Kombination mit Sanger-Sequenzierung — eine wesentlich empfindlichere und spezifischere Methode als die Standard-qPCR früherer Studien — um nach Pfizer-mRNA in menschlichen Geweben von 34 Teilnehmern zu suchen, darunter 22 schwangere Frauen, 4 männliche Samenspender (8 Proben) und 8 weitere Erwachsene.

Ihre Ergebnisse sind zutiefst beunruhigend: 88 % der innerhalb der letzten 100 Tage geimpften schwangeren Frauen zeigten nachweisbare Pfizer-mRNA sowohl im Blut als auch im Plazentagewebe.

Unter den männlichen Samenspendern hatten 100 % derjenigen, die Spermien produzierten, Impfstoff-mRNA in ihren Spermien, und 50 % hatten sie in der Samenflüssigkeit — lange nach der Impfung.

Noch besorgniserregender: Pfizer-mRNA wurde bei 50 % der ungeimpften Frauen nachgewiesen — bei zweien sowohl in Plazenta als auch in Blut und bei einer weiteren im Blut allein; ein Ergebnis, das die wissenschaftliche Gemeinschaft zwingt, sich der Realität des Shedding zu stellen, etwas, das Behörden kategorisch abstreiten.

Am bemerkenswertesten: mRNA war noch bei 50 % der Personen über 200 Tage nach der Injektion vorhanden.

Dies ist der bislang klarste Beweis dafür, dass die Injektion nicht „innerhalb von Stunden“ abgebaut wird — sondern stattdessen persistiert, zirkuliert und sich in menschlichen reproduktiven und fetalen Geweben ablagert.

Die Implikationen sind enorm.

METHODEN: WARUM DIESE STUDIE DORT ERFOLGREICH IST, WO ANDERE SCHEITERTEN

Einer der stärksten Aspekte dieses Papiers ist die Methodik. Wo frühere Studien Impfstoff-mRNA nicht nachweisen konnten, erklären die Autoren genau, warum: Sie verwendeten qPCR, die nicht empfindlich genug ist, um RNA in geringer Menge Monate nach der Injektion zu erfassen.

Die neue Studie verwendete stattdessen nested PCR, eine zweistufige Amplifikationstechnik, die die Empfindlichkeit und Spezifität dramatisch erhöht, gefolgt von Sanger-Sequenzierung, die die amplifizierte Sequenz buchstäblich ausliest und bestätigt, dass sie mit dem Pfizer-Konstrukt übereinstimmt.

Jedes positive Ergebnis wurde nur dann als gültig betrachtet, wenn es in mindestens drei von vier unabhängigen technischen Wiederholungen erschien, wodurch die Wahrscheinlichkeit reduziert wurde, dass Hintergrundrauschen oder zufällige Kontamination die Ergebnisse beeinflussten.

Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von den PCR-Tests, die während der Pandemie verwendet wurden, um „COVID-Fälle“ zu diagnostizieren. Diese Tests stützten sich auf einstufige qPCR mit extrem hohen Zyklusschwellen — oft 35–45 Zyklen — bei denen Hintergrundrauschen, Spurenkontamination und harmlose RNA-Fragmente falsch positive Ergebnisse erzeugen können.

Die in dieser neuen Studie verwendete Methode hingegen erfordert:

zwei erfolgreiche Primer-Bindungs- und Amplifikationsrunden,

Reproduzierbarkeit über mehrere Wiederholungen,

und dann eine unabhängige Sequenzbestätigung zur Verifizierung der Identität des Produkts.

Mit anderen Worten: Die COVID-Diagnose-PCR konnte jedes Fragment viraler RNA erfassen und als „positiv“ markieren, während die nested PCR plus Sequenzierung dieser Studie nur eines nachweisen kann: die exakte Pfizer-mRNA-Sequenz, buchstabengetreu verifiziert.

Das bedeutet, dass die Forscher kein „Rauschen“ detektierten — sie detektierten echte, molekular bestätigte Impfstoff-mRNA.

Es ist der bisher definitivste Ansatz, der auf diese Frage angewendet wurde.

Impfstoff-mRNA in der Plazenta nachgewiesen

88 % der Frauen, die innerhalb von 100 Tagen vor der Entbindung geimpft wurden, hatten nachweisbare mRNA in Blut und Plazenta.

Selbst nach 230–251 Tagen wurde Impf-RNA noch in einigen Plazenten gefunden.

Dies widerspricht jeder offiziellen Aussage, dass mRNA „nicht die Plazenta erreicht“.

mRNA in Spermien und Samenflüssigkeit

Von den vier geimpften Männern:

Drei produzierten lebensfähige Spermien — und 100 % von ihnen hatten Pfizer-mRNA in ihren Spermien.

von ihnen hatten Pfizer-mRNA in ihren Spermien. Zwei hatten nachweisbare mRNA in der Samenflüssigkeit.

Ein Mann, 168 Tage zuvor geimpft, hatte immer noch mRNA in seinen Spermien.

Dies wirft tiefgreifende Fragen zu männlicher Fertilität, Keimbahnexposition und potenzieller Übertragung auf.

Langzeitpersistenz

In Blut- und Plazentagewebe:

Die Hälfte der mehr als 200 Tage nach der Impfung getesteten Personen hatte weiterhin nachweisbare Pfizer-mRNA.

Dies liegt weit außerhalb dessen, was Pfizer, Regulierungsbehörden und Gesundheitsbehörden behauptet haben.

Nachweis von mRNA bei ungeimpften schwangeren Frauen

Vielleicht der schockierendste Befund:

50 % der ungeimpften schwangeren Frauen hatten nachweisbare Pfizer-mRNA.

Zwei ungeimpfte Frauen hatten mRNA sowohl im Blut als auch in der Plazenta.

Eine weitere ungeimpfte Frau hatte mRNA im Blut.

Die Autoren sagen ausdrücklich:

„Die Quelle dieser RNA muss noch untersucht werden.“

Dies scheint der erste direkte Nachweis von mRNA-Impfstoff-Shedding zu sein.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Diese Ergebnisse haben enorme Implikationen. Sie bestätigen, dass die mRNA:

nicht an der Injektionsstelle verbleibt,

nicht rasch abgebaut wird,

die Plazenta erreicht,

und die Fortpflanzungsorgane erreicht.

Dies bestätigt den biologischen Mechanismus hinter verzögerten schweren unerwünschten Ereignissen und erklärt auch transgenerationale Nebenwirkungen — warum Babys von geimpften Müttern jetzt selbst Jahre später mit hoher Übersterblichkeit sterben.

Und über diese Bedenken hinaus werfen die positiven Ergebnisse bei Ungeimpften den Schatten auf, dass Shedding tatsächlich real ist.

Abschließend zeigt diese Studie:

Langfristige Persistenz

Systemische Verteilung

Exposition des Fortpflanzungssystems

Plazentaexposition

Mögliches Shedding auf ungeimpfte Personen

Dies sollte sofort einen Marktrückzug und Entschuldigungen an die Öffentlichkeit auslösen für den erlittenen schweren Schaden, der auf betrügerischen Annahmen beruhte.

Während jede Woche weitere Beweise auftauchen, werden die rechtlichen Konsequenzen dafür, diese Produkte auf dem Markt zu belassen, immer schwerwiegender.