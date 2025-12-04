Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichen „ausgewählte“, bisher unveröffentlichte Bilder und Videos von Epsteins Insel

Von Tyler Durden

Die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben eine Reihe bisher unveröffentlichter Fotos und Videos von Jeffrey Epsteins berüchtigter Insel veröffentlicht (Dropbox-Link hier) und in einer Erklärung gesagt: „Diese neuen Bilder geben einen beunruhigenden Einblick in die Welt von Jeffrey Epstein und seiner Insel. Wir veröffentlichen diese Fotos und Videos, um die Transparenz unserer Ermittlungen zu gewährleisten und dabei zu helfen, ein vollständiges Bild von Epsteins schrecklichen Verbrechen zu zeichnen.“

„Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir den Überlebenden Gerechtigkeit verschafft haben.“ Das ist seltsam, denn bis vor kurzem haben sie sich nicht um Epsteins Opfer gekümmert.

„Es ist seltsam, dass die Demokraten erneut selektive Informationen veröffentlichen, wie sie es schon zuvor getan haben. Als die Demokraten das letzte Mal Dokumente herausgepickt und manipuliert haben, ist ihr Versuch, eine weitere Falschmeldung gegen Präsident Trump zu konstruieren, komplett gescheitert“, erklärte ein Republikaner aus dem Aufsichtsgremium gegenüber Axios.

Der neue Cache war Teil von etwa 5.000 Dokumenten, die als Antwort auf die Vorladungen des Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses Jim Comer an JP Morgan und die Deutsche Bank sowie auf seine Anfrage an die US-Jungferninseln vorgelegt wurden“, erklärte ein Sprecher gegenüber dem Nachrichtenportal.

Enthalten in der „selektiven“ Veröffentlichung:

Ein gruseliger Zahnarztraum:

Ein großes Wohnzimmer mit einer Tafel…

Das ist aus irgendeinem Grund teilweise geschwärzt… (Es wird interessant sein zu sehen, ob die Republikaner im Ausschuss die ungeschwärzte Version veröffentlichen werden).

Verschiedene Schlafzimmer…

Außenaufnahmen:

Und Videos:

Rückblick: Erinnern Sie sich daran, dass jemand direkt nach Epsteins Tod eine Drohne über die Insel fliegen ließ?

