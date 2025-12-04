Die WHO führt COVID-Pandemieplan ein, der US-Labore für „globales Frühwarnsystem“ nutzt – selbst nachdem Trump den Rückzug angeordnet hatte

Die nicht gewählte ausländische Organisation glaubt, dass das Coronavirus weiterhin die „Fähigkeit besitzt, Epidemien und Pandemien auszulösen.“

Jon Fleetwood

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen „neuen strategischen Plan für das Management von Bedrohungen durch die Coronavirus-Krankheit“ veröffentlicht, wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

Die Ankündigung folgt darauf, dass die WHO – mit Finanzierung durch die Gates Foundation – ihren Entwurf für ein supranationales Digital-ID-System veröffentlicht hat, das jede Person auf der Erde von der Geburt an erfasst, Impfstatus mit Einkommen, Ethnie und Religion zusammenführt und KI-gestützte Überwachung einsetzt, um ganze Bevölkerungen zu identifizieren, zu erfassen und zu überwachen.

Laut der heutigen Pressemitteilung will die WHO kontrollieren, wie souveräne Staaten auf „COVID-19, das Middle East Respiratory Syndrome (MERS) und potenzielle neue Coronavirus-Krankheiten“ reagieren.

Der Plan „umfasst sowohl das routinemäßige Management als auch Notfallszenarien“ im Zusammenhang mit dem „Auftreten eines neuen Coronavirus mit Pandemiepotenzial“.

Die nicht gewählte internationale Organisation betont, dass dieser Schritt „der erste derartige einheitliche Plan“ sei.

Das Ziel sei ein „nachhaltiges, langfristiges und integriertes Management“.

Die WHO sagt, sie tue dies im Namen der „Förderung von Integration, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit“, typische Begriffe mit globalistischem Bezug.

Der Plan ist Teil der Agenda „2025–2030“ der Organisation, die nationale Gesundheitsbehörden auffordert, an einem „aktionsorientierten Ansatz zur Bewältigung von Bedrohungen durch die Coronavirus-Krankheit im breiteren Kontext des Managements von Infektionskrankheiten“ teilzunehmen.

Zur Begründung verweist die WHO auf die angebliche „Fähigkeit des Coronavirus, Epidemien und Pandemien auszulösen“.

Die WHO besteht darauf, dass „Unsicherheiten bezüglich der Virusevolution und der langfristigen Auswirkungen von COVID-19 bestehen bleiben“.

Ein WHO-Direktor erklärte, dass der Plan auch Bemühungen im Zusammenhang mit Influenza einbeziehe – genau jenem Erreger, vor dem diese Webseite die Leser warnt, weil er derzeit in staatlich finanzierten Labors auf der ganzen Welt gefährlich manipuliert werde.

Der Direktor forderte Regierungschefs auf, sich im Sinne des WHO-Plans auf „künftige“ Krankheitserreger vorzubereiten:

„Coronaviren bleiben heute eine der bedeutendsten Bedrohungen durch Infektionskrankheiten“, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, amtierende WHO-Direktorin für Epidemie- und Pandemie-Management. „Ihre Verwaltung in breitere Programme zur Prävention und Kontrolle von Atemwegs- und Infektionsgefahren zu integrieren – einschließlich Influenza – ist essenziell. Während jedes Land seinen eigenen, auf den nationalen Kontext zugeschnittenen Ansatz haben wird, fordert die WHO die Mitgliedstaaten auf, die strategischen Richtlinien im Plan zu nutzen, um widerstandsfähige Gesundheitssysteme aufzubauen, die aktuelle Bedrohungen effektiv bewältigen und gleichzeitig auf zukünftige vorbereitet sind.“

Die WHO erweitert ihr „CoViNet“-Netzwerk für „Sentinel-Surveillance“, das mittlerweile aus 45 Laboren besteht.

Allein in diesem Jahr wurden elf Labore hinzugefügt – ein Hinweis auf das Ausmaß der Operation.

„Zur Stärkung der globalen Coronavirus-Überwachung hat die WHO auch ihr Coronavirus-Netzwerk (CoViNet) erweitert, ein Netzwerk von Programmen zur Krankheitsüberwachung und Referenzlaboratorien für SARS-CoV-2, MERS-CoV und neu auftretende Coronaviren von Bedeutung für die öffentliche Gesundheit. CoViNet umfasst jetzt 45 nationale Referenzlaboratorien aus dem humanen, tierischen und umweltbezogenen Gesundheitssektor, wobei 2025 elf Labore hinzugefügt wurden. CoViNet ergänzt das Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) der WHO, das eine weltweite Sentinel-Überwachung durchführt, einschließlich für SARS-CoV-2.“

Trotz Präsident Donald Trumps Executive Order aus dem Januar, die den Austritt der USA aus der WHO anordnete, umfasst CoViNet weiterhin Labore der Emory University, der Ohio State University und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Kurz gesagt: Der neue „strategische Plan“ der WHO stellt eine internationale Anstrengung dar, die Pandemie-Autorität unter einer nicht gewählten ausländischen Organisation zu zentralisieren, nationale Souveränität zu untergraben, Verantwortlichkeit zu umgehen und Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in eine globale Kommandostruktur zu überführen.

Und das geschieht sogar, nachdem Präsident Trump die Vereinigten Staaten formell aus der WHO zurückgezogen hat – was verdeutlicht, wie tief diese Überwachungs- und Biosicherheitsnetzwerke verwurzelt sind und wie anfällig sie für weiteren Missbrauch bleiben.