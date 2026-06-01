Hat Iran eine US-Tarnkappenrakete erbeutet? JASSM-ER-Trümmer schüren Sorgen vor Nachbau

Von Tyler Durden

Die USA haben fast ihren gesamten Bestand an getarnten JASSM-ER-Marschflugkörpern für die Militäraktion gegen den Iran eingesetzt und mindestens 1.000 dieser getarnten Präzisions-Marschflugkörper mit großer Reichweite abgefeuert, um hochrangige Ziele der IRGC zu treffen.

Eines der unvermeidbaren Risiken beim Einsatz fortschrittlicher Waffen wie der JASSM-ER besteht darin, dass nicht explodierte oder teilweise intakte Systeme in die Hände des Feindes fallen können, wodurch Gegner die US-Technologie studieren, Gegenmaßnahmen verfeinern und die Entwicklung von Nachahmermodellen beschleunigen können.

Ein neuer Bericht von Army Recognition, der sich auf den Verteidigungsjournalisten Babak Taghvaee beruft, behauptet, der Iran habe in der Nähe von Arak Wrackteile einer JASSM-ER geborgen, was Teheran möglicherweise Zugang zu Fragmenten der Rakete verschafft.

„Zu den geborgenen Trümmern gehören Berichten zufolge Teile der Verbundwerkstoff-Flugzeugzelle, Strukturkomponenten, Antriebsfragmente und möglicherweise Avionik-Elemente, die Einblicke in die Stealth-Konstruktion, den treibstoffsparenden Antrieb und das Überlebensdesign gewähren könnten“, so der Militärblog.

Army Recognition zitierte von Taghvaee auf X gepostete Bilder, die zeigen, was als stark beschädigte JASSM-ER-Trümmer beschrieben wird, die im Iran geborgen wurden. Die Rakete scheint weitgehend intakt und möglicherweise nicht explodiert zu sein, was, falls bestätigt, Teheran wertvolle Erkenntnisse über die fortschrittliche Rakete liefern würde.

The number of AGM-158B JASSM-ER stand-off weapons (stealth cruise missiles) employed by the U.S. Air Force and U.S. Navy during the recent war in Iran was enormous. These missiles were used so extensively that debris and remains of them can now be found across various parts of… pic.twitter.com/NKzhR453mK — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 27, 2026

Übersetzung von „X“: Die Anzahl der AGM-158B JASSM-ER Stand-off-Waffen (Stealth-Marschflugkörper), die von der US Air Force und der US Navy im jüngsten Krieg im Iran eingesetzt wurden, war enorm. Diese Raketen wurden so umfassend genutzt, dass Trümmer und Überreste davon nun in verschiedenen Teilen Irans gefunden werden können, einschließlich dieses Exemplars, das in der Nähe der Stadt Arak in der Provinz Markazi entdeckt wurde. Das Ausmaß ihres Einsatzes hat zu einer erheblichen Verknappung der US-Bestände geführt, bis zu dem Punkt, dass das Pentagon nun 4.300 zusätzliche AGM-158-Serienraketen für die US-Streitkräfte bestellt hat.

Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall aus dem Jahr 2011, als der Iran eine US-amerikanische Stealth-Spionagedrohne vom Typ RQ-170 Sentinel erbeutete und behauptete, das Fluggerät nachgebaut zu haben. Teheran stellte später Drohnen vor, die der RQ-170 nachempfunden waren, und testete diese, darunter die Baureihen Shahed-171/Simorgh und Shahed-191/Saegheh.

Reuters berichtete 2014, dass der Iran behauptete, eine im eigenen Land gebaute Kopie der RQ-170 sei geflogen.

Heute ist der Iran (neben Russland und der Ukraine) einer der führenden Hersteller von Shahed-Selbstmorddrohnen, die auf US-Militärstützpunkten und in verbündeten Ländern verheerenden Schaden angerichtet haben. Auch die USA treiben die Entwicklung ihrer eigenen Version dieser Drohnen namens „Lucas“ voran.

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