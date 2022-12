Heiligabend 2022 in Stuttgart-Stammheim

Unter dem Motto „Niemand ist an Weihnachten allein“ zeigten am 24. 12.2022 ca. 100 Demonstranten vor dem Gefängnis Stuttgart-Stammheim in einer Mahnwache ihre Unterstützung für den Querdenken-Initiator Michael Ballweg, der seit einem halben Jahr dort unschuldig – so die feste Überzeugung seiner Verteidiger 1 – in Untersuchungshaft sitzt. Nachfolgend drucken wir die Rede des Arztes Dr. Thomas Külken ab, die er bei dieser Weihnachtsmahnwache für Michael Ballweg vor der JVA Stuttgart-Stammheim gehalten hat. 2

Unter anderem wurde auch eine Postkarte von Michael Ballweg an eine Teilnehmerin verlesen, in der seine tiefe christliche Überzeugung und seine seelische Verfassung zum Ausdruck kommt (hl):

Rede von Dr. Thomas Külken:

Liebe Mitmenschen, liebe Mit-Wächter auf dieser Mahnwache für Michael Ballweg – und für alle Opfer der gegenwärtig herrschenden Willkür – und Gesinnungs-Justiz!

Äußerer und innerer Winter

Der Winter mit seiner feindlichen Kälte und Dunkelheit – er taugt als Bild