Iran, Syrien, Jemen: Twitters Zusammenarbeit mit dem US-Militär in der Informationskriegsführung

Die entlarvende Enthüllung der geheimen Absprachen zwischen dem Pentagon und Twitter weckt weitere Verdachtsmomente über Washingtons laufende Online-Operationen in Westasien.

Cradle hat bereits früher die Online-Bot- und Troll-Operationen des Pentagons gegen den Iran dekonstruiert. Diese weitreichenden Bemühungen, die sich über viele Jahre erstreckten, zielten darauf ab, die iranische Regierung zu destabilisieren, indem sie auf einer Vielzahl von Social-Media-Plattformen negative Stimmungen gegen sie verbreiteten und schürten.

Ihre Aufdeckung führte dazu, dass das Weiße Haus eine interne Prüfung aller „psychologischen Online-Operationen“ des Verteidigungsministeriums forderte. Angeblich wurde dies durch hochrangige Bedenken ausgelöst, dass Washingtons „moralische Überlegenheit“ durch die „Manipulation des Publikums in Übersee“ gefährdet sein könnte.

Die Prüfung wurde in einem Artikel der Washington Post aufgedeckt, dessen Einzelheiten auf eine ganz andere Begründung hinwiesen. An einer Stelle hieß es, Vertreter von Facebook und Twitter hätten das Pentagon über mehrere Jahre hinweg wiederholt direkt darüber informiert, dass ihre Bemühungen um psychologische Kriegsführung auf ihren Plattformen aufgedeckt und als solche erkannt worden seien.

Die Bewaffnung der sozialen Medien

Frustrierenderweise lag der Schwerpunkt nicht einmal darauf, dass diese Operationen überhaupt durchgeführt wurden, sondern dass das Pentagon dabei erwischt wurde.

David Agranovich, Facebooks Director of Global Threat Disruption, der sechs Jahre lang im Pentagon tätig war, bevor er zum Direktor für Nachrichtendienste des Nationalen Sicherheitsrats der USA ernannt wurde, wandte sich Berichten zufolge im Sommer 2020 an das Verteidigungsministerium und warnte seine ehemaligen Kollegen, dass „wenn Facebook sie erschnüffeln kann, die US-Gegner das auch können“.

„Sein Standpunkt war: ‚Leute, ihr wurdet erwischt. Das ist ein Problem“, sagte eine Person, die mit dem Gespräch vertraut ist, der Washington Post.

Die offensichtliche Schlussfolgerung aus diesem Auszug – die damals von keinem Mainstream-Journalisten bemerkt wurde – war, dass die Mitarbeiter von Facebook und Twitter es aktiv begrüßen, dass ihre Plattformen als Waffe in Informationskriegskampagnen eingesetzt werden, solange es die US-Geheimdienste sind, die das tun, und sie nicht in flagranti erwischt werden.

Sollten sie kompromittiert werden, geben dieselben Koryphäen der sozialen Netzwerke bereitwillig Auskunft darüber, wie die US-Spione ihre operative Sicherheit verbessern und ihre Aktivitäten besser vor ausländischen Feinden verbergen können. Unerwähnt bleibt dabei, dass zu diesen „Feinden“ auch Millionen von Menschen gehören, die das eigentliche Ziel solcher bösartigen Initiativen sind, darunter vorwiegend die Bewohner Westasiens.

Whitelisting

Interne E-Mails und Dokumente von Twitter, die von dem Journalisten Lee Fang veröffentlicht wurden, haben nun bestätigt, dass die Twitter-Führungskräfte das Netzwerk von Troll- und Bot-Konten des Pentagons nicht nur gebilligt haben, sondern sie auch intern durch „Whitelisting“ in erheblichem Maße geschützt haben.

Diese Praxis ermöglichte es diesen „Supermacht-Accounts“, ungestraft zu operieren, obwohl sie gegen zahlreiche Regeln der Plattform verstießen und sich ungeheuerlich verhielten. Der „Whitelist“-Status gewährte diesen Konten auch die algorithmischen und verstärkenden Privilegien der Twitter-Verifizierung ohne „Blue Check“.

Wie The Cradle bereits berichtete, versuchten diese Konten über viele Jahre hinweg, die Wahrnehmung und das Verhalten in ganz Westasien zu beeinflussen, insbesondere in Iran, Irak, Syrien und Jemen. In vielen Fällen verfügten die Nutzer über „Deepfake“-Profilfotos, d. h. von künstlicher Intelligenz erstellte, nachgemachte Bilder realistischer menschlicher Gesichter.

Ziel: Westasien

In Bezug auf die Twitter-gestützten Aktivitäten gegen Teheran wurden mehrere verschiedene Personae gebildet, um die iranische Regierung aus unterschiedlichen ideologischen und politischen Positionen anzugreifen. Dabei handelte es sich nicht um die üblichen „Oppositionskonten“, sondern um ausgefeiltere Operationen. Einige gaben sich als ultrakonservative schiitische Muslime aus, die die „liberale“ Politik der Regierung kritisierten, andere als progressive Radikale, die das Ausmaß der Durchsetzung des islamischen Kodex durch die Republik verurteilten.

Viele Nutzer verbreiteten die Desinformationen Washingtons, die von dem von der US-Regierung finanzierten farsi-sprachigen Dienst Voice of America und einer Vielzahl anderer von den USA finanzierter und gesteuerter Propaganda-Plattformen verbreitet wurden. Die ganze Zeit über wussten höhere Stellen bei Twitter über diese Konten Bescheid, schalteten sie aber nicht ab und schützten sie sogar.

Die Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Twitter und dem Pentagon auf die Tweets, die Nutzer auf der ganzen Welt sahen oder nicht sahen, sind nicht bekannt, aber wahrscheinlich erheblich. Die Mitarbeiter von Twitter wussten, was sie taten.

Im Juli 2017 schrieb unter anderem ein Beamter des Pentagon-Zentralkommandos für Westasien und Nordafrika (CENTCOM) eine E-Mail an das soziale Netzwerk, um die „Blue Check“-Überprüfung eines Kontos und das „Whitelisting“ von 52 Konten zu beantragen, die „wir zur Verstärkung bestimmter Nachrichten verwenden“.

Der Beamte war besorgt, dass einige dieser Konten, von denen „einige“ eine „echte Fangemeinde“ aufgebaut hatten, nicht mehr „mit Hashtags indiziert“ wurden. Außerdem forderte er eine „vorrangige Behandlung“ für mehrere Konten, darunter das inzwischen gelöschte @YemenCurrent, das Meldungen über US-Drohnenangriffe im Jemen verbreitete. Der Account betonte, wie „akkurat“ diese Angriffe waren; dass sie nur gefährliche Terroristen töteten, niemals Zivilisten – ein Markenzeichen der US-Drohnenkriegspropaganda.

Natürlich sind die US-Drohnenangriffe alles andere als präzise. Aus freigegebenen Pentagon-Dokumenten geht hervor, dass es „eine institutionelle Akzeptanz eines unvermeidlichen Kollateralschadens“ gab und dass unschuldige Menschen wahllos getötet wurden.

Im Jahr 2014 wurde berechnet, dass Washington bei dem Versuch, 41 bestimmte, namentlich genannte Personen zu töten, 1.147 Menschen, darunter viele Kinder, ermordet hat – eine Rate von 28 Toten für jede Zielperson.

Irreführend, täuschend und spammig

Im Juni 2020 sagte Twitter-Sprecher Nick Pickles vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses aus, dass das Unternehmen entschlossen sei, alle „koordinierten Plattformmanipulationsversuche“ seitens feindlicher Staaten zu beenden, und dass diese Bemühungen für seinen Arbeitgeber „höchste Priorität“ hätten.

Unser Ziel ist es, bösgläubige Akteure zu entfernen und das öffentliche Verständnis für diese kritischen Themen zu fördern. Twitter definiert staatlich unterstützte Informationsoperationen als koordinierte Bemühungen zur Manipulation von Plattformen, die mit einem hohen Maß an Vertrauen staatlich verbundenen Akteuren zugeschrieben werden können, erklärte er. Staatlich unterstützte Informationsoperationen werden typischerweise mit irreführendem, betrügerischem und spammigem Verhalten in Verbindung gebracht. Diese Verhaltensweisen unterscheiden koordiniertes manipulatives Verhalten von legitimen Äußerungen im Namen von Einzelpersonen und politischen Parteien.

Im darauffolgenden Monat wurden Führungskräfte von Twitter jedoch vom Pentagon zu geheimen Besprechungen in einer SCIF-Einrichtung (Sensible Comparted Information Facility) eingeladen, um die Verteidigung der „koordinierten und manipulativen“ Social-Media-Aktivitäten des Pentagons zu besprechen.

Die damalige Twitter-Anwältin Stacia Cardille stellte in einer internen E-Mail fest, dass das Pentagon möglicherweise versucht, seine bösartigen Online-Aktivitäten rückwirkend zu klassifizieren, „um ihre Aktivitäten in diesem Bereich zu verschleiern, und dies könnte eine Überklassifizierung darstellen, um Peinlichkeiten zu vermeiden“.

Jim Baker, damals stellvertretender Chefsyndikus von Twitter und FBI-Veteran, bemerkte daraufhin, dass das Verteidigungsministerium bei der Einrichtung zahlreicher Twitter-Konten „schlechtes Handwerk“ angewandt habe und nun seine Spuren verwische, um zu verhindern, dass jemand herausfindet, dass mehrere Nutzer „auf die eine oder andere Weise miteinander“ oder mit der US-Regierung verbunden sind.

„Das Verteidigungsministerium möchte uns vielleicht einen Zeitplan für eine längerfristige Abschaltung geben, ohne dass laufende Operationen gefährdet oder ihre Verbindungen zum Verteidigungsministerium aufgedeckt werden“, spekulierte er.

Absolutismus der Redefreiheit

Die kompromittierten Konten durften also weiterhin aktiv bleiben, Desinformationen verbreiten und die öffentliche Meinung verzerren. Einige sind sogar bis heute aktiv.

Gelinde gesagt, waren sich die Verantwortlichen von Twitter bewusst, dass ihre eifrige und enthusiastische Unterstützung der Psyops des Pentagons nicht gut ankommen würde, wenn sie publik gemacht würde. Kurz vor dem Bericht der Washington Post vom September über die Prüfung dieser Bemühungen durch das Verteidigungsministerium wurden die Anwälte und Lobbyisten von Twitter von einem Kommunikationsmanager des Unternehmens über die bevorstehende Enthüllung informiert.

Nach der Veröffentlichung des Post-Berichts beglückwünschten die Twitter-Mitarbeiter sich selbst und gegenseitig dazu, wie effektiv das Unternehmen seine Rolle bei der Vertuschung der CENTCOM-Taten verheimlicht hatte, wobei ein Kommunikationsbeamter einer ganzen Reihe von Führungskräften dafür dankte, „dass Sie alles getan haben, was in Ihrer Macht stand, um dies zu bewältigen“, und erleichtert feststellte, dass die Geschichte „anscheinend nicht allzu viel Anklang fand“.

Ohne die Reihe von #TwitterFiles-Enthüllungen seit der umstrittenen Übernahme des Unternehmens durch Elon Musk wären diese dunklen, beschämenden Geheimnisse wahrscheinlich für immer begraben geblieben. Das ganze Ausmaß der mephitischen Absprachen des Unternehmens mit den US-Geheimdiensten und die vergleichbare, gleichzeitige Zusammenarbeit mit jedem großen sozialen Netzwerk muss nun vollständig offengelegt werden.