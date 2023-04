Heimlich veröffentlichte Pfizer-Dokumente bestätigen, dass zwischen 82% und 97% der mit COVID geimpften schwangeren Frauen während der laufenden klinischen Studie ihr Baby verloren haben

Aus den vertraulichen Pfizer-Dokumenten, die die FDA auf gerichtliche Anordnung hin veröffentlichen musste, geht hervor, dass 82 % bis 97 % der Frauen, die irrtümlich mit der mRNA-Injektion Covid-19 behandelt wurden, entweder eine Fehlgeburt erlitten oder den Tod ihres neugeborenen Kindes bei der Geburt miterleben mussten.

Pfizer behauptete jedoch fälschlicherweise: „Die Überprüfung dieser Fälle von Anwendung in der Schwangerschaft hatte keine Sicherheitssignale gezeigt“.

Die US Food and Drug Administration (FDA) hat versucht, die Freigabe der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 75 Jahre lang hinauszuzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 zugelassen hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht.

Eines der Dokumente, die in dem Daten-Dump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Anwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Pfizer behauptet in dem Dokument, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle einer Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

Einhundertsechsundvierzig dieser Mütter meldeten nicht sofort das unmittelbare Auftreten einer klinischen Nebenwirkung. Aber 124 der 270 Mütter taten dies. Das bedeutet, dass 46 % der Mütter, die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, eine unerwünschte Reaktion erlitten.

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Dies bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden vier schwerwiegende Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet. Bei den 4 schwerwiegenden Fällen handelte es sich um die folgenden Ereignisse:

Wachstumsbeschränkung des Fötus x2

Frühgeburt x2

Neonataler Tod x1

Aber hier wird es etwas beunruhigend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.

Spontanabtreibung (Fehlgeburt) x23,

Ergebnis ausstehend x5,

Frühgeburt mit neonatalem Tod x2,

Spontanabtreibung mit intrauterinem Tod x2,

Spontanabort mit neonatalem Tod x 1, Spontanabort mit neonatalem Tod x 1

Normaler Ausgang x1

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen jedoch 5 noch nicht abgeschlossen waren. Pfizer stellt fest, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies bedeutet, dass 97 % aller bekannten Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führten.

Wenn wir die fünf Fälle einbeziehen, bei denen das Ergebnis noch ausstand, ergibt sich ein Anteil von 82 % aller Fälle, in denen die Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den 82 % und 97 %.

Die Zahl von 82 % ist jedoch sehr interessant, wenn wir das Ergebnis einer anderen Studie betrachten, die vom V-Safe COVID-19-Schwangerschaftsregisterteam der Centers for Disease Controls durchgeführt wurde. Eine Studie, die als Rechtfertigung dafür diente, schwangeren Frauen die Covid-19-Injektion im Vereinigten Königreich nicht nur anzubieten, sondern sie zu bedrängen.

Im Juli 2021 haben wir exklusiv aufgedeckt, wie Daten von Wissenschaftlern manipuliert wurden, die eine reale Studie für die CDC durchführten, um zu zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe für die Anwendung während der Schwangerschaft sicher sind.

Die Autoren behaupteten, dass die Zahl der Personen, die während der Studie einen Spontanabort (Fehlgeburt) erlitten, bei 104 von 827 abgeschlossenen Schwangerschaften lag, was einem Fehlgeburtsrisiko von 12,6 % entspricht, das 7 bis 12 % unter dem Fehlgeburtsrisiko in der Allgemeinbevölkerung liegt.

Unsere Analyse hat jedoch gezeigt, dass diese Zahlen aufgrund der Tatsache, dass von den 827 abgeschlossenen Schwangerschaften 700/86 % der Frauen während des dritten Schwangerschaftstrimesters entweder den Pfizer- oder den Moderna-Covid-19-Impfstoff erhalten hatten, äußerst irreführend waren. was bedeutet, dass es für sie unmöglich war, eine Fehlgeburt zu erleiden, da sie nur vor der 20. Schwangerschaftswoche auftreten können.

Dies bedeutete, dass nur 127 Frauen entweder den Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff Covid-19 während des ersten/zweiten Schwangerschaftsdrittels erhielten, wobei 104 der Frauen leider ihr Baby verloren.

Die Häufigkeit von Fehlgeburten lag also bei 82 % und nicht bei 12,6 %, wie in den Ergebnissen der Studie angegeben. Die Autoren der Studie haben inzwischen zugegeben, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist, und haben sechs Monate zu spät eine Korrektur herausgegeben, da die Studie zur Rechtfertigung der Covid-19-Impfung von schwangeren Frauen und jungen Müttern in der ganzen Welt herangezogen wurde.

Aber da ist wieder diese Zahl von 82 %. Das sind also zwei Datensätze, die vertraulichen Daten von Pfizer und die manipulierte Studie der CDC, die zeigen, dass die Rate der Schwangerschaftsverluste nach der Covid-19-Impfung 82 % beträgt. Nur ein Zufall?

Äußerst unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, was Medizinaufsichtsbehörden und Pfizer sonst noch zu vertuschen versuchten.

Ein Antrag auf Informationsfreiheit und eine eingehende Untersuchung der einzigen Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitsstudie, die zu der Covid-19-Injektion von Pfizer durchgeführt wurde, zeigen, dass Pfizer und die Arzneimittelbehörden die Gefahren der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft verschwiegen haben, weil die Studie ergab, dass sie das Risiko von Geburtsfehlern und Unfruchtbarkeit erhöht.

Sie können die vollständige Untersuchung hier lesen, aber hier ist ein Ausschnitt dessen, was in den offiziellen öffentlichen Dokumenten hätte stehen sollen, was aber nicht geschehen ist –

Die Entscheidung der FDA, auf die Daten von Pfizer nicht einzugehen, und die Vertuschung der Ergebnisse der Tierversuche sowohl durch Pfizer als auch durch die Arzneimittelbehörden auf der ganzen Welt haben dazu geführt, dass allein in den USA bis zum 22. April 2022 4.113 Todesfälle von Föten als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen gemeldet wurden.

Und schauen Sie sich diese Daten aus Schottland an –

Public Health Scotland (PHS) verfügt über ein umfassendes Dashboard zu den weiteren Auswirkungen von Covid-19 auf das Gesundheitssystem, das hier zu finden ist und eine ganze Reihe von Daten enthält, von Statistiken zur psychischen Gesundheit bis hin zu Schwangerschaften, Daten zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Aus den offiziellen Zahlen geht hervor, dass die Neugeborenensterblichkeit im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die sogenannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt sie sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er-Jahren erreicht wurde.

Public Health Scotland (PHS) hat nicht offiziell angekündigt, dass sie eine Untersuchung eingeleitet hat, aber das ist das, was sie tun soll, wenn die obere Warnschwelle erreicht ist, und das hat sie bereits 2021 getan.

Damals erklärte das PHS, die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „deutet darauf hin, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit Faktoren gibt, die über zufällige Schwankungen hinausgehen und zu der Zahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Entweder haben wir es hier mit einem ernsthaften Problem zu tun oder mit einem Haufen schrecklicher Zufälle, und das alles dank dieser unglaublichen Behauptung, die Pfizer in seinen vertraulichen Dokumenten aufgestellt hat, als Reaktion darauf, dass 82 % bis 97 % der Frauen, die während der Schwangerschaft irrtümlich der Covid-19-Injektion ausgesetzt waren, ihr Kind verloren haben –

„Bei der Überprüfung dieser Fälle von Anwendung in der Schwangerschaft und während der Stillzeit ergaben sich keine Sicherheitssignale“

Überzeugen Sie sich selbst auf den Seiten 12 und 13 des vertraulichen Dokuments, das Sie hier finden.