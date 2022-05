Henry Kissinger am WEF: Ukraine muss Russland Territorium überlassen

Der erfahrene US-Staatsmann Henry Kissinger hat den Westen aufgefordert, nicht länger zu versuchen, den russischen Streitkräften in der Ukraine eine vernichtende Niederlage beizubringen, und davor gewarnt, dass dies katastrophale Folgen für die langfristige Stabilität Europas haben würde.

Der frühere US-Außenminister und Architekt der Annäherung zwischen den USA und China im Kalten Krieg sagte bei einer Veranstaltung in Davos, es wäre fatal, wenn sich der Westen von der Stimmung des Augenblicks mitreißen ließe und den richtigen Platz Russlands im europäischen Kräftegleichgewicht vergesse.

Dr. Kissinger sagte, der Krieg dürfe sich nicht mehr lange hinziehen, und forderte den Westen fast auf, die Ukraine zu Verhandlungen zu zwingen, deren Bedingungen weit hinter den derzeitigen Kriegszielen zurückbleiben.

„Die Verhandlungen müssen in den nächsten zwei Monaten beginnen, bevor es zu Verwerfungen und Spannungen kommt, die nicht leicht zu überwinden sind. Idealerweise sollte die Trennungslinie eine Rückkehr zum Status quo ante sein. Würde der Krieg über diesen Punkt hinaus fortgesetzt, ginge es nicht um die Freiheit der Ukraine, sondern um einen neuen Krieg gegen Russland selbst“, sagte er.

Auf dem Weltwirtschaftsforum erklärte er, Russland sei seit 400 Jahren ein wesentlicher Bestandteil Europas und habe in kritischen Zeiten das europäische Gleichgewicht der Machtstruktur gesichert. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten die längerfristigen Beziehungen nicht aus den Augen verlieren und auch nicht riskieren, Russland in ein dauerhaftes Bündnis mit China zu drängen.

„Ich hoffe, dass die Ukrainer ihrem Heldentum Weisheit entgegensetzen“, sagte er und fügte mit seinem berühmten Sinn für Realpolitik hinzu, dass die richtige Rolle für das Land darin bestehe, ein neutraler Pufferstaat und nicht die Grenze Europas zu sein.

Die Äußerungen fielen in eine Zeit, in der sich die Anzeichen verdichteten, dass die westliche Koalition gegen Wladimir Putin angesichts der sich verschärfenden Lebensmittel- und Energiekrise stark ausfranst und die Sanktionen möglicherweise an ihre Grenzen stoßen.

„Wir sehen das Schlimmste von Europa“, sagte der deutsche Vizekanzler Robert Habeck in einem wütenden Ausbruch in Davos und beschuldigte Ungarn und andere widerspenstige Staaten, die Versuche der übrigen EU zu lähmen, ein vollwertiges Ölembargo auszuarbeiten.

Habeck, der auch Wirtschaftsminister ist, sagte, Deutschland sei mehr oder weniger bereit, den Schock eines totalen Stopps der russischen Ölimporte zu ertragen, aber andere wollten weitermachen, als ob sich nichts geändert hätte. „Ich erwarte von allen, dass sie sich um eine Lösung bemühen und sich nicht zurücklehnen und ihre Partnerschaft mit Putin weiter ausbauen“, sagte er.

Jurij Vitrenkio, Chef des ukrainischen Energiekonsortiums Naftogas, sagte, die Verweigerer forderten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Ausnahmen von dem Embargo. „Was sie wirklich wollen, ist ein Freifahrtschein für verbilligtes russisches Öl“, sagte er.

Elf republikanische Senatoren und 57 Kongressabgeordnete in den USA stimmten gegen das kolossale 40-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine, ein erstes Anzeichen für den schwindenden Zusammenhalt in Washington.

„Putin rechnet damit, dass der Westen den Fokus verliert, und das ist unsere eigentliche Herausforderung. Die Menschen sind genauso besorgt oder sogar noch besorgter über die steigenden Benzin- und Lebensmittelpreise“, sagte Senator Christopher Coons.

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Einigkeit von Dauer sein wird. Es kann sein, dass wir die nächste Abstimmung nicht bekommen“, sagte Eric Cantor, ehemaliger Einpeitscher des Repräsentantenhauses und eine Schlüsselfigur bei der Sanktionspolitik gegen den Iran.

Niemand ist sich sicher, ob die USA versuchen, Russland für seine Aggression zu bestrafen, oder ob das Ziel ein subtilerer Einsatz der Politik ist, der dem Kreml einen „Ausweg aus den Sanktionen“ bietet, wenn er seinen Kurs ändert. Die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten über die Kriegsziele des Westens in der Ukraine wurden bisher durch eine Welle der Solidarität und Emotionen überdeckt, aber diese Gräben treten immer deutlicher zutage.

Präsident Volodymyr Zelensky lieferte in einer Videoansprache vor dem Forum seine übliche Tour de Force ab, indem er sagte: „Dies ist das Jahr, in dem wir lernen, ob rohe Gewalt die Welt regiert“. Sollte dies der Fall sein, so fügte er in seiner typischen Art hinzu, werde es keine weiteren Weltwirtschaftsforen in Davos geben.

Er sagte aber auch, dass Russland vollständig aus der zivilisierten Welt ausgeschlossen werden sollte und dass der gesamte Handel eingestellt werden sollte, bis die russischen Streitkräfte aus der Ukraine vertrieben sind. „Sanktionen sollten das Maximum sein, damit Russland und jeder andere potenzielle Aggressor, der einen brutalen Krieg gegen seinen Nachbarn führen will, die unmittelbaren Konsequenzen seines Handelns kennt“, sagte er.

Es ist fraglich, ob der Westen bei der Verfolgung solch weitreichender Kriegsziele mit absolutistischen Zielen eine geschlossene Front aufrechterhalten kann. Herr Cantor sagte, dass dies Sekundärsanktionen gegen andere Länder erfordern würde, was den Westen in einen direkten Konflikt mit China, Indien und fast 60 Staaten bringen würde, die sich weigerten, eine UN-Resolution zur Verurteilung der russischen Invasion zu unterstützen.

Indiens Energieminister Shri Hardeep Puri wies Vorschläge, sein Land solle kein russisches Öl mehr kaufen, entschieden zurück. „Die Europäer kaufen an einem Nachmittag mehr russische Energie als wir an einem Vierteljahr“, sagte er in Davos.

Herr Cantor sagte, die USA liefen Gefahr, sich zu übernehmen. „Wir brauchen eine multilaterale Unterstützung. Man wirft uns bereits vor, die Weltleitwährung zu einer Waffe zu machen. Sogar Verbündete und Freunde beginnen zu fragen, ob nicht auch wir eines Tages von diesen Sanktionen betroffen sein könnten, wenn ihr sie auf diese Weise einsetzt“, sagte er.

Im US-Kongress herrscht Uneinigkeit über das endgültige Kriegsziel. Senator Joe Manchin sagte, die USA sollten so lange weitermachen, bis ein klarer „Sieg“ vorliege, der das gesamte ukrainische Territorium wiederherstelle und zum Sturz von Wladimir Putin führe, während andere Mitglieder der Kongressdelegation in Davos ein Verhandlungsergebnis wünschen.

Saudi-Arabien und die Opec-Staaten haben deutlich gemacht, dass sie nicht auf ihre Kapazitätsreserven zurückgreifen werden, um den Ausfall der russischen Öllieferungen zu decken, die Ende April auf rund eine Million Barrel pro Tag geschätzt wurden. Dies macht es äußerst schwierig, die Lücke zu schließen, wenn Europa die Käufe russischer Fässer einstellt.

Francisco Blanch von der Bank of America sagte, der Ölmarkt sei jetzt extrem angespannt. „Der Energiepuffer nähert sich einem Fluchtpunkt. Die Rohölvorräte sind in Europa, Nordamerika und OECD-Asien auf einen gefährlich niedrigen Stand gesunken. Auch die Vorräte an Mitteldestillaten und sogar Benzin sind auf ein prekäres Niveau gesunken, da der Markt auf den Höhepunkt der US-Fahrsaison zusteuert“, sagte er.

Wenn es nicht zu einer weltweiten Rezession und einem heftigen Nachfrageeinbruch kommt, könnten die Rohölpreise bald in die Höhe schnellen. „Wir leben nicht in einer Traumwelt: Wir müssen das verlorene Öl durch anderes Öl ersetzen“, sagte Fatih Birol, Leiter der Internationalen Energieagentur.

Birol sagte, dass der OECD-Block reicher Staaten 1,5 Mio. Barrel Öl pro Tag abgibt, um den Markt zu stabilisieren, und bisher 9 % seiner Vorräte abgebaut hat. Und das, bevor das europäische Embargo gegen Russland überhaupt begonnen hat. „Dieser Winter wird in Europa hart werden“, sagte er.