Die menschliche Batterie, eine neue Quelle für „grüne“ Energie

Das Konzept der Human Battery stellt den transhumanistischen Slogan von der Notwendigkeit, mit Maschinen zu verschmelzen – oder in der Evolution der menschlichen Spezies zurückzubleiben – in einen düsteren Kontext

Das Weltwirtschaftsforum will Menschen in Batterien verwandeln, um elektronische Geräte und die Stadtentwicklung anzutreiben

„Parasitic Harvesting“ [sic] ist eine Methode, um aus den normalen Aktivitäten der Menschen Energie zu gewinnen

Die Aussicht, uns alle für das Davoser Publikum „nützlich“ zu machen, indem man uns in Energiequellen verwandelt, riecht nach digitalem Feudalismus

Microsoft hat ein Patent für eine Methode, mit der menschliches Verhalten in Kryptowährung umgewandelt werden kann. Dies geschieht durch ein nicht näher spezifiziertes Gerät, das mit einem Server verbunden ist, der die Körperaktivitäten registriert und Kryptowährung „schürft“.

In dieser Geschichte geht es um etwas wirklich Gruseliges und Ekelhaftes. Es geht darum, dass Menschen routinemäßig als Batterien für die Stromversorgung von Geräten verwendet werden.

Was mir dabei in den Sinn kommt, ist die Aussicht auf ein ironisches Ende der berühmten Darstellung der Evolution, bei der sich der Neandertaler allmählich in einen aufrecht gehenden modernen Menschen verwandelt, usw. Wenn es nach dem Willen unserer selbsternannten globalen Manager mit eugenischen Tendenzen geht, könnte die nächste Phase der menschlichen Evolution eine Batterie sein!

Eine biologische Batterie, die das digitalisierte System der Herrschaft mit Energie versorgt! Keine metaphorische Batterie, bei der die Herren die Lebensenergie der Menschen abzapfen und in Profite umwandeln – sondern eine buchstäbliche Batterie!

Das Konzept der Human Battery stellt den transhumanistischen Slogan von der Notwendigkeit, mit Maschinen zu verschmelzen – oder in der Evolution der menschlichen Spezies zurückzubleiben – in einen unheilvollen Kontext. (Nicht, dass der Slogan einen zusätzlichen Kontext bräuchte, um nach Eugenik zu klingen. Wer sind Sie eigentlich, Herr Transhumanist, dass Sie sich für die menschliche Evolution verantwortlich fühlen? Wer hat Sie dazu ernannt?) Aber hier ist der Kontext: Was, wenn „zurückgelassen werden“ bedeutet, in Batterien verwandelt zu werden?

Komm, komm, nutzloser Esser, hör auf, so nutzlos zu sein! Setz deinen Körper ein, du nutzloser Fresser, Impfgegner, Oma-Killer, Planeten-Killer! Wir haben viele nützliche Maschinen, die wir in unserer Vierten Industriellen Revolution füttern können! Komm, komm, nutzloser Esser!

Nun, eine wichtige philosophische Unterscheidung: Ich bin empört über den Umfang und die Absicht ihres Vorschlags. Wenn es nur um eine nette kleine Erfindung ginge, ein nützliches kleines Notfallgerät, mit dem man sein Telefon am Körper aufladen kann, wenn man mitten im Nirgendwo festsitzt und sein Telefon gerade den Geist aufgegeben hat – schön, das kann vernünftig sein!

Wenn es einfach nur darum ginge, dass es ein Notfallgerät gibt, das wir alle Jubeljahre einmal benutzen können, wenn wir es brauchen, wäre das kein Problem. Aber in der realistischen Welt, in der wir leben, geht das den Weg der Matrix! Menschliche Batterien sind ein sehr „netter“ Ausflug in die verdrehte Welt des „Humankapitals“ und des „Impact Investment“, ganz zu schweigen von der guten alten Energiegewinnung! Um meinen Artikel aus dem Jahr 2020 über den „Großen Reset für Dummies“ zu zitieren:

„Lassen Sie uns über „Humankapital“ sprechen. In der neuen Welt ist „Humankapital“ nicht nur eine Metapher für Personal oder Arbeit. Microsoft zum Beispiel hat ein Patent für eine Methode, menschliches Verhalten in Kryptowährung umzuwandeln, und zwar durch ein nicht näher spezifiziertes Gerät, das mit einem Server verbunden ist, der die Körperaktivitäten registriert und Kryptowährung „schürft“.

Da im Rahmen der Neuen Normalität Digital- und Kryptowährungen zum Mainstream werden sollen, sieht dies verdächtig nach einem Werkzeug aus, das sowohl zur strengen Kontrolle des Verhaltens der Armen, die für ihr Einkommen darauf angewiesen sind, als auch zur buchstäblichen Gewinnung von Energie aus den Körpern von ansonsten „nutzlosen“ Sozialhilfeempfängern / UBI-Empfängern verwendet werden kann.“

„Darüber hinaus könnte dieses Patent zur Schaffung eines neuen Finanzinstruments verwendet werden, denn wenn Energie abgebaut wird, werden diese Menschen zu „Vermögenswerten“, die möglicherweise in virtuellen Portfolios zusammengefasst und virtuell gehandelt werden können. Sehen Sie, wie toll das ist?

Wir sprechen hier von echter Leibeigenschaft! Und ja, das hört sich sehr nach Science-Fiction an, aber vergessen wir nicht, wie einige milliardenschwere „Visionäre“ denken – nicht wie normale Menschen, denn sonst würden die Arbeiter in den Amazon-Lagern keine Windeln tragen, um die Toilettenpausen zu überspringen. Vergessen wir auch nicht, dass heute mit sehr theoretischen Gegenständen gehandelt wird und dass es Wetten auf das Wetter gibt.

Ich meine, wir sollten uns nicht über die Absicht wundern, uns zu missbrauchen, so funktioniert unsere Zivilisation schon seit langem. Aber das macht unseren Schmerz heute nicht weniger groß!

Macht den Feudalismus wieder groß

In ihrem klugen und „prophetischen“ Artikel von 2015 verpackt das Weltwirtschaftsforum das, was ein bisschen nach Feudalismus klingt, neu und lässt es wie eine lustige Aktivität für die Bauern klingen. (Es ist leicht, prophetisch zu sein, wenn man die politischen Entscheidungsträger an den Eiern hat! Ups, ich habe den leisen Teil laut gesagt, sorry.)

Durch eine trickreiche Sprache verwandelt das WEF-Narrativ unsere grundlegende menschliche Existenz und die Dinge, die wir jeden Tag als glückliche, jokerlose Menschen, zu unserer Freude und aus eigenem Antrieb tun – mit anderen Worten als nutzlose Esser – in potenziell nützliche energieerzeugende Aktivitäten, die Unternehmen, Bürokraten und reiche Investoren ausnutzen können.

Sie verwandeln die normalen Dinge, die wir für uns selbst tun, auf subtile Weise – in der Art von „geht euch in Davos nichts an“ – in „menschliche energiebetriebene Aktivitäten“, einen Wirtschaftsbereich, den sie dann parasitär anzapfen können (zuerst mit ihrem zarten kleinen Finger, dann mit ihrer ganzen Armee von Bulldozern). Hier ist aus dem Mund des Pferdes:

„Menschliche Kraft war einmal der letzte Schrei. Vor 150 Jahren [ungefähr zu der Zeit, als Sklaverei und Leibeigenschaft in meinen beiden Heimatländern, Amerika und Russland, abgeschafft wurden] waren Produkte, die auf menschlicher Energie beruhten, wie das Fahrrad, die pedalbetriebene Drehbank oder die Nähmaschine, in den meisten Haushalten zu finden [die Verfügbarkeit von Fahrrädern ist zwar stark übertrieben, aber gut]. Doch mit der Entwicklung elektromechanischer Motoren nahm die Abhängigkeit von Produkten, die von Menschenhand angetrieben wurden, allmählich ab.

„Heute wird das Potenzial der menschlichen Kraft als alternative Lösung für unseren wachsenden Energiebedarf nicht angemessen anerkannt. Ist es tatsächlich möglich, bei der Suche nach mehr erneuerbaren Energiequellen die herkömmliche Elektrizität für bestimmte Aufgaben aufzugeben und zur menschlichen Kraft zurückzukehren? (Juhu, Feudalismus!)

Die Tatsache, dass immer mehr Produkte digital und sogar mit dem Internet verbunden werden, macht dies zu einer Herausforderung. Aber der Mensch gibt Energie ab, die sich leicht aus seinem Alltagsverhalten ableiten lässt“.

Und hier noch ein süßer Anreiz: „Von Menschen angetriebene Produkte haben auch das Potenzial, uns zu mehr körperlicher Aktivität zu ermutigen … Der Einsatz von von Menschen angetriebenen Produkten als Gegenmaßnahme zu unserem zunehmend sitzenden Lebensstil könnte eine glaubwürdige neue Perspektive für Bewegung als alternative Energiequelle schaffen.

In mancher Hinsicht kann die menschliche Kraft als die sauberste erneuerbare Energiequelle angesehen werden, die es gibt, mit einem großen Potenzial, den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben und Spaß zu haben.“ [Awwww, wie wäre es mit der Einführung eines Ministeriums für Spaß? Ein mit menschlicher Energie betriebenes Ministerium für Spaß? Nur so ein Gedanke].

„Parasitäres Ernten“

In dem Artikel wird dann ein Konzept vorgestellt, das passenderweise „parasitäres Ernten“ genannt wird: „Die Erzeugung von Energie aus den normalen Aktivitäten der Menschen, wie z. B. dem Gehen, wird als parasitäres Ernten bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist … ein handgehaltenes, röhrenförmiges Gerät, das am Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann und mit Hilfe eines Magnetgewichts, einer Feder und einer Induktionsspule Strom erzeugt, während man sich bewegt.“

Was für eine großartige Idee! Wenn man bedenkt, wie subtil unsere zellulären Prozesse sind und dass elektromagnetische Frequenzen eine so wichtige Sprache für unseren Körper sind, macht es so viel Sinn, mit einem Magneten und Induktionsspulen am Körper herumzulaufen und gleichzeitig in der elektromagnetischen Suppe der 5G-Masten und digitalen Geräte zu baden!

Leider klingt es so, als hätten sie den Verstand verloren. Entweder das, oder sie kümmern sich, wie alle wörtlichen oder metaphorischen Sklavenhalter, nur in dem Maße um unser Wohlergehen, wie unser Wohlergehen sich auf ihre Gewinne auswirkt.

Oh, und sie sagen, wir können unsere Wearables mit Strom versorgen. Nun, brauchen wir unsere Wearables wirklich so dringend? Zu diesem Preis? Vielleicht nicht? Und es könnte sein, dass Menschen in seltenen Fällen medizinische Implantate oder Wearables benötigen – aber rechnen unsere aufstrebenden Herren damit, dass jeder krank wird und ein medizinisches Implantat oder Wearable braucht?

Planen sie, jeden so krank zu machen, dass wir alle medizinische Wearables brauchen, die das Mutterschiff melden, um uns am Leben zu erhalten? Oh … und … Entschuldigung … eine Oma-Killer-Frage … was ist mit unserem „Spaß“ und unserer „gesunden“ körperlichen Aktivität während des Lockdowns passiert?

„Neues tragbares Gerät verwandelt den Körper in eine Batterie.“

Und hier ist ein nettes kleines Video aus dem Jahr 2021, begleitet von einem berührenden, inspirierenden Soundtrack:

In dem Artikel mit dem Titel „New wearable device turns the body into a battery“ wird die Erfindung näher erläutert:

„Forscher der CU Boulder haben ein neues, kostengünstiges tragbares Gerät entwickelt, das den menschlichen Körper in eine biologische Batterie verwandelt. Das Gerät, das heute in der Zeitschrift Science Advances beschrieben wird, ist so dehnbar, dass man es wie einen Ring, ein Armband oder ein anderes Accessoire tragen kann, das die Haut berührt. Es zapft auch die natürliche Wärme des Menschen an, indem es thermoelektrische Generatoren einsetzt, um die Innentemperatur des Körpers in Strom umzuwandeln.

Sammlung von kinetischer Energie zur Überwachung der Fortbewegungsart von Personen

Laut IEEE Digital Library „können tragbare Geräte nicht nur Vibrationsenergie nutzen, um ihre eigenen Batterien aufzuladen, sondern sie könnten eines Tages auch einen großen Einfluss auf unsere Gemeinschaften haben.“

„Zu diesem Schluss kommt eine Gruppe internationaler Forscher, die mit kinetischer Energiegewinnung experimentiert. Die Gruppe – bestehend aus Forschern der University of New South Wales und der University of Queensland – sieht das Potenzial, die Methode als wertvolles Werkzeug für Dinge wie Stadtplanung und -entwicklung zu nutzen, indem sie die Fortbewegungsarten der Menschen erkennt [Hervorhebung von mir].“

„Die Erkennung von Verkehrsmitteln [Hervorhebung von mir] ist wichtig für unsere Gemeinden“, sagt Sara Khalifa, Forscherin von Data61|CSIRO, Australien.

„Sie ermöglicht es Forschern, konsistent und zuverlässig Informationen über das individuelle Reiseverhalten [Hervorhebung von mir] zu sammeln, um Informationen für die Stadtplanung, die Reiseplanung in Echtzeit, die Überwachung menschlicher Aktivitäten [Hervorhebung von mir], CO2-Emissionen, gezielte Werbung und mehr zu erhalten.“ Mit anderen Worten, wir werden für unsere eigene Überwachung und Kontrolle bezahlen! Na, das macht Spaß!

Von der Körperaktivität zur Kryptowährung

Apropos zahlen, lassen Sie uns bitte noch einmal auf das Microsoft-Patent zurückkommen: Hier ist die Zusammenfassung:

Die menschliche Körperaktivität, die mit einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden ist, kann in einem Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät eines Benutzers bereitstellen, das kommunikativ mit dem Server verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers erfassen. Körperaktivitätsdaten können auf der Grundlage der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelte Kryptowährungssystem kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere vom Kryptowährungssystem festgelegte Bedingungen erfüllen, und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft wurden, Kryptowährung zuweisen.

Hier sind weitere Einzelheiten:

Eine virtuelle Währung (auch als digitale Währung bezeichnet) ist ein Tauschmittel, das im Allgemeinen über das Internet implementiert wird, nicht an eine bestimmte staatlich unterstützte „flache“ (gedruckte) Währung wie den US-Dollar oder den Euro gebunden ist und in der Regel so konzipiert ist, dass es sofortige Transaktionen und grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen ermöglicht. Ein Beispiel für eine virtuelle Währung ist die Kryptowährung, bei der die Kryptographie zur Sicherung von Transaktionen und zur Kontrolle der Schaffung neuer Einheiten eingesetzt wird …

Die Gehirnströme oder die Körperwärme, die der Nutzer aussendet, wenn er die von einem Informations- oder Dienstleistungsanbieter bereitgestellte Aufgabe ausführt, wie z. B. das Betrachten von Werbung oder die Nutzung bestimmter Internetdienste, können für den Mining-Prozess genutzt werden. Anstelle des massiven Rechenaufwands, der bei einigen herkömmlichen Kryptowährungssystemen erforderlich ist, können Daten, die auf der Grundlage der Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden, als Proof-of-Work dienen, und daher kann ein Benutzer das rechnerisch schwierige Problem unbewusst lösen. Dementsprechend können bestimmte beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Offenlegung die Berechnungsenergie für den Mining-Prozess reduzieren und den Mining-Prozess schneller machen.

Übrigens ist das Wort „Mining“ hier sehr passend. Ist das nicht der Mechanismus, der lebendiges Land in Ödland verwandelt? Und wird sich unser Herr darum kümmern, wenn das mit unseren Körpern passiert?

Ein Elefant im Porzellanladen?

Für Lebewesen ist Elektrizität eine sehr wichtige Sprache, die unser Körper für die interne und externe Kommunikation und für viele wichtige Funktionen verwendet. Es wurde schon viel darüber gesagt und geschrieben, aber vielleicht ist „Der unsichtbare Regenbogen“ von Arthur Firstenberg ein hervorragender Ausgangspunkt.

Moderne Wissenschaftler sind Babys, wenn es um das Verständnis der Feinheiten unseres Körpers und unserer Interaktion mit der Welt geht. Warum nehmen sie an, dass die Energie, die unser Körper abgibt, ein „Abfall“ ist? Woher wissen sie, dass es Verschwendung ist? Woher wissen sie, dass sie keinem Zweck dient? Gibt es in der Natur so etwas wie „Verschwendung“?

Oh, und wie lange dauert es noch, bis wir angewiesen werden, uns in Form zu halten, um effiziente Batterien für unsere Feudalherren zu sein?

Das neue Gesicht des alten Herrschaftssystems

Nach Ansicht des WEF leben wir nicht nur unser Leben. Wir produzieren und verbrauchen Energie. Wir gehen nicht nur durch den Tag und tun verschiedene Dinge, weil wir sie tun wollen. Wir bewegen uns als Energieerzeuger, als menschliche Maschinen, auf einem riesigen Förderband. Wir müssen effizient sein.

Sie, die hungrigen Boten des Herrschaftsgeistes, ärgern sich über jeden Augenblick und jeden Zentimeter unserer freien und unabhängigen Existenz! Und natürlich ärgern sie sich seit Jahrhunderten darüber – und im Laufe der Jahrhunderte haben sie verschiedene Gruppen von Menschen mit der gleichen existentiellen Grausamkeit missbraucht, indem sie versuchten, die Menschen zu benutzen, ohne jeden Respekt vor dem Geist. Unsere unabhängige Existenz ist ihr verlorener Gewinn! Wie können wir es wagen!

Sie wollen uns keinen Raum für unsere nicht monetarisierte, nicht überwachte Freiheit lassen. Diese Leute sind verrückt. Sie sind erbärmliche, ängstliche, gierige, bedauernswerte, mechanische Zombies. Im Grunde genommen sind sie nicht einmal beängstigend, sondern einfach nur erbärmlich (obwohl sie in der Lage sind, ein großes Blutbad anzurichten, und das ist das Beängstigende an ihrer geistigen Krankheit).

Ich bin nicht wütend, Wut ist nicht produktiv. Aber ich bin sicherlich entsetzt! Ihre Notlage widerspricht der Art und Weise, wie wir als Menschen leben sollten, nämlich in Harmonie mit dem Geist, mit der Natur und miteinander. Die haben wirklich irgendwo den Verstand verloren! Sie haben den Verstand verloren, diese Boten des Geistes der Herrschaft!

Die Aufgabe, die wir vor uns haben, ist herausfordernd und demütigend. Ich denke, dass es ihnen existenziell erlaubt ist, uns vorübergehend zu verwirren, damit wir uns daran erinnern, dass das System der Herrschaft niemals richtig war. Es war nicht richtig vor tausend Jahren, es war nicht richtig vor fünfhundert Jahren, und es ist auch heute nicht richtig. Heute spüren wir es mit unserer eigenen Seele und unserem eigenen Fleisch sehr stark – und es war nie richtig.

Und es ist an der Zeit, uns daran zu erinnern, dass wir Kinder des Geistes und der Erde sind, genau wie viele, die vor uns kamen und sich der Maschine stellten. Ich für meinen Teil bin angewidert von den Psychopathen, aber ich habe keine Angst, denn wir sind Liebe, und wo es Liebe gibt, gibt es keine menschlichen Batterien und keine Angst.

