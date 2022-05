Vorbeugung und Behandlung von COVID-Impfschäden

Direkt zum Video

Die Einführung der experimentellen COVID-Impfungen hat vielen die Augen dafür geöffnet, dass das Impfprogramm grundlegende Mängel aufweist – nicht nur bei den mRNA-Impfungen, die es bisher nicht gab, sondern auch bei den herkömmlichen Impfstoffen

Giftstoffe in Lebensmitteln, Wasser und Luft, Impfstoffe, mRNA-Impfungen, elektromagnetische Felder und vieles mehr machen Kinder kränker als jede Generation vor ihnen.

Bei dem Versuch, eine COVID-Impfschädigung zu verhindern und/oder zu behandeln, müssen fünf toxische Komponenten berücksichtigt werden: Spike-Protein-Toxizität, PEG, Entzündung durch das Nanolipid, Graphenoxid und Nanotoxizität

Ein wichtiges Instrument im Behandlungsarsenal von Dr. Michelle Perro sind Spike-Protein-bindende Therapien wie Ivermectin und Hydroxychloroquin

Weitere hilfreiche Mittel sind fibrinolytische Enzyme wie Lumbrokinase, NAC, Kiefernnadeltee, Curcumin, Zeolith und symptomspezifische Homöopathika

In den letzten zwei Jahren hat Dr. Michelle Perro sich mit der Behandlung von COVID-19-Komplikationen befasst, und zwar nicht nur mit der Infektion, sondern auch mit der Impfung, die weitaus problematischer und tödlicher ist.

Perro studierte zunächst in Yale und dann an der Mount Sinai Medical School. Ihre Facharztausbildung in der Kinderheilkunde absolvierte sie am Bellevue Hospital in New York City. Heute behandelt sie Patienten mit einem integrativen Ansatz, klärt über GVO, Pestizide und Umweltgesundheit auf und arbeitet an ihrem zweiten Buch in Kalifornien, wo die pädiatrische Bevölkerung stark geimpft ist.

Perro’s Reise

In den ersten 40 Jahren ihrer Karriere als Kinderärztin stellte sie die Gültigkeit von Impfstoffen nicht infrage. „Der Gedanke, dass wir Kindern absichtlich schaden würden, ist sehr schwer zu erreichen“, sagt sie. „Es ist für viele Kinderärzte unerreichbar.“

Anfang der 2000er Jahre stellte sie jedoch einen deutlichen Anstieg von Autismus fest, was sie auf die sprichwörtliche Fährte der Impfstoffe brachte.

Der Anstieg des Autismus korrelierte mit meinem Verständnis von GVO und Pestiziden“, sagt sie. „Aber wenn man sich mit einem Giftstoff beschäftigt, untersucht man auch andere Giftstoffe, und so kam ich auf das Gebiet der Umwelttoxizität, einschließlich unserer Lebensmittel, der Luft, des Wassers, der EMF, was auch immer… Jetzt bin ich Beraterin der NAEM [National Academy of Medicine] und arbeite an einem Fragebogen zur Umweltgesundheit von Kindern. Ich habe eine „Environmental Health Bill of Rights“ für Kinder geschrieben. Ich beschäftige mich also intensiv damit – nicht nur mit Impfstoffen, sondern mit dem globalen Thema des Schutzes von Kindern vor Umweltgiften …

Vor über 25 Jahren wurde ich Homöopath und dann integrierter Arzt. Ich spreche nicht darüber, dass ich Homöopathin bin, weil das bei vielen meiner Kollegen nicht gut ankommt, aber die meisten meiner Behandlungserfolge habe ich der Homöopathie zu verdanken.

Alte Wahrheiten werden wieder aufgedeckt

Interessanterweise hat die Einführung der experimentellen COVID-Impfstoffe einem großen Teil der Bevölkerung die Augen dafür geöffnet, dass das gesamte Impfprogramm grundlegende Mängel aufweist – nicht nur bei den mRNA-Impfungen, die es bisher nicht gab, sondern auch bei den herkömmlichen Impfstoffen.

Dr. Maurice Hilleman zum Beispiel, ein ehemaliger Leiter von Merck, der Polio-Impfstoffe entwickelt hat, hat zugegeben, dass diese Impfstoffe mit Dutzenden von viralen Krankheitserregern kontaminiert waren, darunter das Affenvirus 40 (SV40), das Krebs verursachen kann.

Diese Idee der Impfkontamination wurde 2017 erneut aufgedeckt, als man in einer Studie aus Italien in 43 von 44 Impfstoffen eine Nanokontamination mit Schwermetallen fand, sagt Perro. Und diese Nanopartikel sind aufgrund ihrer Größe entzündlich. Sie überwinden die Blut-Hirn-Schranke. Und ich bin mir sicher, dass dies mit diesem neuroinflammatorischen Prozess zusammenhängt, den wir bei Kindern auf dem Spektrum, dem Anstieg von ADHS und anderen neurosensorischen/neurokognitiven Problemen beobachten.

Glyphosat verschlimmert Aluminiumtoxizität

Perro zitiert auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Glyphosat Aluminium auf sechs verschiedenen Wegen durch die Blut-Hirn-Schranke transportiert. Glyphosat, das weltweit am häufigsten verwendete Herbizid, und Aluminium wirken also synergetisch.

Auch dies ist wahrscheinlich ein Teil der Gleichung, denn Kinder sind über die Nahrung in hohem Maße Glyphosat ausgesetzt, das dann das Aluminium aus den Impfstoffen ihrer Kindheit direkt in ihr Gehirn transportiert. Aluminium wird vielen Impfstoffen als Adjuvans zugesetzt, weil es eine stärkere Immunreaktion hervorruft.

Dies wiederum führt zu höheren Antikörpertitern, mit denen die Wirksamkeit des Impfstoffs gemessen wird. Das Problem ist, dass durch die Stimulierung nur des humoralen Antikörpersystems und nicht des zellulären Immunsystems ein Ungleichgewicht entsteht, das schließlich zu einer Dysregulation des Immunsystems führen kann, deren schlimmstes Ergebnis Krebs ist.

Kurz gesagt, eine Impfung ist nicht annähernd so wirksam wie die vielschichtige Immunreaktion, die man hat, wenn man einer natürlichen Infektion ausgesetzt ist. Dies gilt umso mehr für kleine Kinder. Wie Perro erklärt:

Das zeigt, warum Kinder immunologisch anders sind als Erwachsene. Kinder sind keine Mini-Erwachsenen, denn sie haben diesen anderen Arm des Immunsystems, das angeborene Immunsystem … Kinder haben ein sehr robustes angeborenes Immunsystem, und sie haben einen Thymus, der sich im Laufe der Zeit als Erwachsener zurückbildet – unserer ist schon lange verschwunden. Aufgrund dieses angeborenen Immunsystems und der vermehrten NK-Zellen (natürliche Killerzellen) sind sie in der Lage, COVID zu bekämpfen.

Das ist der Grund, warum Kinder so gut mit diesem Virus zurechtkommen. Sie haben eine robuste angeborene Immunität, die bei einer Impfung völlig übergangen wird. Dr. [Anthony] Fauci selbst sagte 2004, dass die natürliche Immunität besser ist als die durch die Impfung erzeugte Immunität.

Pädiatrische Nebenwirkungen der COVID-Impfung

Nachdem die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die COVID-Impfung für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren zugelassen hatte, dauerte es nicht lange, bis Perro in ihrer Praxis erste Verletzungen feststellte.

Ich war erstaunt, wie viele Kinder verletzt waren … Die Reaktionen, die ich zu sehen begann, waren zunächst neurologischer Natur. Einige von ihnen waren anfangs einfach, aber besorgniserregend, wie Tinnitus, ein Klingeln im Ohr, das für ein Kind schrecklich sein kann … Ich hatte einen Musiker, der nach Julliard geht, und er hatte nach der ersten Pfizer-Spritze einen schweren akuten Ausbruch [des Tinnitus]. Nach der zweiten wurde es noch schlimmer. Ich habe Kollegen, die eine aufsteigende Guillain-Barre-Lähmung hatten … Ich sah kardiale [Probleme], mit Sicherheit Myokarditis, und abnormale Reaktionen der Herzfrequenz wie Tachykardie und erhöhte Herzfrequenz …

Ich sah POTS – posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom – etwas, das bei Borreliose sehr häufig auftritt und sehr schwer zu behandeln ist. Eine andere seltsame Sache, die ich sah, war ein Kind mit Rhabdomyolyse, bei dem es zu einem massiven Abbau von Muskelgewebe kam, was im Kindesalter sehr selten vorkommt. Dann begann ich zu sehen, wie Menschen Symptome entwickelten, die nicht geimpft waren, darunter auch ich. Ich wurde ‚aufgestachelt‘. So nenne ich das, „aufgestachelt werden“.

Ich sah Mädchen im Teenageralter mit starken Menstruationsblutungen, verlängerten Blutungen und anderen Menstruationsunregelmäßigkeiten. Es gab eine Reihe von Hautausschlägen, Urtikaria, Nesselsucht – eine bizarre Fülle von Hautausschlägen. Das sind also die Dinge, die wir zu sehen begannen, und das geschah im letzten Juni [2021], nachdem das ACIP, das American Committee of Immunization Practice, gesagt hatte: „Ja, 12-Jährige können [gegen COVID] geimpft werden“ …

Wieder einmal müssen wir als Kliniker … herausfinden, wie wir das Problem mit Mitteln lösen können, die nicht im traditionellen Werkzeugkasten sind. Das ist es, womit wir konfrontiert sind … Es gibt hier eine größere Agenda, denn diese Impfstoffe sind eindeutig gefährlich für Kinder. Daran besteht kein Zweifel. Die Daten sind unwiderlegbar, und dennoch haben wir weitergemacht. Wir haben es hier also mit anderen Absichten zu tun … Ich denke, die Eltern müssen sich erheben und ihre Kinder schützen, denn die Sache wird nicht verschwinden. Wenn überhaupt, dann wird es immer schlimmer.

Vorbeugung und Behandlung von COVID-Impfstoffschäden

Bei der Vorbeugung und/oder Behandlung einer COVID-Impf-Verletzung müssen fünf toxische Komponenten berücksichtigt werden:

Spike-Protein-Toxizität

PEG

Entzündung durch das Nanolipid

Graphenoxid

Nanotoxizität

Jeder dieser Faktoren kann auf verschiedene Weise moduliert werden. „Deshalb müssen wir bei der Behandlung einer Reaktion auf den COVID-Impfstoff ein ganzes Menü von Mitteln einsetzen“, sagt sie. Ein wichtiges Instrument in Perros Behandlungsarsenal sind Spike-Protein-bindende Therapien wie Ivermectin und Hydroxychloroquin. Sie erklärt:

Wenn man Spike [Protein] herstellt, sind diese Spikes überall, auch wenn Kinder nicht viele ACE2-Rezeptoren haben. Bei Mäusen hat sich gezeigt, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Sie werden gestreut und konzentrieren sich dann in der Regel auf die Schwachstelle. Sie wandern in fettliebende Gewebe, sie wandern in die Eierstöcke, sie scheinen überall hinzukommen. Die Bindung des Spike-Proteins ist also ein Aspekt, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowohl pharmazeutische als auch nicht-pharmazeutische.

Mein Favorit ist Ivermectin gegen die Spikes. Ich habe den Kindern anfangs 12 Milligramm einmal täglich gegeben. Bei Omikron bin ich auf 12 mg zweimal täglich gestiegen, aber das hängt von der Größe des Kindes ab. Bei größeren Kindern sind es 18 mg zweimal täglich. Ich habe bei Ivermectin keine Toxizität festgestellt. Ich habe Ivermectin schon früher verwendet, vor allem bei parasitären Infektionen, und ich hatte nie Probleme damit. Hydroxychloroquin habe ich bisher nicht verwendet, aber jetzt, für Omikron, würde ich Hydroxychloroquin verwenden, 200 mg zweimal am Tag.

Ich verwende viel Quercetin und Zink zusammen … Um Entzündungen, insbesondere IL6, zu verringern, sollte man auch viele Immunmodulatoren verwenden, und das können viele Nahrungsergänzungsmittel leisten.

Was ist in Perros Werkzeugkasten?

Neben Ivermectin und Hydroxychloroquin zur Bindung des toxischen Spike-Proteins sowie Quercetin und Zink zur Stärkung der Immunfunktion verwendet Perro auch die folgenden Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 sowie zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-Jab-Verletzungen:

Fibrinolytische Enzyme wie Lumbokinase zur Verhinderung von Blutgerinnseln und zum Abbau bestehender Gerinnsel, insbesondere wenn Ihr D-Dimer-Spiegel erhöht ist, da dies ein Biomarker für die Gerinnung ist. Damit es wirkt, müssen Sie es jedoch auf nüchternen Magen einnehmen. Wenn es mit dem Essen eingenommen wird, wirkt es als Verdauungshilfe, aber wenn es eine Stunde vor oder zwei Stunden nach dem Essen eingenommen wird, erhalten Sie die systemischen Vorteile.

N-Acetylcystein (NAC), das die Expression von proinflammatorischen Zytokinen hemmt, die Reaktion der T-Zellen verbessert, bei einer Reihe von Lungenproblemen hilft und die Hyperkoagulation hemmt, die zu Schlaganfällen und/oder Blutgerinnseln führen kann

Kiefernnadeltee, der antioxidative, antimutagene und antitumorale Wirkungen hat

Curcumin, zur Unterdrückung von Entzündungen

Zeolith

Vollwertige Lebensmittel wie Knoblauch und Ingwer

Symptomspezifische homöopathische Heilmittel

Vernebeltes Wasserstoffperoxid und Mund-/Nasenspülungen mit Peroxid und Jod

Ich würde auch empfehlen, viel Sonne zu tanken, da Infrarotstrahlen, insbesondere das nahe Infrarotspektrum, die Melatoninproduktion in Ihren Mitochondrien anregen. Melatonin ist ein starkes Antioxidans und erhöht das Glutathion, das für eine effiziente Entgiftung entscheidend ist. Melatonin erhöht auch die Effizienz der Mitochondrien und die Energieproduktion in Form von ATP.

Natürlich ist der Verzehr von Bioprodukten von entscheidender Bedeutung, da auch GVO nachweislich den Gehalt an Glutathion – dem Hauptantioxidans – senken und den oxidativen Stress erhöhen, der die Grundlage für alle chronischen Krankheiten bildet. Wenn Sie zu Sonnenbrand neigen, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass Sie zu viele Samenöle mit hohem Linolsäuregehalt (LA) zu sich nehmen. Um Ihre Neigung zu Sonnenbrand zu verringern, sollten Sie alle Samenöle aus Ihrer Ernährung streichen.

Dazu gehören vor allem Lebensmittel aus Restaurants, verarbeitete Lebensmittel und Gewürze, aber auch konventionell gezüchtetes Hühner- und Schweinefleisch. Eine sehr ölarme, praktisch ölfreie Ernährung ist wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, um Sonnenbrand und chronischen degenerativen Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs vorzubeugen. Auch die Zufuhr von mehr Vitamin C aus Vollwertkost kann bei der Vorbeugung von Sonnenbrand hilfreich sein. Die Acerola-Kirsche (Barbados-Kirsche) enthält einige der höchsten Mengen an Vitamin C.

Weitere Informationen

Wie Perro schon sagte, ist der erste Schritt immer die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt. Zunächst müssen wir also erkennen, dass unsere Kinder toxischen Angriffen ausgesetzt sind, und in vielen Fällen scheint die Schädigung der Gesundheit der Kinder beabsichtigt zu sein.

Schritt 2 besteht dann darin, dass die Eltern die Kontrolle zurückerlangen und die Systeme beseitigen, die die Kontrolle übernommen haben und ihre Kinder schädigen. Das mag wie eine unüberwindbare Aufgabe klingen, aber das muss es nicht. Es beginnt damit, dass man die Ernährung der Familie umstellt, Lebensmittel als Medizin einsetzt, einige Lebensmittel selbst anbaut und zu den Grundprinzipien der Gesundheit und Gesundheitsvorsorge zurückkehrt.

Wir müssen sie aus diesem infantilisierten System herausholen, in dem die Menschen das Gefühl haben, bei jedem blauen Fleck, jeder Schnittwunde und jedem Wehwehchen zum Arzt rennen zu müssen: ‚Schnell, ruf den Kinderarzt! Dem ist nicht so. Die Eltern haben diese Fähigkeit verloren, und wir müssen sie zurückgewinnen. Denken Sie daran, als wir Kinder waren. Wie oft sind Sie zum Arzt gegangen? Ich glaube, ich war als Kind einmal dort. Unsere Eltern hatten ein gewisses Wissen, und das müssen wir uns wieder aneignen.

Perro glaubt auch, dass wir anfangen müssen, parallele Systeme und Strukturen zu schaffen, wie es Mattias Desmet, Ph.D., vorschlägt. Die Macht dieser Strategie wurde von Vaclav Havel demonstriert, einem politischen Dissidenten, der schließlich Präsident der Tschechoslowakei wurde.

Eine Parallelstruktur ist jede Art von Unternehmen, Organisation, Technologie, Bewegung oder kreativem Streben, die in eine totalitäre Gesellschaft passt, aber moralisch außerhalb dieser steht. Sobald genügend Parallelstrukturen geschaffen werden, entsteht eine Parallelkultur, die als Zufluchtsort der Vernunft in einer totalitären Welt fungiert.

Weitere Informationen finden Sie unter DrMichellePerro.com und GMOscience.org, der gemeinnützigen Organisation, die sie 2014 mitbegründet hat. Halten Sie auch die Augen offen für ihr nächstes Buch, „Making Our Children Well", das irgendwann im Jahr 2023 erscheinen soll.