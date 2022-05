Ron DeSantis: Florida wird auf keinen Fall den WHO-Pandemievertrag über eine globale Pandemie unterstützen

Auf keinen Fall“ werde Florida den globalen Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis (R) am Montag.

„Wir in Florida werden dieses W.H.O.-Ding auf keinen Fall unterstützen … das wird nicht passieren. Niemals“, sagte DeSantis während einer Pressekonferenz in Cape Coral, Florida.

„Aber Sie haben gesehen, ich meine, Sie haben gesehen, dass viele dieser Eliten eine sehr schädliche Politik befürworten“, fügte er hinzu und bemerkte, dass „ein Teil des Grundes, warum die Menschen hierher ziehen wollen, ist, weil wir diese Politik abgelehnt haben, aber sie haben eine sehr schädliche Politik befürwortet, einschließlich des Aussperrens von Kindern aus der Schule.“

DeSantis‘ Äußerungen folgen auf Nachrichten, wonach die WHO auf die Ratifizierung eines von Biden unterstützten „globalen Pandemievertrags“ drängt, der „der WHO einen enormen Zuwachs an Macht und Finanzierung verschaffen und einen Großteil der Befugnisse zur Pandemiebekämpfung von den Mitgliedsstaaten auf die UNO übertragen würde“, wie Breitbart News berichtete:

Sowohl die IHR-Änderungen als auch der neue „globale Pandemievertrag“ sollen auf der kommenden Weltgesundheitsversammlung diskutiert werden. Befürworter sagen, dies sei notwendig, um die weltweite Reaktion auf Pandemien zu verbessern, während Kritiker vor dem Verlust der nationalen Souveränität an eine globalistische Organisation warnen, die sich während der Coronavirus-Pandemie in Wuhan nicht ausgezeichnet hat.

In Artikel 9 der von der Biden-Regierung vorgeschlagenen IHR-Änderungen wird lediglich die bestehende Anforderung an die WHO gestrichen, „den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich das Ereignis angeblich ereignet, zu konsultieren und zu versuchen, von ihm eine Bestätigung zu erhalten“. Alle weiteren Verweise in den IHR auf Konsultationen mit dem betreffenden Vertragsstaat werden ebenfalls gestrichen, sodass der Direktor des W.H.O. einseitig befugt ist, Ausbrüche zu erklären.

Kritiker warnen weiterhin, dass dies ein massiver Machtzugriff der globalistischen Eliten sei.

„Der Pandemievertrag der WHO MUSS gestoppt werden“, sagte der Abgeordnete Ronny Jackson (R-TX) am Montag. „Wir können nicht zulassen, dass unsere nationale Souveränität von den letzten UN-Bürokraten an Amerika ÜBERGEBEN wird. Sagen Sie NEIN zum Pandemievertrag!“