Der amerikanische Staatsmann Henry Kissinger ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Er war Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater unter den Präsidenten Nixon und Ford.

1973 wurde Kissinger der Friedensnobelpreis verliehen. Es war eine der umstrittensten Auszeichnungen überhaupt. Zwei Mitglieder des Nobelkomitees traten sogar zurück.

Kissinger war einer der berüchtigtsten Kriegsverbrecher. Er inszenierte einen Militärputsch in Chile und half anschließend, den Diktator Pinochet in den Sattel zu heben. Zehntausende Menschen verschwanden oder wurden hingerichtet. Ihre Kinder wurden geraubt und unter falschen Identitäten verschleppt.

Henry Kissinger, einer der berüchtigtsten Kriegsverbrecher der Welt, ist endlich gestorben. Werfen wir einen Blick zurück und erinnern wir uns an ihn für all die Dinge, die er getan hat:

Henry Kissinger, one of the world's most notorious war criminals, has finally died. Let's take a look back and remember him for all the things he did: