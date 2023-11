Politico gehört zum US-Netzwerk. Grafik ist hier zu finden.

US-amerikanische politische Entscheidungsträger und diejenigen, die sie beeinflussen, verlassen sich bekanntermaßen in hohem Maße auf die in DC ansässige Zeitung „Politico“, weshalb es eine so große Sache ist, dass diese Zeitung in ihrer Reportage über ihn im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von „POLITICO 28“ gerade über Zelensky berichtet



Er wird als „Träumer Nr. 1“ der Welt beschrieben, was wohl eine Anspielung auf das ist, was einer seiner namentlich nicht genannten leitenden Berater dem Time Magazine dem Ende Oktober über seine messianischen Wahnvorstellungen vom maximalen Sieg über Russland sagte.

Der Spott geht das ganze Stück über weiter, und das nächste Beispiel ist, als Politico schrieb, dass Selenskyj „die Nationen überredet, beschämt und angefleht hat“, seinen eigenen zu helfen. Diese Beschreibung deckt sich mit dem, was seine Kritiker auf der ganzen Welt gesagt haben, nämlich dass er aggressiv eine nie endende Umverteilung der hart verdienten Gelder ihrer Steuerzahler an sein Land fordert. Politico warf ihm dann einen weiteren Seitenhieb zu und schrieb, er sei ein „Entertainer, der Präsident wurde, nachdem er einen solchen im Fernsehen gespielt hatte.“

Der Zweck der Behauptung, er sei völlig überfordert, soll die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie schwierig es für „Träumer Nr. 1“ der Welt sein wird, die Fülle an Problemen zu bewältigen, die das nächste Jahr voraussichtlich mit sich bringen wird. Sie schrieben, dass „die Welt abgelenkt ist“, die Europäer seien bereit, „ihre geistige Großzügigkeit“ gegenüber seinem Volk aufgrund einer „Krise bei den Lebenshaltungskosten einzuschränken“. und „EU-Politiker werden unsicher über die wahrscheinlichen Kosten für ihr Endergebnis“, die ein Beitritt der Ukraine mit sich bringen würde.”

Angesichts dieses beispiellosen Drucks „ist Selenskyj dazu übergegangen, westliche Länder nicht mehr um Hilfe zu bitten, sondern sie zu belehren – und das war nicht ganz so erfolgreich wie seine aufmunternden Reden“, schrieben sie. Als Beweis dafür erinnerte Politico daran, wie „der britische Verteidigungsminister und der nationale Sicherheitsberater der USA während des NATO-Gipfels im Sommer getrennt voneinander warnten, dass die Ukraine ihren Verbündeten mehr ‚Dankbarkeit‘ zeigen sollte“. Dann ging es mit einem Paukenschlag los:

„Um in Kriegszeiten eine Abstimmung abzuhalten, müsste Selenskyj – mit Zustimmung des Parlaments – die Verfassung der Ukraine ändern. Und die Aussicht wirft große Fragen zur demokratischen Legitimität auf: Die meisten Fernsehsender des Landes werden stark von der Regierung kontrolliert, Zensur ist weitverbreitet, Millionen Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, bleiben im Ausland und Zehntausende Soldaten würden in Kampfgebieten wählen. Und das, bevor die Kosten für die Organisation und Sicherstellung einer Kriegsabstimmung berücksichtigt werden.“

Ihr Schlusssatz deutete bedrohlich an, dass „Träumer Nr. 1“ der Welt zum Scheitern verurteilt sei, als sie in einem Leitartikel schrieben: „Das sind riesige, wenn nicht unlösbare Probleme – die Frage ist, ob Selenskyj es schaffen kann und zu welchem ​​Preis.“ Wenn man über ihren Artikel nachdenkt, wird deutlich, dass sich die Stimmung in DC radikal verändert hat: von unerschütterlicher Solidarität mit Selenskyj hin zu Verachtung, Spott und scharfer Kritik, während der Konflikt zu Ende geht, was ein schlechtes Zeichen für seine politische Zukunft ist.