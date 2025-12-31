Hereingelegt: DOGE lebt – und baut die Regierung weiter um

WIRED hat 2025 fortlaufend wichtige Details über DOGE aufgedeckt, es aber versäumt, diese mit der Dunklen Aufklärung und der Technokratie in Verbindung zu bringen. RAGE, eine Säule der Dunklen Aufklärung, steht für Retire All Government Employees (Alle Regierungsangestellten in den Ruhestand schicken). Es fordert außerdem Akzelerationismus sowie einen Monarchen/CEO, der den föderalen Apparat wie ein Startup-Unternehmen führt. Zuckerberg brachte das 2008 zum Ausdruck, als er sagte: „Move fast and break things. Unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough.“ DOGE ist nicht vorbei: Es hat gerade erst begonnen.

⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Seit Beginn der Trump-Regierung hat das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE), das Geisteskind des Milliardärs Elon Musk, mehrere Iterationen durchlaufen, was immer wieder zu Behauptungen führte – zuletzt vom Direktor des Office of Personnel Management –, die Gruppe existiere nicht oder sei ganz verschwunden.

Aber DOGE ist nicht tot. Viele seiner ursprünglichen Mitglieder sind in Vollzeitrollen bei verschiedenen Regierungsbehörden tätig, und das neue National Design Studio (NDS) wird vom Airbnb-Mitgründer Joe Gebbia geleitet, einem engen Verbündeten von Musk.

Selbst wenn DOGE kein weiteres Jahr übersteht oder nicht bis zum US-Semiquinzentennial – seinem ursprünglichen Ablaufdatum laut der Executive Order, mit der es eingerichtet wurde –, wird das größere Projekt der Organisation weitergehen. DOGE wurde von Anfang an für zwei Dinge genutzt, die beide unvermindert fortgesetzt wurden: die Zerstörung des Verwaltungsstaats und die umfassende Zusammenführung von Daten im Dienste der Machtkonzentration in der Exekutive. Es ist ein Muster, das Experten zufolge über die Trump-Regierung hinaus ausstrahlen könnte.

„Ich denke, es hat die Normen darüber verändert, wo die gesetzgeberische Macht endet und wo die exekutive Macht beginnt, indem diese Normen schlicht ignoriert wurden“, sagt Don Moynihan, Professor für Public Policy an der University of Michigan. „Das wird sich nicht notwendigerweise auf republikanische Regierungen beschränken. Es wird künftige demokratische Präsidenten geben, die sagen: ‚Nun, DOGE konnte das tun – warum wir nicht?‘“

Die frühesten Tage von DOGE waren von einem chaotischen Blitz geprägt, bei dem kleine Teams von DOGE-Akteuren – wie der inzwischen berüchtigte Edward „Big Balls“ Coristine – in Regierungsbehörden eingesetzt wurden, um hochrangigen Zugang zu sensiblen Daten zu verlangen, Mitarbeiter zu entlassen und Verträge zu kündigen. Und auch wenn diese Schritte als Fragen bürokratischer Abläufe oft radikal wirkten, wenn nicht sogar illegal erschienen, dienten sie doch dem, was von Anfang an die Agenda der Trump-Regierung gewesen war.

Ziele wie die Kürzung diskretionärer Ausgaben und die drastische Verkleinerung der Bundesbelegschaft waren bereits von Personen wie Vizepräsident JD Vance vertreten worden, der 2021 eine „De-Baathifizierung“ der Regierung forderte, sowie von Russell Vought, heute Leiter des Office of Management and Budget (OMB). Diese Ziele waren auch Teil von Project 2025. Was DOGE brachte, war nicht das Ende, sondern die Mittel – seine einzigartige Einsicht war, dass die Kontrolle über technische Infrastruktur, etwas, das mit einer kleinen Gruppe erreichbar ist, funktional der Kontrolle über die Regierung gleichkommt.

„Es hat nie zuvor eine Regierungseinheit gegeben, der so viel Macht übertragen wurde, um Regierungsbehörden mit so wenig Aufsicht grundlegend umzukrempeln“, sagt Moynihan.

Nach der Verfassung liegt die Befugnis zur Einrichtung und Finanzierung von Bundesbehörden beim Kongress. Doch Trump und viele seiner Unterstützer, darunter Vought und Vance, folgen einer bis vor relativ kurzer Zeit randständigen Auffassung davon, wie Regierung geführt werden sollte: der Theorie der einheitlichen Exekutive. Diese besagt, dass der Präsident – ähnlich dem CEO eines Unternehmens – nahezu vollständige Kontrolle über die Exekutive hat, zu der die Bundesbehörden gehören; eine Macht eher wie die eines Königs als die der Figur, die in den Gründungsdokumenten der Nation beschrieben wird.

„Die Theorie der einheitlichen Exekutive hat vieles von dem angetrieben, was DOGE an vielen unterschiedlichen Orten getan hat“, sagt George Foote, externer General Counsel des US Institute of Peace (USIP), einer unabhängigen, vom Kongress finanzierten Non-Profit-Organisation. Obwohl das USIP eine unabhängige Organisation ist, behauptete die Trump-Regierung, das USIP sei Teil der Exekutive und solle daher von DOGE unter Kontrolle gebracht werden. „DOGE war ganz klar ein Werkzeug, das die Leute im Weißen Haus und im OMB nutzten, um diese Art von Kontrolle durchzusetzen“, fügt Foote hinzu.

Mit Effizienz und Innovation als Rechtfertigung – und mit Zugang zu allen nicht klassifizierten Systemen in der Exekutive gemäß den Bedingungen der Executive Order, mit der es eingerichtet wurde – konnte sich DOGE in der gesamten Regierung ausbreiten und schnell einige der zentralen Prioritäten der Regierung umsetzen.

„Ich würde sagen, sie wollten künstliche Intelligenz und fortgeschrittene Computerfähigkeiten einbringen. Und dafür gibt es in der Regierung reichlich Raum“, sagt Foote. „Aber beim USIP und an einigen anderen Orten war das nur eine Tarnung. Es war reine Vortäuschung. Sie haben Dinge einfach kurz und klein geschlagen.“

„Präsident Trump hat versprochen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch in unserer aufgeblähten Regierung zu kürzen, und die Regierung ist entschlossen, dieses Versprechen für das amerikanische Volk einzulösen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, als Antwort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

DOGE konzentrierte seine Bemühungen darauf, Zugang zu sensiblen Systemen zu erlangen – etwa zum Zahlungssystem einer Behörde des Finanzministeriums, das normalerweise von unparteiischen Bundesbediensteten betrieben wird –, um so die politische Agenda der Regierung umzusetzen. WIRED berichtete erstmals im Februar, dass der DOGE-Akteur Marko Elez innerhalb der ersten zwei Wochen der Trump-Regierung Zugang zu Systemen des Finanzministeriums erhielt. Gleichzeitig wurde DOGE-Akteuren Zugang zu anderen föderalen Gehaltsabrechnungssystemen gewährt.

Im März berichtete WIRED, dass der Zugriff auf die Zahlungssysteme des Finanzministeriums Teil des vorläufigen Plans von DOGE und der Regierung war, die Finanzierung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) zu kappen. Anstatt den Kongress – die Instanz, die rechtlich befugt ist, eine Behörde zu schaffen oder aufzulösen – einzubeziehen, konnte DOGE sofort handeln, ohne Fragen, ohne Genehmigung.

Mit Zugriff auf Server, über die regierungsweite E-Mails versendet werden konnten, schickten DOGE-Akteure Massenmails, in denen sie wissen wollten, was Bundesbedienstete tun, und sie aufforderten, kollektiv zu kündigen. Im Department of Veterans Affairs entwickelte der damalige DOGE-Akteur Sahil Lavingia ein KI-Werkzeug, um Verträge zu „zermalmen“ und zu bewerten, welche gekürzt werden sollten.

„Sie haben Verträge gestrichen und Leute entlassen. Punkt“, sagt Foote.

Bei der Sozialversicherungsbehörde (SSA) versuchte ein DOGE-Team, noch lebende Migranten in die sogenannte „Master Death File“ aufzunehmen, um ihre Sozialversicherungsnummern faktisch abzuschalten.

„Man geht einfach in die Datensysteme, in die Gehaltsabrechnungssysteme, man findet heraus, wohin die Verträge fließen, und übernimmt die Kontrolle darüber. Von dort aus kann man einfach sicherstellen, dass Leute nicht bezahlt werden, oder man kann einen Vertrag eliminieren oder verschiedene Datenquellen zusammenführen“, sagt Moynihan. „Das ist eine andere Art zu operieren als selbst Leute wie Russ Vought oder Stephen Miller, die ziemlich versiert darin sind, über Bürokratie nachzudenken, es früher getan haben.“

Die DOGE-Teams begannen außerdem damit, bislang getrennte Datensätze aus verschiedenen Behörden miteinander zu verknüpfen – auf eine Weise, die es zuvor noch nie gegeben hatte –, wie es durch eine weitere Executive Order autorisiert wurde. Im April berichtete WIRED, dass das Department of Homeland Security (DHS) eine zentrale Datenbank mit Daten aus der SSA, mindestens zwei staatlichen Wählerverzeichnissen und dem Internal Revenue Service (IRS) aufbaute. Kurz darauf gab das DHS bekannt, dass DOGE bei ihrer Erstellung geholfen habe – alles ohne die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation.

Laut einer Whistleblower-Meldung des ehemaligen SSA-Chefdatenbeauftragten Chuck Borges kopierten DOGE-Akteure die sensible Datenbank des Numerical Identification System (NUMIDENT), die Aufzeichnungen über Sozialversicherungsansprüche sowie persönliche Daten aller Amerikaner enthält, und speicherten sie in einer Cloud-Umgebung, „der offenbar jegliche Sicherheitsaufsicht durch die SSA oder eine Nachverfolgung fehlt, um festzustellen, wer auf diese Kopie der Daten zugreift oder zugegriffen hat“.

„Ich denke absolut, dass die Zusammenführung von Daten oder die Priorisierung davon in dieser Regierung mit DOGE verbunden ist und Teil des Vermächtnisses von DOGE sein wird“, sagt Nikhel Sus, stellvertretender Chefjustiziar bei Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. CREW hilft bei der Vertretung mehrerer Kläger, darunter eingebürgerte Staatsbürger, die die Regierung verklagen und behaupten, sie teile sensible Informationen unrechtmäßig zwischen Behörden. „Einfach rücksichtslos über gesetzliche Anforderungen hinwegzugehen und das Gesetz zu verletzen, ist nicht die Art und Weise, wie man in einer konstitutionellen Demokratie regiert.“

ALS MUSK im Mai die Regierung verließ, schienen die Aktivitäten von DOGE zurückgefahren worden zu sein. Es gab keine plötzlichen Gebäudeübernahmen oder nächtlichen Forderungen nach Zugang zu sensiblen Daten mehr. Doch die von DOGE begonnene Arbeit setzte sich fort.

Auf administrativer Ebene werden weiterhin Verträge gekündigt, und Vought versucht – manchmal erfolglos –, immer mehr Bundesbedienstete zu entlassen. Die DHS-Datenbank zur Verfolgung von Migranten wurde nur weiter formalisiert und ausgebaut. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die kopierte NUMIDENT-Datenbank entfernt oder eingeschränkt wurde. Obwohl ein Richter entschied, dass die schnelle Zerschlagung von USAID „wahrscheinlich gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstieß“, befindet sich die Behörde weiterhin in der Schwebe – weder voll funktionsfähig noch vollständig abgeschafft. (Tatsächlich waren massive Kürzungen bei USAID Teil des Plans von Project 2025 für die Behörde.)

Ähnlich verhält es sich, obwohl ein Bundesrichter entschied, dass die Übernahme des USIP durch DOGE „rechtswidrig“ war: Das Gebäude der Organisation wurde nach Präsident Trump benannt, und der Großteil der Belegschaft hat weiterhin keinen Zugang dazu. „Was beim USIP passiert ist, ist ein Übergang vom DOGE-‚Zerstörungsteam‘ zu einem stärker institutionalisierten Teil der Regierung, einem Teil des Außenministeriums, einem Teil der außenpolitischen Operation des Weißen Hauses“, sagt Foote. „Das steht völlig im Widerspruch zum USIP-Gesetz und völlig außerhalb dessen, was das USIP je getan hat.“

Moynihan sagt, dass die Handlungen von DOGE die US-Regierung wahrscheinlich dauerhaft verändern werden. „Es wird eine ganze Reihe zusätzlicher Auswirkungen in spezifischen Politikbereichen geben, die einfach aus dem massiven Verlust an Kapazitäten resultieren“, sagt er. „Ich denke, irgendwo um die 200.000 Beschäftigten werden aus der Bundesregierung verschwunden sein.“ Der Verlust von USAID habe, so schätzen einige Forscher, weltweit zu Hunderttausenden von Todesfällen geführt.

Sus wiederum sagt, er glaube, dass es Wege gebe, den Schaden, den DOGE angerichtet habe, rückgängig zu machen. „Wir sind der Meinung, dass dies reparierbar ist, aber es wird erhebliche Arbeit erfordern“, sagt Sus. „Und es wird erhebliche Sorgfalt seitens der Exekutive in Zukunft und seitens der Gerichte erfordern.“