Prognosekonsens: Was Experten für 2026 erwarten

Von Tyler Durden

Zum siebten Mal in Folge hat Visual Capitalistdie Prognosen gesichtet, um Ihnen den „Prediction Consensus” zu präsentieren, eine Zusammenfassung der Erwartungen von Analysten, Vordenkern und Branchenexperten für das kommende Jahr.

In diesem Jahr hat Nick Routleyüber 2.000 einzelne Prognosen aus einer Vielzahl von Quellen analysiert, darunter Morgan Stanley, Goldman Sachs, der IWF, The Economist, Deloitte, Microsoft, Gartner und Dutzende weitere.

Indem wir die Überschneidungen dieser Prognosen kartiert haben, haben wir die Informationen zu 25 Themen mit hoher Überzeugungskraft zusammengefasst, die in unserem „Bingo Card”-Format dargestellt sind, wobei die Anzahl der Markierungen das Volumen der unterstützenden Prognosen widerspiegelt.

Um die vollständige Analyse des Prognosekonsenses zu erhalten und zu erfahren, was uns 2026 erwartet, werden Sie Mitglied bei VC+ oder erwerben Sie den vollständigen Global Forecast Series-Bericht und das Paket.

Die allgemeine Stimmung im Jahr 2026

War 2025 ein Jahr der Anpassung – mit einer Neukalibrierung der Märkte auf höhere Zinsen, einer geopolitischen Neuordnung rund um eine zweite Trump-Regierung und Zölle sowie dem Übergang der KI vom Hype zur praktischen Anwendung –, dann zeichnet sich 2026 als ein Jahr der Konsolidierung und Konsequenzen ab.

Die allgemeine Stimmung ist vorsichtig optimistisch, aber von Unsicherheit geprägt. Morgan Stanley beschreibt 2026 als „das Jahr des Neustarts für Risiken“, eine Zeit, in der sich der Fokus des Marktes von makroökonomischen Ängsten auf mikroökonomische Fundamentaldaten verlagert und damit einen fruchtbaren Boden für Risikoanlagen schafft. Der politische Hintergrund ist ungewöhnlich günstig: Fiskalische Anreize, eine anhaltende (wenn auch langsamere) geldpolitische Lockerung und Deregulierung bilden das, was Analysten als „politisches Dreigespann“ bezeichnen, das außerhalb von Rezessionen selten zu beobachten ist.

The Economist schlägt jedoch einen nüchterneren Ton an und warnt davor, dass 2026 von Unsicherheit geprägt sein wird, da Trumps Umgestaltung der geopolitischen Normen weiterhin weltweit Wellen schlägt. Die alte, auf Regeln basierende Ordnung driftet weiter auseinander, und die Grenze zwischen Krieg und Frieden wird durch Provokationen in der Grauzone, Cyberangriffe und eine allgegenwärtige Rivalität zwischen den Nationen immer unschärfer.

Kurz gesagt: Risikoanlagen mögen florieren, aber die Welt darunter bleibt turbulent.

KI: Wieder einmal das große Thema

Zum dritten Mal in Folge dominiert künstliche Intelligenz die Prognosen, aber die Erzählung hat sich weiterentwickelt. Während sich die Prognosen für 2024 darauf konzentrierten, ob der KI-Hype gerechtfertigt war, und 2025 den Schwerpunkt auf den großflächigen Einsatz legte, dreht sich die Diskussion für 2026 um Integration und Konsequenzen.

Vom Werkzeug zum Partner

In allen Branchen geht KI mittlerweile über das Beantworten von Fragen hinaus und arbeitet aktiv mit Menschen zusammen, um deren Fachwissen zu erweitern.

Dies ist das Jahr des Ausbaus der agentenbasierten KI. Deloitte prognostiziert, dass bis Ende 2026 bis zu 75 % der Unternehmen in agentenbasierte KI investieren könnten (autonome Systeme, die mit begrenzter menschlicher Aufsicht planen, handeln und sich anpassen können). Diese KI-Agenten sollen zu „digitalen Kollegen” werden, die kleinen Teams helfen, über sich hinauszuwachsen. Microsoft stellt sich eine Zukunft vor, in der ein dreiköpfiges Marketingteam innerhalb weniger Tage eine globale Kampagne starten kann, wobei die KI die Datenverarbeitung und die Erstellung von Inhalten übernimmt, während Menschen die Strategie steuern.

Nach Jahren der Vorfreude sollen die Produktivitätssteigerungen durch KI nun endlich in messbarer Form zum Tragen kommen. Morgan Stanley nennt die KI-getriebene Effizienz als einen von sechs Hauptfaktoren für seine optimistischen Gewinnprognosen. Software- und Internetunternehmen erwarten für die nächsten drei Jahre ein mehr als 20-faches Wachstum der Einnahmen aus generativer KI.

Natürlich wird KI auch auf andere Weise Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Berufsgruppen und Wissensarbeiter, die sich bisher sicher fühlten, beginnen nun, sich um ihre Arbeitsplatzsicherheit zu sorgen.

Marktprognosen: Auf der KI-Welle reiten

Praktischerweise dominiert KI auch die Marktentwicklung. Der Konsens ist eindeutig optimistisch, wenn auch gedämpft durch Bewertungsbedenken und das Bewusstsein für Konzentrationsrisiken.

S&P 500: Zweistellige Gewinne erwartet

Die Strategen der Wall Street liegen bei ihren Prognosen für die S&P-500-Ziele zum Jahresende 2026 in einem engen Bereich:

JPMorgan geht davon aus, dass der Index möglicherweise die Marke von 8.000 Punkten überschreiten könnte, wenn die Fed die Geldpolitik stärker als erwartet lockert. Morgan Stanley bezeichnet dies als den optimistischsten Ausblick seit Jahren, der durch die Rückkehr der operativen Hebelwirkung, Effizienzsteigerungen durch KI, eine akkommodierende Steuer- und Regulierungspolitik sowie moderate Zinssätze getrieben wird.

Wichtig ist, dass Analysten davon ausgehen, dass die Gewinne 2026 die Hauptlast tragen werden. Savita Subramanian von der Bank of America prognostiziert ein EPS-Wachstum von 14 %, merkt jedoch an, dass die KGV-Multiplikatoren tatsächlich um 10 Punkte zurückgehen könnten, was bedeutet, dass der Markt eine Mauer der Bewertungsskepsis überwinden muss. Morgan Stanley prognostiziert für 2026 ein EPS des S&P 500 von 317 USD (17 % Wachstum).

Der Superzyklus des Goldes hält an

Gold bleibt ein Favorit. Morgan Stanley strebt einen Preis von 4.500 USD pro Unze an – ein Anstieg von etwa 9 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Der World Gold Council stellt fest, dass Gold im Jahr 2025 über 50 Allzeithochs erreicht hat und möglicherweise die viertstärkste Jahresrendite seit 1971 verzeichnen wird.

Die Treiber sind struktureller Natur: Käufe durch die Zentralbanken, geopolitische Absicherungsgeschäfte und Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. In einem „Teufelskreis“-Szenario mit sich beschleunigender Verschlechterung der Haushaltslage könnte Gold gegenüber dem aktuellen Niveau um 15 bis 30 % zulegen.

Wirtschaftsprognosen: Sanfte Landung mit Vorbehalten

Der IWF prognostiziert für 2025 ein globales Wachstum von 3,2 % und für 2026 von 3,1 % – unter dem Durchschnitt von 3,7 % vor der Pandemie, aber nicht rezessiv. Morgan Stanley erwartet ähnliche Zahlen: 3,0 % globales Wachstum im Jahr 2025, 3,2 % in den Jahren 2026 und 2027.

Für die Industrieländer wird ein Wachstum von etwa 1,5 bis 1,6 % erwartet, während die Schwellenländer über 4 % liegen dürften. Der Konsens geht von einer sanften Landung aus: Das Wachstum schwächt sich ab, die Inflation sinkt weiter allmählich und die Zentralbanken lockern ihre Politik – jedoch nicht aggressiv.

Das Ende der Ära „Höher für länger”

Es wird erwartet, dass die Geldpolitik der Zentralbanken weiter normalisiert wird. Morgan Stanleys Basisszenario sieht vor, dass die Fed die Zinsen bis Mitte des Jahres auf 3,0–3,25 % senkt und dann für einen längeren Zeitraum eine Pause einlegt. Die BoE wird die Zinsen voraussichtlich auf 2,75 % senken, bevor sie eine Pause einlegt. Die EZB, die mit einer unter dem Ziel liegenden Inflation und einem schleppenden Wachstum konfrontiert ist, könnte die Zinsen stärker senken, als derzeit vom Markt eingepreist.

Japan bleibt der Ausreißer: Es ist die einzige Zentralbank eines großen Industrielandes, die möglicherweise die Zinsen anheben wird. Die BoJ dürfte bis Dezember einen Zinssatz von 0,75 % erreichen, bevor sie eine Pause einlegt.

Geopolitische und handelspolitische Prognosen: Zölle und Spannungen

Zölle werden zur neuen Normalität

Kaum ein Thema stößt auf mehr Konsens als dieses: Das Zollregime wird bestehen bleiben. Trumps Gegenzölle bringen jährlich fast 300 Milliarden US-Dollar an Einnahmen, und obwohl sie möglicherweise rechtlich angefochten werden (Barclays geht davon aus, dass der Oberste Gerichtshof sie für illegal erklären wird), hat der effektive Zollsatz mit 12,1 % seinen Höchststand erreicht – den höchsten seit 1934.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden besser verkraftet als von vielen befürchtet. Die UBS rechnet Anfang 2026 mit einer „Schwächephase”, da sich die Zölle auf die Preise in den USA auswirken, gefolgt von einer Ausweitung und Stärkung des Wachstums ab dem zweiten Quartal. Der strukturelle Wandel ist jedoch tiefgreifend: Der Handel könnte sich dauerhaft verlagern, die Lieferketten diversifizieren sich und die USA setzen Zölle ausdrücklich als wirtschaftliches Druckmittel ein.

China setzt auf Exporte und Produktion

Angesichts von Deflation, einer Immobilienkrise und einem nachlassenden Binnenwachstum konzentriert sich China zunehmend auf die Produktion und den Export. Das Land positioniert sich als zuverlässigerer Partner, insbesondere im globalen Süden, und schließt Handelsabkommen, während sich die USA aus dem Multilateralismus zurückziehen.

Morgan Stanley erwartet, dass Chinas reales BIP im Jahr 2026 dank vorzeitiger staatlicher Unterstützung um 5 % wachsen wird. Diese Strategie führt jedoch zu globalen Spannungen: Industrielle Überkapazitäten könnten die Weltmärkte überschwemmen und Zollkonflikte könnten sich verschärfen.

Zunahme von Provokationen in der Grauzone

The Economist warnt davor, dass Russland und China das Engagement der USA gegenüber ihren Verbündeten durch Provokationen in der „Grauzone” in Nordeuropa und im Südchinesischen Meer auf die Probe stellen werden. Die Spannungen werden in der Arktis, im Orbit, auf dem Meeresboden und im Cyberspace zunehmen.

Diese „umgebungsbedingte Rivalität”, die zwar keine offene Kriegshandlung darstellt, aber über normale Friedenszeit-Reibungen hinausgeht, dürfte sich beschleunigen. Der Wettbewerb der Großmächte wird zunehmend Weltraumaufklärung, Drohnentechnologie und KI-gestützte Cyberoperationen umfassen.

Bewertung des Konsenses

Die Geschichte lehrt uns Bescheidenheit bei Prognosen. Die vergangenen Jahre haben unvorhergesehene Entwicklungen mit sich gebracht, und es gibt keinen Grund zu erwarten, dass sich 2026 genau so entwickeln wird, wie es der Konsens erwartet.

Wertvoll sind nicht die konkreten Vorhersagen, sondern die Themen, auf die informierte Beobachter ihre Aufmerksamkeit richten. Beispiele hierfür sind der Übergang von KI-Experimenten zum Aufbau einer Infrastruktur, die deren breite Nutzung unterstützt, oder die Etablierung von Stablecoins als gängige Finanzinstrumente.

Einige dieser Themen werden sich als zutreffend erweisen, andere werden durch Ereignisse zunichte gemacht werden. Zusammengenommen skizzieren sie jedoch das Umfeld, in dem sich Institutionen, Investoren und politische Entscheidungsträger bewegen, während sie sich für das kommende Jahr positionieren.

***