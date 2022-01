Herr Xi spielt den Davos-Mann

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Ein kollektiver Westen, der von unsäglichen Mittelmännern „geführt“ wird, betrachtet die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, als sei sie so etwas wie ein doppelköpfiger Antichrist. Xi seinerseits scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen.

Die virtuelle Sonderansprache von Präsident Xi Jinping zur Agenda 2022 des Weltwirtschaftsforums in Davos weist alle Elemente eines Rätsels im Inneren eines Enigmas auf.

Auf den ersten Blick könnte sie sicherlich als eine gleichzeitige Botschaft an das Imperium des Chaos und die Weltöffentlichkeit interpretiert werden.

Weit mehr als „wirksame Dosen gegen Unilateralismus, Abkopplung und ideologischen Antagonismus“ – nicht gerade subtile Anspielungen auf die üblichen Verdächtigen – positionierte Xi vor allem China als unverzichtbaren Motor der Globalisierung 2.0.

Die Ansprache fand zeitgleich mit der Ankündigung statt, dass Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2021 bei 8,1 % liegen wird und der Rohstoffhandel neue Höchststände erreicht: Das Zentrum der globalen Produktion ist im achten Jahr in Folge der größte Exporteur der Welt.

Die Umsetzung der größten Freihandelszone der Welt, der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) im asiatisch-pazifischen Raum, wird diesen Trend noch verstärken.

Der Handel mit den unzähligen Partnerländern der Belt and Road Initiative (BRI) stieg um 23,6 % – und das bedeutet im Wesentlichen eine Zunahme des Handels mit dem globalen Süden. Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in China stiegen in Dollar gerechnet um 20,2 %: Wie schon im Jahr 2020 war China das wichtigste ADI-Zielland der Welt.

Die gesamte Handelslandschaft dürfte sich 2022 sogar noch verbessern, wenn das Umfassende Investitionsabkommen zwischen China und der EU (CAI) vollständig ratifiziert ist. Frankreich, das derzeit den Vorsitz im EU-Rat innehat, ist eindeutig dafür.

Hinzu kommt, dass Chinas Pro-Kopf-BIP inzwischen 12.551 US-Dollar erreicht hat und damit deutlich über der berüchtigten „Falle des mittleren Einkommens“ liegt, über dem globalen Durchschnitts-BIP pro Kopf liegt und nach der Definition der Weltbank in den Bereich der „Länder mit hohem Einkommen“ vorrückt.

Xis Kernbotschaft, wenn er sich an den „Davos Man“ – das typische WEF-Publikum – wandte, war unmissverständlich: China ist und bleibt der sicherste aller Häfen für das globale Kapital. Die Masters of the Universe – von BlackRock abwärts – nickten zustimmend.

Aber es gibt auch „Gegenströmungen“. Und diese ominöse, unmittelbar bevorstehende globale Wirtschaftskrise.

Nimm mich mit zum Fluss

Jetzt kommen wir zu dem tieferen Rätsel, wie eng Xis Vision und die Agenda von Davos miteinander verwoben sind.

Das Hauptthema von Xi ist der Multilateralismus. Und das ist der Kontext, in dem er seine reichhaltige Metapher der „Gegenströme“ einführte. Xi hielt den kollektiven Westen de facto für eine „Gegenströmung“ im Fluss der Geschichte, die nicht in der Lage ist, den unaufhaltsamen Strom ins Meer aufzuhalten.

Doch diese „Gegenströme“, wie Xi sie definiert, versuchen nicht nur, den Fluss der wirtschaftlichen Globalisierung aufzuhalten. Er lässt subtil durchblicken, dass sie versuchen, den Fluss der Globalisierung 2.0 zu stoppen, wie sie von China angeführt wird: eine sehr starke Wirtschaft, die mit einer wohl erfolgreichen „Null-Covid“-Politik einhergeht.

Er musste sich nicht einmal auf den Westen beziehen. Er brauchte nur darauf hinzuweisen, dass China seinen eigenen Weg gefunden hat, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Und der chinesische Weg übertrifft den des Westens.

Die Weltwirtschaft ist auf breiter Front mit einem Mangel an Arbeitskräften konfrontiert – von Erntehelfern über Lkw-Fahrer bis hin zu Supermarktkassierern. Die Kosten für alles, von Rohstoffen bis zum Containertransport, sind in die Höhe geschossen. Die Versorgungsketten sind schrecklich überlastet und in vielen Fällen unterbrochen.

Das hegemoniale Narrativ macht ausschließlich die sprichwörtlichen Covid-19-Varianten für die sehr reale Möglichkeit verantwortlich, die Mutter aller Zusammenbrüche von Versorgungsketten zu verursachen, die den größten Teil des Planeten im Jahr 2022 treffen könnten.

Im Gegensatz dazu behaupten die Varianten der Guerilla-Analyse, dass die Weltwirtschaft absichtlich über die Klippe getrieben wird. Der Zusammenbruch der Versorgungskette wird durch den „Krieg gegen Covid“ begünstigt, der Produktion, Handel und Dienstleistungen direkt untergräbt.

Das globale Kapital würde niemals eine umfassende öffentliche Debatte über die toxische Rolle des Finanzsystems zulassen – das seit 2008 unter künstlicher Beatmung gehalten wird, indem die Zentralbanken Stürme von Helikoptergeld entfesseln, die die realen Staatsmärkte, Aktien und Edelmetallpreise aufblähen. Im wirklichen Leben steht als nächstes das fast unvermeidliche Platzen einer massiven Aktien- und Immobilienblase im gesamten Westen bevor.

Ein faktischer Zusammenbruch der Weltwirtschaft wäre die ultimative „Gelegenheit“ (Klaus Schwabs Terminologie) für den Great Reset des WEF, der die eigentliche Agenda von Davos bleibt. Aber nach dem hegemonialen Evangelium würde dies wegen Covid geschehen – nicht wegen der Implosion des Finanzkasinos.

Seit fast zwei Jahren erleben wir die fortschreitende Verankerung des Techno-Feudalismus – eines der übergreifenden Themen meines jüngsten Buches „Raging Twenties“.

In Windeseile hat sich das Virus des Techno-Feudalismus in eine noch tödlichere Variante verwandelt, die sich in der Wildnis der Spiegel abspielt, wobei die Kultur der Abschaffung von Big Tech in allen Bereichen durchgesetzt wird und die Wissenschaft in den sozialen Medien routinemäßig als Fake News entwertet wird.

Der Durchschnittsbürger bleibt verwirrt bis zum Punkt der Lobotomie. Giorgio Agamben bezeichnete den gesamten Prozess als neuen Totalitarismus.

Was will das Kapital wirklich?

Es lässt sich darüber streiten, inwieweit Xi die von Covid-19 angebotene ultimative „Chance“ tatsächlich befürwortet: einen Great Reset, der sich im Wesentlichen auf die Ersetzung einer schwindenden Produktionsbasis durch Automatisierung in Verbindung mit einem Reset des Finanzsystems bezieht.

Das damit einhergehende Wunschdenken sieht eine Weltwirtschaft vor, die sich „einem saubereren kapitalistischen Modell annähert“, wie es beispielsweise der erfreulich wohlwollende Rat für integrativen Kapitalismus in Partnerschaft mit der katholischen Kirche verkörpert.

Es war an William Engdahl, die entscheidende Frage zu stellen: Wird die Federal Reserve die globalen Finanzmärkte zum Einsturz bringen, um ihren „Great Reset“ umzusetzen?

Dass Xi Davos als bequeme PR-Plattform nutzt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass China die Agenda von Davos unterschreibt. Schließlich hat Davos nichts mit Multilateralismus zu tun.

Im vergangenen Dezember hat das WEF das Davos 2022 sogar von Januar auf den Frühsommer verschoben. Es bleibt abzuwarten, ob dies etwas mit dem Aufkommen von Cyber Polygon zu tun hat, einer Cyber-Pandemie, die das WEF im Juli 2021 durchgespielt hat.

Herr Schwab selbst definierte sie als „eine umfassende Cyber-Attacke, die die Stromversorgung, das Transportwesen, die Spitalversorgung und unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen könnte“. Die Covid-19-Krise wäre in dieser Hinsicht eine kleine Störung im Vergleich zu einer großen Cyber-Attacke“.

Unsere derzeitige – globale – Notlage könnte also nur eine „kleine Störung“ im Vergleich zu dem sein, was als nächstes kommt. Und es wurde bereits ausgenutzt.

Niemand, von Zeus bis Shiva, weiß, was als nächstes kommt – abgesehen von der Ausweitung der NATO in den Weltraum. Es ist jedoch sehr bezeichnend, dass die eindeutige Möglichkeit eines globalen Wirtschaftscrashs – während Xi die Globalisierung 2.0 unter Führung Chinas fördert – gleichzeitig mit folgenden Ereignissen stattfindet

Die NATO provoziert Russland zu einem Krieg und die USA dämonisieren China bis zum Gehtnichtmehr.

Ein kollektiver Westen, der von unsäglichen Mittelmäßigen „angeführt“ wird, betrachtet die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, als sei sie so etwas wie ein doppelköpfiger Antichrist. Xi seinerseits scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen: Wie ein taoistischer Bob Dylan schaut er dem Fluss zu und tut diese bloßen „Gegenströmungen“ mit einer Handbewegung ab.