So kontrolliert Anthony Fauci die weltweite Wissenschaft

Mercola.com

Robert F. Kennedy Jr. fasst kurz und bündig zusammen, wie Dr. Anthony Fauci seine Macht ausübt, um die Wissenschaft weltweit zu kontrollieren und zu manipulieren

Faucis Aufgabe ist es, chronische Krankheiten zu erforschen, um deren Ätiologie und umweltbedingte Ursachen herauszufinden und so die öffentliche Gesundheit zu schützen, doch stattdessen hat er das NIAID in einen Inkubator für Pharmazeutika verwandelt

Fauci verfügt über ein Jahresbudget von 7,6 Milliarden Dollar, das er für die Entwicklung neuer Medikamente einsetzt, die er dann an Universitäten weitergibt

Faucis Kontrolle – in Zusammenarbeit mit der von Bill Gates – hat dazu geführt, dass der Großteil der weltweiten wissenschaftlichen Forschung nichts anderes als pharmazeutische Propaganda ist.

Fauci teilt Medikamentenpatente mit Universitäten, verkauft sie an Pharmaunternehmen, teilt die Patente mit ihnen und leitet diese Medikamente durch den FDA-Zulassungsprozess, den er ebenfalls kontrolliert; nach der Zulassung profitiert Fauci oft selbst

Robert F. Kennedy Jr. fasst in dieser fesselnden Episode der Jimmy Dore Show kurz und bündig zusammen, wie Dr. Anthony Fauci seine Macht ausübt, um die Wissenschaft zu kontrollieren und zu manipulieren. Fauci wurde während der gesamten Pandemie als Held dargestellt, ein Bild, das nicht nur irreführend, sondern auch völlig unzutreffend ist, wie in Kennedys Bestseller „The Real Anthony Fauci“ beschrieben.

„Ich habe das Buch geschrieben, weil so viele Amerikaner Tony Fauci als eine Art Retter sahen“, sagte Kennedy. „… [D]er Mann auf dem weißen Pferd oder im weißen Laborkittel, der uns aus dieser Coronavirus-Krise herausreiten würde, aber ich wusste von Anfang an, … dass er sich nicht um die öffentliche Gesundheit kümmert und sich seit den 1980er Jahren nicht um die öffentliche Gesundheit gekümmert hat.

Anstatt sich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern, setzen Fauci und seine Behörde, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), vorrangig auf pharmazeutische Werbung. Kennedy bezeichnet Fauci als den „Anführer der Meute“, wenn es um die Förderung pharmazeutischer Produkte geht, die von Big Pharma profitieren und ihre eigene persönliche Macht fördern.

Die öffentliche Gesundheit ging während Faucis Amtszeit rapide zurück

Im Jahr 1984, als Fauci zum Direktor des NIAID ernannt wurde, litten 11,8 % der Amerikaner an chronischen Krankheiten, doch diese Zahl ist seither stark angestiegen. Fauci spricht nicht über dieses Versagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – zumindest nicht öffentlich -, doch wie Kennedy feststellte, war es Faucis Aufgabe, herauszufinden, warum die Fälle von Autismus, Lebensmittelallergien, ADHS, Schlafstörungen, Jugenddiabetes, rheumatoider Arthritis und vielen anderen chronischen und infektiösen Krankheiten in die Höhe geschnellt sind.

Es war Faucis Aufgabe, diese Krankheiten zu erforschen, um ihre Ätiologie und umweltbedingten Ursachen herauszufinden und die öffentliche Gesundheit zu schützen, aber stattdessen verwandelte er das NIAID in einen Inkubator für Pharmazeutika. Laut Kennedy:

Als Tony Fauci antrat, hatten 6 % der amerikanischen Kinder eine chronische Krankheit. Im Jahr 2006 waren es bereits 54 %. Wir sind vom gesündesten Land der Welt mit den gesündesten Kindern zum krankesten geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes zählen wir nicht einmal zu den entwickelten Ländern. Wir liegen auf Platz 79 in der Welt, hinter Nicaragua und Costa Rica, was unsere Gesundheitsergebnisse angeht. Und warum ist das so? Nun, derjenige, der mehr als jeder andere auf der Welt dafür verantwortlich ist, ist Tony Fauci. Er ist der Grund dafür, dass wir mehr Medikamente einnehmen als jedes andere Land der Welt. Dreimal so viel wie der Durchschnitt der westlichen Länder. Wir zahlen die höchsten Preise und haben die schlechtesten Ergebnisse.

Faucis Multimilliarden-Dollar-Budget verleiht ihm ungeheure Macht

Fauci verfügt über ein Jahresbudget von 7,6 Milliarden Dollar, das sich während seiner gesamten Amtszeit auf mehr als eine halbe Billion Dollar beläuft, über die er die Kontrolle hat. Anstatt damit die Umweltprobleme aufzudecken, die zum Ausbruch chronischer Krankheiten führen, verwendet er das Geld, um neue Medikamente zu entwickeln, erklärt Kennedy, die er dann an Universitäten vergibt:

Er teilt die Patente mit ihnen, und dann verkauft er sie an die Pharmakonzerne, teilt die Patente mit ihnen, und er führt diese Medikamente durch das FDA-Zulassungsverfahren, das er von Grund auf kontrolliert. Und dann werden sie zugelassen, und in vielen Fällen profitiert er selbst davon. Die Mitarbeiter seiner Behörde können pro Jahr 150.000 Dollar an Tantiemen für jedes dieser Produkte kassieren.

Das NIH besitzt die Hälfte des Patents für die COVID-19-Injektion von Moderna, was bedeutet, dass es damit Milliarden von Dollar verdienen kann. Vier von Faucis obersten Stellvertretern werden außerdem lebenslang 150.000 Dollar pro Jahr kassieren – von einem Produkt, für dessen Regulierung sie verantwortlich sind, ein offensichtlicher massiver Interessenkonflikt.

„Die merkantilen und kommerziellen Interessen haben die Regulierungsfunktion dieser Behörde überwältigt und sie kümmert sich nicht mehr um die öffentliche Gesundheit, sondern um pharmazeutische Werbung“, sagte Kennedy. Zwischen 2009 und 2016 wurden beispielsweise 240 neue Medikamente von der FDA zugelassen, die alle aus Faucis „Laden“ kamen, fügte er hinzu. „Er ist der Inkubator für die gesamte pharmazeutische Industrie“.

Wie Fauci die Wissenschaft weltweit kontrolliert

Fauci hat die Vorstellung verbreitet, dass er unantastbar sei, und ging so weit, MSNBC zu sagen, dass ein Angriff auf ihn ein Angriff auf die Wissenschaft sei:

Es ist sehr gefährlich … denn vieles von dem, was Sie als Angriffe auf mich sehen, sind offen gesagt Angriffe auf die Wissenschaft, denn all die Dinge, über die ich von Anfang an konsequent gesprochen habe, basieren im Wesentlichen auf der Wissenschaft.

Im Laufe der Pandemie ist „Vertrauen in die Wissenschaft“ zu einer kulturellen Aussage und einem Propagandainstrument geworden, das jedoch weit von dem entfernt ist, was wahre Wissenschaft ausmacht. Weit davon entfernt, eine Quelle unabhängiger Wissenschaft zu sein, hat Faucis Kontrolle – in Absprache mit der von Bill Gates – den Großteil der weltweiten wissenschaftlichen Forschung zu nichts anderem als pharmazeutischer Propaganda gemacht. Kennedy erklärt:

Jeder Virologe auf der Welt wusste, dass das Coronavirus manipuliert wurde. Man muss sich nur das Genom ansehen. Alle wussten das und haben ein Jahr lang geschwiegen, und so geht das. Er verschenkt 7,6 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist das Zwei- bis Dreifache von dem, was [Bill] Gates verschenkt. Er und Gates arbeiten im Tandem. Sie arbeiten bei allem zusammen. Sie sprechen ein paar Mal pro Woche miteinander. Sie sind Geschäftspartner … im Jahr 2000 trafen sich die beiden in Gates‘ Bibliothek und gründeten offiziell eine Partnerschaft. Nehmen Sie diese beiden und einen weiteren Mann – Jeremey Farrar – der ihr anderer De-facto-Partner ist, der den Wellcome Trust leitet, die britische Version der Bill and Melinda Gates Foundation. Zusammen kontrollieren diese drei Männer 61 % der Mittel für die biomedizinische Forschung auf der Erde.

Wenn Sie also Ihre Studie finanziert bekommen wollen, müssen Sie sich an diese Leute wenden. Sie können Ihnen nicht nur das Geld geben, sondern auch eine Studie stoppen, weil sie alle anderen Finanzierungsquellen kontrollieren. Sie können eine Studie verhindern, sie können eine Karriere ruinieren, sie können Hochschulen in den Bankrott treiben, die wissenschaftliche Arbeiten durchführen, die sie nicht wollen. Sie sind also in der Lage, praktisch die gesamte Wissenschaft auf dem Globus zu diktieren.

Pharmafirmen und Universitäten profitieren alle davon

Kennedy gibt ein theoretisches Beispiel dafür, wie Fauci seine immense Macht ausnutzt, um die Wissenschaft zu beeinflussen: In seinem Labor entwickelt Fauci ein Molekül, das ein Virus abtötet. Dazu lassen Wissenschaftler das Molekül auf einen der unzähligen Viren – Grippe, Ebola, Coronaviren, Zika und andere – in Petrischalen und Reagenzgläsern fallen, um zu sehen, ob es sie abtötet. Wenn das Molekül das Virus in einer Petrischale abtötet, wird es anschließend an Ratten getestet, die mit dem Virus infiziert sind.

„Wenn die Ratten nicht sterben, hat er jetzt ein Medikament“, sagt er. Es ist ein antivirales Mittel, das bei Säugetieren eingesetzt werden kann, weil es das Virus abtötet, nicht aber das Säugetier. Dann gibt er es an die Universität weiter. Dort führt ein PI (Principal Investigator), bei dem es sich in der Regel um eine einflussreiche Person handelt, z. B. den Dekan eines Fachbereichs, eine Phase-I-Studie durch, bei der Versuche an Tieren und etwa 100 Menschen durchgeführt werden. Kennedy erklärt:

Für jeden der Menschen, die er rekrutiert – er ist Arzt, er bringt Patienten mit, er überredet sie, an der Studie teilzunehmen – gibt Tony Faucis Agentur ihm 15.000 Dollar für jeden dieser Patienten. Die Universität behält 50 % davon, sodass sie nun auch Teil dieses Prozesses ist. Und wenn das Medikament diese Phase I übersteht, geht es weiter zu Phase 2 und Phase 3. Jetzt müssen sie also 20.000 oder 30.000 Menschen einbeziehen. Sie holen sich ein Pharmaunternehmen als Partner ins Boot, durchlaufen die Phase 2 und 3 [Studien] und teilen am Ende die Patente unter sich auf. Die Arzneimittelfirma besitzt also die Hälfte, Tony Faucis Agentur bekommt vielleicht einen Teil davon, und er und seine Kumpane bekommen kleine Anteile davon, damit sie lebenslang bezahlt werden. Die Universität bekommt einen Teil davon, und so sind jetzt alle medizinischen Fakultäten des Landes … von diesem Einkommensstrom abhängig.

‚Unabhängige Gremien‘ sind nicht unabhängig

Zu diesem Zeitpunkt muss das neue Medikament noch von den Behörden zugelassen werden, was dazu führt, dass es einem angeblich unabhängigen Expertengremium vorgelegt wird. Aber dieses Gremium besteht nicht aus unabhängigen Wissenschaftlern, die nach der Wahrheit darüber suchen, ob das Medikament sicher und wirksam ist oder nicht; es besteht aus Faucis und Gates‘ PIs, die oft selbst Medikamente in der Entwicklung haben. Kennedy fährt fort:

Wenn dieses Medikament bei der FDA zur Zulassung eingereicht wird, wird es einem Gremium vorgelegt. Tony Fauci sagt immer, dass es ein unabhängiges Gremium ist, das auf der Grundlage echter Wissenschaft entscheidet, ob dieses Medikament eine Zulassung verdient oder nicht. Es handelt sich nicht um eine unabhängige Wissenschaft. Es sind praktisch alles seine PIs oder Gates‘ PIs. Diese Leute sitzen ein Jahr lang in diesem Gremium und wissen, dass sie an der Baylor University oder in Berkeley oder an der Columbia University an ihren eigenen Medikamenten arbeiten, von denen sie wissen, dass sie nächstes Jahr vor demselben Gremium stehen werden. Und sie kratzen sich alle gegenseitig den Rücken. Sie genehmigen das Medikament und verlassen dann das Gremium, stellen ihr Medikament fertig, und dieses Medikament wird dann einem ähnlich zusammengesetzten und besetzten Gremium vorgelegt.

Diese leitenden Wissenschaftler fungieren als Gatekeeper für die Öffentlichkeit und verbreiten unter dem Deckmantel der unabhängigen Wissenschaft die offizielle Darstellung, wobei sie oft fragwürdige COVID-19-Politiken vorantreiben. „Diese PIs kontrollieren die Fachzeitschriften, sie kontrollieren die öffentliche Debatte, sie sind überall auf der Welt im Fernsehen zu sehen, und das sind die Leute, die das Narrativ formen, die die Orthodoxie schützen“, sagt Kennedy.

Wenn man Tony Fauci als den Papst betrachtet, sind die PIs die Kardinäle, die Bischöfe und die Erzbischöfe. Und sie sind diejenigen, die die Orthodoxie schützen, die dafür sorgen, dass die Ketzer verbrennen, dass Ärzte, die anderer Meinung sind, … nicht zugelassen werden, dass sie diskreditiert werden, dass sie ins Gaslicht gerückt und verleumdet und ausgegrenzt werden. Sie sind die Armee, die das Narrativ kontrolliert.

Es ist notwendig, Faucis Fassade zu durchschauen, um den orchestrierten, geplanten Einsatz von Pandemien zur Durchsetzung totalitärer Kontrolle zu verstehen. Noch mehr Details über die Koalition finsterer Mächte – Geheimdienste, Pharmaunternehmen, Titanen der sozialen Medien, medizinische Bürokratien, Mainstream-Medien und das Militär -, die darauf aus sind, die verfassungsmäßigen Rechte weltweit auszulöschen, finden Sie in „Der wahre Anthony Fauci“.

Kennedys Buch ist seit zwei Monaten ein Bestseller, und wenn Sie noch kein Exemplar in der Hand haben, möchte ich Sie ermutigen, dies jetzt zu tun.

Unterhaltsamer Inhalt

Dore führt nicht nur Interviews mit wichtigen Gästen wie dem oben genannten, sondern er ist auch ein Komiker. Es kann sehr deprimierend sein, wenn wir immer wieder von all den verheerenden Folgen von COVID berichten. Dores Aufgabe ist es, die Nachrichten aufzugreifen und das Offensichtliche auf unterhaltsame Weise mitzuteilen, wie unten zu sehen ist, wie er die Verleihung der Auszeichnung „CEO des Jahres“ an den CEO von Pfizer durch CNN interpretiert.

Quellen: