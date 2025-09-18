Pandemische Neoplasmen müssen auf SARS-CoV-2-Spike-Protein angefärbt werden

Peter A. McCullough, MD, MPH



Ein Säugling aus meinem Familienkreis entwickelte einen ungewöhnlichen Fibroidentumor im linken Ventrikel, der 2024 dringend operiert werden musste. Die Histologie war bizarr mit gemischten fibrotischen und neoplastischen Veränderungen. Ich drängte auf eine Gewebefärbung des Tumors auf SARS-CoV-2-Spike-Protein sowie auf eine qPCR für COVID-19-Impfstoff-mRNA, die möglicherweise von den geimpften Eltern auf das Kind übertragen wurde. Diese Untersuchungen wurden nicht durchgeführt, und die Ärzte waren ratlos. Der Verlauf des Säuglings wurde durch einen großen Thrombus im rechten Vorhof erschwert, der eine einjährige Antikoagulation mit Rivaroxaban erforderlich machte. Angesichts der starken Antikoagulation bei herzchirurgischen Eingriffen war dies äußerst ungewöhnlich und verdächtig für eine durch Spike-Protein verursachte Thrombose. Glücklicherweise traten keine Blutungen auf, und bisher gibt es keine Hinweise auf eine metastatische Erkrankung.

Der histologische Bericht des Babys lautete wie folgt:

Die histologischen Merkmale sind nicht charakteristisch für eine genau definierte Entität, sondern legen die Differentialdiagnose einer hypozellulären Variante eines entzündlichen myofibroblastischen Tumors (IMT), eines Myofibroms, eines kardialen Fibroms oder eines atypischen kardialen Myxoms nahe. Immunphänotypisch zeigen die läsionalen Zellen eine robuste Reaktivität für Myoidmarker (SMA und HHF-35/MSA) sowie für Calretinin. Calretinin wird typischerweise in kardialen Myxomen exprimiert, kann aber auch in myoiden Neoplasmen stark exprimiert werden (Barak et al, Am J Surg Path 2012). Umgekehrt können Myoidmarker in kardialen Myxomen exprimiert werden (AFIP Atlas of Tumor Pathology, Band 22).

Mitrofanova L, Makarov I, Goncharova E, Makarova T, Starshinova A, Kudlay D, Shlaykhto E. Hohes Risiko für Herztumoren nach COVID-19. Life (Basel). 20. Oktober 2023; 13(10):2087. doi: 10.3390/life13102087. PMID: 37895467; PMCID: PMC10608002.

Mitrofanova et al. berichteten über einen Anstieg ähnlicher Herztumore im Verlauf der Pandemie:

Bis 2023 wurde ein 1,5-facher Anstieg der Zahl der Herztumore beobachtet, wobei die Zahl der Myxome statistisch signifikant zunahm. Es bestand kein Zusammenhang mit der Impfung (Sputnik V, Sputnik Light und Epivaccorona), und es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten aus den Jahren 2016-2019 und 2021-2023 in Bezug auf Geschlecht, Alter und Herzrhythmusstörungen festgestellt. Die morphologische Untersuchung ergab die Expression von Spike-SARS-CoV-2 in Tumorzellen, Endothelzellen und Makrophagen in 10 von 11 Herztumoren.



Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die meisten Tumore mit Spike-Protein belastet waren. Dies ist sehr besorgniserregend für die Möglichkeit, dass das Spike-Protein selbst onkogen ist oder Tumorsuppressorsysteme hemmt, so dass sich Turbokarzinome ausbreiten können. Die Autoren geben an, dass es keinen Zusammenhang mit der Impfung gibt, allerdings gab es eine erhebliche Überschneidung zwischen der SARS-CoV-2-Infektion und der Impfung. Der Impfstoff Sputnik V (auch bekannt als Gam-COVID-Vac) ist ein viraler Vektorimpfstoff mit zwei Dosen, der vom Gamaleya Research Institute in Russland entwickelt wurde. Der Sputnik Light-Impfstoff ist ein Sputnik V-Impfstoff mit einer Dosis. EpiVacCorona ist ein COVID-19-Impfstoff auf Peptidbasis, der vom Vector Institute in Russland entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Impfstoffen, die einen viralen Vektor oder Boten-RNA verwenden, wurde dieser Impfstoff mit künstlich synthetisierten kurzen Fragmenten des SARS-CoV-2-Virus-Spike-Proteins hergestellt.

EMB=Endomyokardiale Biopsie

In dieser Arbeit wird dringend empfohlen, alle pathologischen Proben bei Verdacht auf Neoplasma auf Spike zu färben und eine qPCR für COVID-19-Impfstoff-mRNA durchzuführen.