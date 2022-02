Hier der Grund, warum „The Great Reset“ von Klaus Schwab zum Scheitern verurteilt ist

Die Reset-Crew unterscheidet sich nicht von den Antagonisten bei Shakespeare, Virgil, Homer oder in der Bibel: Ihre eigene Torheit wird ihr Untergang sein, und die Wahrheit wird sich zusammen mit den vernünftigen Menschen durchsetzen.

Seit dem Aufkommen des COVID-Totalitarismus ist der Great Reset – die Idee von Klaus Schwab und seinem Weltwirtschaftsforum (WEF) – als potenzielle Bedrohung für die Menschheit und jede Hoffnung auf ein Leben in einer Prä-COVID-Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt.

Viele sind besorgt, dass diese Bedrohung Wirklichkeit wird und wir in einem totalitären Science-Fiction-Staat leben werden. Ich glaube jedoch, dass er scheitern wird, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich mir sicher bin, dass er scheitern wird.

Offene Verschwörung

Einige haben behauptet, die Bewegung zur Veränderung der menschlichen Gesellschaft sei nichts weiter als eine „Verschwörungstheorie“, die sich Verrückte ausgedacht haben, die Blechhüte tragen und von Außerirdischen und Echsenmenschen faseln. Es gibt sie jedoch wirklich und sie ist keine Verschwörung.

Eine Verschwörung ist ein verstecktes oder heimliches Manöver, um etwas Böses zu tun – ein geheimer böser Plan. Der Great Reset ist offenkundig, und die schwäbischen Vordenker der Bewegung sind mehr als glücklich, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Sie stand im Mittelpunkt der letztjährigen Agenda von Davos, und alle üblichen linken Akteure werden als Teil der offenen Verschwörung angeführt. Prominente, ehemalige Staatsoberhäupter, Wissenschaftler und „Experten“ aller Art sind an Bord für eine neue technokratische Lebensweise, die die alte Weltordnung über Bord wirft, um die neue einzuleiten.

Laut den Reset-Leuten „wirst du nichts besitzen und glücklich sein“, und du wirst vielleicht anfangen, Käfer zu essen … um den Planeten zu retten, oder so.

Damit soll nicht gesagt werden, dass Schwab und die Verrückten, die hinter dem Reset stehen, ihre Absichten nicht ernst meinen oder dass sie nicht in der Lage sind, gefährlich zu sein. Die Ideen des Great Reset sind sehr gefährlich, und verschiedene Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich zumindest stillschweigend darauf eingelassen. Das ist besorgniserregend.

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass der Plan letztlich scheitern wird, auch wenn er während des Scheiterns Schaden angerichtet hat und anrichten wird.

Es ist wahnsinnig

Wie kann ich eine so kühne Behauptung aufstellen, dass ich „überzeugt“ bin, dass der Reset scheitern wird?

Nun, ich weiß, dass er scheitern wird, weil er wahnsinnig ist.

Ich meine nicht verrückt im umgangssprachlichen Sinne; ich meine, dass es sich tatsächlich um einen verrückten Plan handelt, der im Widerspruch zur Realität steht.

Die allgemein verbreitete Definition des Wahnsinns, „immer wieder dasselbe zu tun und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten“, ist vielleicht ein Aspekt dessen, was ein Wahnsinniger tun würde, aber es ist nicht die Definition des Wahnsinns an sich.

Der Begriff Wahnsinn hat einen etymologischen Hintergrund, der sich in Wörtern wie „extreme Torheit“ oder „Unzurechnungsfähigkeit“ findet.

Im Wesentlichen ist eine Idee oder eine Person wahnsinnig, wenn sie in einer Fantasiewelt lebt und so tut, als seien Dinge, die nicht real sind, tatsächlich real.

Wenn Sie also eine arme Seele sehen, die in einer Großstadt die Straße entlangläuft und von Entführungen durch Außerirdische oder Ähnlichem faselt, dann wissen Sie, dass diese Person verrückt ist; sie lebt in einem Zustand, der von der Realität abgekoppelt ist.

Die Leute, die hinter dem Great Reset stehen, sind meiner Meinung nach wahnsinnig.

Sie wollen, dass wir Käfer essen, nichts besitzen, auf unbestimmte Zeit in einem COVID-Topia leben, keine Kinder mehr bekommen, keine Autos mehr fahren, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde impfen lassen und Masken tragen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten.

The mask of the future.



Submit your solution to the world's most pressing challenges, on UpLink: https://t.co/w1KkdJSWsW @WEFUpLink #GTGS21 pic.twitter.com/dBKNUfflZE — World Economic Forum (@wef) April 7, 2021

Die falschen Propheten

From the WEF 2018. This is the most frightening thing I've ever watched…. pic.twitter.com/Lb8FMmLCLr — The Great Awakening (@TGA2024) February 21, 2022

Der Referent dieses lächerlichen Vortrags behauptet kühn – oder dumm – „Wir sind wahrscheinlich eine der letzten Generationen des Homo sapiens.“

Offenbar weiß dieser Mann, dass die menschliche Rasse im Begriff ist, überflüssig zu werden.

Dieser Clip stammt aus einem größeren Vortrag mit dem Titel „Will the Future Be Human?“

Verzeihen Sie mir, aber wenn Sie behaupten, Sie wüssten, dass sich die menschliche Rasse weiterentwickeln oder aussterben wird, sind Sie kein ernsthafter Mensch. In der Tat sind Sie nicht nur ein unseriöser Mensch, Sie sind ein Verrückter.

Es wird eine Endzeit und einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, aber Jesus Christus sagte, dass wir „weder die Stunde noch den Tag kennen“, wann das geschehen wird. Ich werde sicherlich nicht irgendeinen Verrückten vom WEF zu diesem Thema ernst nehmen.

Der Vortragende vergleicht den sowjetischen KGB mit der spanischen Inquisition, was ebenfalls zeigt, dass er ein kompletter Schwachkopf ist, wenn es um das Verständnis von Geschichte geht.

Er spricht davon, dass er in der Lage sei, „einen Menschen zu hacken“, als ob der Mensch ein Computer wäre.

Er scheint eine Art Gott sein zu wollen: „Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Selektion durch die Evolution durch intelligentes Design.“

Wow, offenbar ist er ein Theoretiker des intelligenten Designs, aber es handelt sich nicht um ein Design des allmächtigen Gottes, sondern um eine Art ausgeflippte atheistische Theorie, bei der eine nicht näher definierte „Wissenschaft“ das Design des menschlichen Lebens gestaltet.

Es gab ein geistiges Wesen, das am Anfang der Zeit versuchte, Gottes Platz einzunehmen. Vielleicht hast du schon von ihm gehört – sein Name ist Luzifer.

Science Fiction LARP

Wenn Sie nicht wissen, wofür die Abkürzung LARP steht, bedeutet sie Live Action Role Playing. Das ist eine schicke Umschreibung für Erwachsene, die nur spielen, was sie glauben.

Im richtigen Kontext ist an einem LARP nichts auszusetzen. Ich war noch nie auf einem Renaissance-Fest, aber ich habe gehört, dass es Spaß macht, so zu tun, als würde man in einer anderen Zeit leben, indem man Kostüme trägt und mit einem aufgesetzten Akzent spricht.

Ich habe auch schon historische Nachstellungen von militärischen Schlachten genossen, bei denen Männer wirklich in ihre Rolle schlüpfen und diese spielen.

Wenn ein Kind jedoch ein Spiel spielt und es Zeit für das Abendessen ist, sagen wir ihm, dass es das Kostüm ausziehen und wieder ein richtiger Junge sein soll.

Die Leute von Great Reset haben dieses Memo jedoch nicht erhalten. Sie sind so versessen darauf, so zu tun, als wären sie verrückte Wissenschaftler aus minderwertigen Marvel-Filmen, dass sie einfach nicht anders können.

Wir sollen nicht nur glauben, dass eine Gruppe von Pseudo-Bond-Bösewichten als Götter agieren werden, die die menschliche Rasse konstruieren, sondern dieselben Leute freuen sich darauf, Cyborgs zu werden … Ich mache keine Witze.

Die Frau, die die Präsentation beginnt, äußert ihre Begeisterung über die Aussicht, ein Cyborg zu werden, also eine Mischung aus Mensch und Maschine. Sie scherzt nicht – sie will tatsächlich ein Cyborg werden.

Diese Art von Verhalten ist ein LARP von epischem Ausmaß.

Noch einmal: Wenn Sie der Welt in einem Raum voller Erwachsener selbstbewusst sagen, dass Sie ein Cyborg sein wollen … Sie. Sind. Wahnsinnig.

Vielleicht wird jemand entgegnen, dass die Fußsoldaten des Great Reset die Verrückten sind, aber die Drahtzieher des Plans sind klüger. Das mag stimmen, aber wenn man Geisteskranke anheuert, um für sich arbeiten zu lassen, dann ist man vielleicht auch selbst geisteskrank.

Das hat es schon einmal gegeben

Haben Sie schon einmal den Begriff „Technokratie“ gehört?

Es ist nicht nur ein Wort, das verwendet wird, um eine technisierte Welt oder eine technisierte Weltordnung zu beschreiben; es war eine Philosophie und eine Bewegung vor Jahrzehnten.

Es gab ein offizielles Technokraten-Magazin, das vieles von dem sagte, was die WEF Great Reset Leute heute sagen. Es war die Rede von neuen Wirtschaftsformen, Robotern, verschiedenen Energiearten und einem Regierungssystem, das nach einem „wissenschaftlichen Verfahren“ geführt wird.

Hier ist eine Präsentation von einem Mann namens Arvid Peterson, in der er die technokratische Revolution erklärt:

Wenn man sich die Präsentation anschaut, sieht sie aus wie eine veraltete WEF-Präsentation, mit ähnlichen Ideen, aber mit weniger Technik.

Die Denker hinter der Bewegung wollten Geld durch „Energiezertifikate“ ersetzen, die von der Technokratie auf der Grundlage mathematischer Formeln an die Bürger verteilt werden sollten. Heute nennen wir diese Idee „Kohlenstoffkredite“ oder etwas Ähnliches.

Die Befürworter dieser Idee glaubten, sie würden eine neue Form von Platons Idee der „Philosophenkönige“ einführen, bei der Menschen mit speziellem Wissen die Gesellschaft mit guten Ideen organisieren.

Der fatale Fehler ist jedoch, dass Technokraten – wie auch ihre Great-Reset-Ausgeburt – nicht verstehen, was der Mensch ist, und ihn daher nicht regieren können.

Solange die Schwab-Jünger davon faseln, Menschen wie Maschinen zu konstruieren, können wir sicher sein, dass sie scheitern werden, weil sie einfach nicht wissen, was Menschen sind, und sie deshalb nicht regieren können.

Du und ich werden keine Käfer essen. Du und ich werden nicht für immer Masken tragen. Du und ich werden kein LARP als Cyborgs machen. Und du und ich werden uns nicht endlos experimentelle Medikamente in den Arm schieben.

Du und ich sind Menschen, und wir sind frei. Wir werden nicht als Sklaven einer verrückten Science-Fiction-Sekte leben.

Die Reset-Crew unterscheidet sich nicht von den Antagonisten bei Shakespeare, Virgil, Homer oder in der Bibel: Ihre eigene Torheit wird ihr Untergang sein, und die Wahrheit wird sich zusammen mit den gesunden Menschen durchsetzen.