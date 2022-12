Hier eine Liste von 94 Vorfällen in diesem Jahr, bei denen eine große Anzahl von Tieren plötzlich gestorben ist

Down the Chupacabra Hole hat eine umfassende Liste von Vorfällen der letzten 11 Monate zusammengestellt, bei denen eine große Anzahl von Tieren plötzlich gestorben ist. Nachfolgend finden Sie diese Liste mit 94 Vorfällen aus der ganzen Welt, bei denen Tiere unter ungewöhnlichen Umständen gestorben sind.

Zunächst eine kurze Erläuterung zu einem Vorfall, der Anfang des Jahres die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte: 3.000 Tiere starben in einem Mastbetrieb im Südwesten von Kansas und 10.000 Tiere im gesamten Bundesstaat. Obwohl dieser Vorfall auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen war, war der letzte Strohhalm für die Rinder ein ungewöhnliches und seltenes Wetterphänomen, das als „Hitzeausbruch“ oder „Hitzeindexkrise“ bekannt ist.

Peterson Farm Bros. äußerte sich zunächst in einem Facebook-Post zu den Rindern in Kansas und stellte am nächsten Tag ein Video auf YouTube ein, in dem er aus seiner Sicht erklärt, was mit den Rindern geschehen ist.

Eine Tierärztin aus der Gegend, Tera Barnhardt, bestätigte Petersons Verdacht. Sie postete auf Facebook: „Wir hatten eine Naturkatastrophe im Südwesten von Kansas am 11. Juni 2022 und in den Tagen danach … Es gibt keine mysteriöse Krankheit oder Theorie, wir wissen genau, was passiert ist. Man nennt es eine Hitzeindex-Krise.“ In einem zweiten Facebook-Post erklärte sie HIER weiter.

Der Vorfall im Südwesten von Kansas steht nicht auf der Liste von Down the Chupacabra Hole, wohl aber 94 weitere, darunter Vorfälle in Australien, Großbritannien, Panama und Kenia.

Millionen von Nutztieren sterben plötzlich: Der Krieg gegen unsere Nahrungsmittelversorgung geht weiter

Neu veröffentlicht von Down the Chupacabra Hole

Im Jahr 2022 sind die Inflationsraten auf ein noch nie dagewesenes Niveau angestiegen. Die Preise für Treibstoff, Lebensmittel und Wohnungen steigen fast jede Woche. Während die Bürger der Arbeiterklasse darum kämpfen, sich das Nötigste leisten zu können, lässt die Regierung der Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar im Ausland verheizen. Gleichzeitig führen Probleme in der heimischen Versorgungskette zu massiven Engpässen, von denen unzählige Verbraucher betroffen sind. In diesem Jahr wurden mehr als einhundert Lebensmittelproduktionsanlagen auf verdächtige Weise zerstört. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Bürger nun auf eine weitere unvorhergesehene Krise einstellen müssen. Millionen von Tieren, Vögeln und Fischen sterben unter ungewöhnlichen Umständen. Könnte es sich bei diesen bizarren Todesfällen um bloße Zufälle handeln, oder verbirgt sich etwas Unheimliches hinter den Kulissen?

Was die Lebensmittelversorgung betrifft, so verändert sich unsere Welt rapide. Amerika bewegt sich schnell auf die Massenproduktion von essbarer Nanotechnologie zu. Gentechnisch veränderte Fleisch-Chimären füllen die Regale der örtlichen Geschäfte. Während Bill Gates riesige Mengen landwirtschaftlicher Flächen anhäuft und unabhängige Landwirte durch die Gesetzgebung zum „Klimawandel“ angegriffen werden, kommt es zu einer Reihe merkwürdiger Todesfälle. Unmengen von Rindern, Schweinen, Hühnern und anderen Tieren verenden in alarmierendem Ausmaß. Die folgende chronologische Liste dokumentiert einige Beispiele für dieses beunruhigende Phänomen, das sich in den vergangenen 11 Monaten weltweit entwickelt hat.

Einige dieser Vorfälle könnte man als reinen Zufall abtun. Man kann jedoch nicht umhin, sich zu fragen: Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese weitverbreiteten Katastrophen wiederholt auftreten? Zufall ist genau das – bestimmte, gleichzeitig stattfindende Ereignisse, die zufällig auftreten. Was sich derzeit abspielt, scheint ein absichtliches Muster kalkulierter Handlungen zu sein. Die moderne Kriegsführung hat sich zu sehr viel heimtückischeren Techniken entwickelt. Wetterveränderung, elektromagnetische Waffen und Bioterrorismus sind echte Bedrohungen. Welchen besseren Weg gibt es, die Gesellschaft anzugreifen, als die lebensnotwendigen Güter anzugreifen? Wie Henry Kissinger einmal sagte: „Kontrolliere das Öl und du kontrollierst die Nationen; kontrolliere die Nahrungsmittel und du kontrollierst die Menschen.“