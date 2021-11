Hier ist das Schwab & Co. Sonderangebot

Eine der Weisheiten des wohl bedeutendsten deutschen Staatsrechtlers, Carl Schmitt, lautete: “Politisch handeln heißt, Freund und Feind zu unterscheiden.” Das Problem, mit dem Sie sich heute konfrontiert sehen, ist, dass Ihre Feinde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sich Ihnen als großen Freund darzubieten. Als Ihr Retter gar in großer, existentieller Not.

Wobei sie gleichzeitig geschickt versuchen, ihre Kritiker als Feinde des öffentlichen Lebens zu präsentieren und zu diffamieren. Ein Manipulationsakt, der uns in Zeiten von Corona geradezu meisterlich vorgeführt wurde. Mal ehrlich, sind Sie sich ganz sicher, wer heute in der Politik, im öffentlichen Leben Ihr Freund und wer Ihr Feind ist?

Eine der wohl bekanntesten öffentlichen Personen derzeit biedert sich bei Ihnen geradezu an, um Ihr Freund zu werden. Obwohl er – trotz großer Anstrengung – in der persönlichen Präsentation nicht gerade als vertrauenswürdiger Mensch daherkommt. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich würde den Mann sogar als Psychopathen bezeichnen, also als einen Mann, der seelisch schwer gestört ist. Ein kranker Mensch in einer Illusionswelt von Allmacht. Ein Größenwahnsinniger. Klaus Martin Schwab, der Gründer und Boss vom Weltwirtschaftsforum in Davos, löst bei mir sofort unangenehme Gefühle aus, was sich verstärkt, sobald der Mann seinen Mund aufmacht und von seinen Plänen und Visionen phantasiert.