Das russische Fernsehen über den Klimagipfel in Glasgow: „Heuchelei buchstäblich überall“

In Russland wird über den Klimagipfel in Glasgow vollkommen anders berichtet, als in Deutschland. Und das nicht, weil Russland Umwelt und Klima egal wären, sondern weil man in Russland pragmatisch und nicht ideologisch an Probleme herangeht.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in seinem Nachrichtenrückblick auch über den Klimagipfel in Glasgow gesprochen. Zunächst gab es einen Kommentar des Moderators im Studio und dann einen Korrespondentenbericht aus Glasgow. Ich habe beide Beiträge hier übersetzt, um aufzuzeigen, wie außerhalb der westlichen Medienblase über das Thema berichtet wurde.

Beginn der Übersetzung:

In der Rubrik „Lebendige Ecke“ sprechen wir normalerweise über die Natur, über die Tiere und die Menschen, die auf so unterschiedliche Weise miteinander interagieren. Nehmen wir zum Beispiel den Klimagipfel in Glasgow, Schottland. Das Thema ist wichtig, aber die Art der Diskussion über die globale Erwärmung hat sich in letzter Zeit so sehr verändert, indem der Westen wieder dazu übergegangen ist, alle zu schikanieren und zu belehren, seinen eigenen Vorteil zu suchen und zu versuchen, alle für dumm zu