Hier ist der Beweis, dass Israel den Krieg verloren hat

Von Mike Whitney

(und Anzeichen dafür, dass der Konflikt bald wieder aufflammen wird)

Dem amerikanischen Volk wird nicht gesagt, warum Israel einem Waffenstillstand mit dem Iran zugestimmt hat. Ja, Israel gingen schnell die Luftabwehrraketen aus (was es anfälliger für iranische Angriffe machte). Aber dieses Problem ist nur von untergeordneter Bedeutung. Der wahre Grund, warum sie einen Waffenstillstand wollten, war, dass sie systematisch vernichtet wurden und die Blutung schnell stoppen mussten. Deshalb hat Israel weniger als zwei Wochen nach dem ersten Schlag „das Handtuch geworfen“, weil der Iran ein Ziel nach dem anderen zerstörte und kein Ende in Sicht war. Also kapitulierte Israel.

Das ist natürlich nicht die Geschichte, die wir in den westlichen Medien lesen, wo die massive Zerstörung strategischer Ziele Israels (durch iranische ballistische Raketen) mit keinem Wort erwähnt wird; diese Nachrichten wurden in der Mainstream-Berichterstattung komplett ausgelassen. Aber genau deshalb hat Israel Trump dazu überredet, einen diplomatischen Ausweg zu finden, denn die Verluste begannen sich zu häufen und der Iran ließ nicht locker.

Wussten Sie, dass es illegal ist, Videos oder Fotos von Gebäuden zu veröffentlichen, die von iranischen Raketen in Israel getroffen wurden? Mit anderen Worten: Wenn Sie Fotos von brennenden Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen oder Militärstützpunkten veröffentlichen, kommen Sie ins Gefängnis. Auf diese Weise kontrolliert die Regierung die Berichterstattung und überzeugt die Öffentlichkeit davon, dass sie einen Krieg gewinnt, den sie in Wirklichkeit verliert. Aber glauben Sie mir nicht einfach – hier ist ein Videoclip eines israelischen Nachrichtensprechers, der erklärt, wie die Zensur der Regierung die Fähigkeit der Bevölkerung beeinträchtigt, zu verstehen, was vor sich geht:

Raviv Drucker von CH13: Wir müssen sagen, dass unsere Berichterstattung über Raketenangriffe auf unserer Seite ein wenig iranisch geprägt ist. Ich spreche nicht vom Weizmann-Institut, aber es gab viele Raketeneinschläge auf IDF-Stützpunkte und strategische Standorte, über die wir bis heute nicht berichten. Dafür gibt es einen klaren Grund, den jeder zu Hause versteht. Aber neben diesem klaren Grund hat dies zu einer Situation geführt, in der die Menschen nicht erkennen, wie präzise die Iraner vorgegangen sind und wie viel Schaden sie an vielen Orten angerichtet haben. Wir wissen nur vom Weizmann-Institut; es gibt viele Orte, von denen wir nichts wissen.



“There were a lot of missile hits in IDF bases, in strategic sites that we still don't report about…It created a situation where people don't realize how precise the Iranians were and how much damage they caused”pic.twitter.com/sYVBM8hdOp — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 26, 2025

Wiederholen wir: Es entstand eine Situation, in der die Menschen nicht erkennen konnten, wie präzise die Iraner vorgegangen sind und wie viel Schaden sie an vielen Orten angerichtet haben.

Was können wir aus dieser Aussage schließen?

Dass die neue Generation ballistischer Raketen des Iran zahlreich, präzise und tödlich ist. Zu seiner Ehre scheint der Nachrichtensprecher der Meinung zu sein, dass die normale Bevölkerung ein Recht darauf hat, über diese hochmodernen Waffen informiert zu werden, damit sie fundierte Entscheidungen über ihre eigene Sicherheit treffen kann. Wir teilen diese Ansicht, wissen aber auch, dass die stark zensierten, staatlich kontrollierten und agenda-gesteuerten Medien ihre Art der Informationsverbreitung nicht ändern werden. Schließlich ist es nicht das Ziel der Medien, zu informieren, sondern die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Aber wir kommen vom Thema ab. Was wir zeigen wollen, ist, dass Israel dem Waffenstillstand nicht zugestimmt hat, weil es seine strategischen Ziele erreicht hatte, sondern weil es schwer unter Beschuss stand und die Verluste stoppen wollte. Wir kommen zu dieser Einschätzung auf der Grundlage einer kurzen Liste der wichtigsten militärischen, nachrichtendienstlichen, industriellen, energiebezogenen und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die von präzisionsgelenkten ballistischen Raketen getroffen wurden, die in ganz Israel Verwüstungen angerichtet haben.

Denken Sie daran, dass im Rahmen der Operation „True Promise III“ nicht weniger als 22 Salven hochmoderner ballistischer Raketen (von denen viele zum ersten Mal zum Einsatz kamen) abgefeuert wurden, die eine Reihe schwer befestigter israelischer Stellungen, die als „die am besten geschützten Militärbasen der Welt“ galten, vernichtend trafen. Die iranischen Raketen durchschlugen die israelischen Verteidigungsanlagen wie Butter und verwandelten ihre Ziele in zerfetztes Metall und zerbrochene Betonbrocken. (Ein Waffenexperte schätzt, dass nur 5 Prozent der iranischen ballistischen Raketen abgefangen wurden.) Dies ist ein Auszug aus einem Artikel von Press TV:

Der Iran hat das sogenannte „israelische Pentagon“, den Militär- und Geheimdienstkomplex Kirya im Zentrum von Tel Aviv, zerstört, der auf den wenigen Fotos, die auf X veröffentlicht wurden, als rauchende Ruine zu sehen ist. Obwohl es sich um einen der am stärksten befestigten Orte in den besetzten Gebieten handelt, der durch ein mehrschichtiges Schutzschild aus israelischen und amerikanischen Verteidigungssystemen geschützt ist, konnte der Komplex den iranischen Raketenangriff in der ersten Phase von „True Promise III“ nicht abwehren. In Haifa traf eine präzisionsgelenkte iranische Rakete ein Hochhaus, in dem sich Abteilungen des israelischen Innenministeriums befanden, die für die interne militärische Koordination zuständig sind. Der Angriff störte die logistischen Netzwerke und Notfallmaßnahmen auf kommunaler Ebene. Press TV

Iranische Raketen zerstörten auch das Hauptquartier des Militärgeheimdienstes Aman am Glilot Mizrah Interchange in der Nähe von Herzliya. Aman beaufsichtigt Elite-Spionageeinheiten wie die Einheit 8200 (Signalaufklärung), die Einheit 504 (menschliche Aufklärung) und die Einheit 9900 (geografische Aufklärung). Der Komplex beherbergt auch das operative Hauptquartier des Mossad – des berüchtigten Auslandsgeheimdienstes des israelischen Regimes.

Der Iran griff auch den „uneinnehmbaren“ Luftwaffenstützpunkt Nevatim in der Negev-Wüste mit über 30 ballistischen Raketen an und verursachte umfangreiche Schäden, über die (natürlich) nicht berichtet wurde. In Nevatim sind die meisten F-15- und F-35-Kampfflugzeuge Israels stationiert, allerdings liegen uns keine Schätzungen darüber vor, wie viele dieser Kampfflugzeuge zerstört wurden. Hier weitere Informationen von Press TV:

Weitere Ziele waren die Luftwaffenstützpunkte Tel Nof und Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv, Ramat David in der Nähe von Haifa, Palmachim an der Mittelmeerküste und Ovda in der Nähe von Eilat.

Iranische Raketen, darunter auch erstmals eingesetzte, zielten auf die Kommando- und Kontrollzentren des israelischen Militärs und des Mossad in Tel Aviv und Haifa…

Am 16. Juni trafen iranische ballistische Raketen die Bazan-Ölraffinerie in Haifa – das größte Kraftstoffverarbeitungszentrum des Regimes, das rund 60 Prozent seines Benzins, 65 Prozent seines Diesels und über 50 Prozent seines Kerosins liefert.

Die Angriffe verursachten erhebliche Schäden und zwangen die Raffinerie und ihre Tochtergesellschaften zur vollständigen Stilllegung. Der israelische Energieminister räumte später ein, dass die Anlage umfassend wiederaufgebaut werden müsse und schätzte, dass eine teilweise Wiederinbetriebnahme frühestens in einem Monat möglich sei.

Ein nahe gelegenes Kraftwerk wurde ebenfalls beschädigt, was zu weitreichenden Stromausfällen in den zentralen Regionen der besetzten Gebiete führte.

Am 23. Juni schlugen iranische Raketen in der Nähe eines Kraftwerks in Ashdod ein und lösten eine gewaltige Explosion und lokale Stromausfälle aus. Explosionen und Stromausfälle wurden auch in der Nähe von Hadera gemeldet, wo sich Orot Rabin, das größte Kraftwerk Israels, befindet.

Darüber hinaus griff der Iran direkt militärisch-industrielle Standorte an, die an den jüngsten israelischen Aggressionen beteiligt waren. An erster Stelle stand dabei der Komplex Rafael Advanced Defense Systems nördlich von Haifa, in dem mehrere Fabriken und Forschungs- und Entwicklungsgebäude untergebracht sind, die wichtige Komponenten für die militärische Ausrüstung Israels herstellen.

Rafael stellt die Raketenabwehrsysteme Iron Dome und David’s Sling her, die beide wiederholt bei der Abwehr palästinensischer und iranischer Raketen versagt haben. Außerdem produziert das Unternehmen Marschflugkörper und Lenkraketen, die bei Angriffen gegen den Iran eingesetzt werden, darunter Spice-Kits und Raketen vom Typ Popeye, Rocks, Spike und Matador.

Die Industriezone Kiryat Gat – ein wichtiges Zentrum für die Produktion von Mikroprozessoren und Hightech-Militärgütern – wurde ebenfalls getroffen. Iranische Angriffe sollen wichtige Produktionslinien beschädigt haben, die für Israels Drohnen- und Überwachungsprogramme von entscheidender Bedeutung sind.

Weiter südlich blieb auch der Gav-Yam Negev Advanced Technologies Park in der Nähe von Beerscheba, in dem Unternehmen aus den Bereichen Cyberkrieg, KI und Militärtechnologie ansässig sind, nicht verschont. Viele dieser Unternehmen arbeiten eng mit dem israelischen Militär und dem Mossad zusammen.

Ein weiteres hochkarätiges Ziel war das Weizmann Institute of Science in Rehovot, südlich von Tel Aviv. Das Institut, das für seine militärische Forschung und Entwicklung sowie seine Partnerschaften mit israelischen Militärbehörden bekannt ist, erlitt verheerende Schäden an wichtigen Labors. Mitglieder und Professoren des Instituts bestätigten den Verlust von Forschungsergebnissen aus mehreren Jahren. Das Weizmann Institute spielt auch eine Rolle in Israels geheimem Atomprogramm, da viele der Atomwissenschaftler aus Dimona dort studiert oder gelehrt haben. Press TV

Fassen wir zusammen: In etwas mehr als einer Woche hat der Iran folgende Ziele angegriffen oder zerstört:

Tel Aviv in der Abenddämmerung

Verstehen Sie, was hier passiert ist? In nur 10 Tagen (vom 13. bis zum 23. Juni) zerstörte das iranische Militär akribisch einen beträchtlichen Teil der prestigeträchtigsten Militär-, Geheimdienst-, Industrie-, Energie- und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Israels im ganzen Land. (Haben Sie darüber in den westlichen Medien etwas gelesen?) Hätte der Krieg noch ein oder zwei Wochen länger gedauert, wäre das Heilige Land zu einer rauchenden Wüste der Dritten Welt geworden, die für Menschen unbewohnbar gewesen wäre. Kurz gesagt, dies war kein normaler Waffenstillstand. Es war die verzweifelte Kapitulation eines unterlegenem Gegners, der schnell erkannte, dass er sich mit einem Gegner angelegt hatte, der ihn weit überstieg. Trump fasste es so zusammen:

"Israel was hit REALLY hard. Those ballistic missile took out a lot of buildings."

US President Donald Trump



US President Donald Trump pic.twitter.com/yPc14HqeDn — Press TV 🔻 (@PressTV) June 25, 2025

Ja, Israel hat eine echte Niederlage erlitten.

Wir sollten beachten, dass es keine formelle Vereinbarung zwischen dem Iran und Israel gibt. (Es gibt weder ein unterzeichnetes Dokument noch ausdrückliche Verpflichtungen.) Der Waffenstillstand wurde durch hinter den Kulissen stattfindende diplomatische Verhandlungen, vor allem unter Vermittlung Katars, ausgehandelt. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses und ein Diplomat, die über die Gespräche informiert waren, gaben an, dass Israel sich bereit erklärt habe, die Angriffe einzustellen, wenn der Iran seine Angriffe einstelle, und der Iran signalisierte durch die Vermittlung Katars, dass er diese Bedingungen akzeptiere. Trump verkündete den Waffenstillstand als „vollständigen und totalen Waffenstillstand”, der innerhalb von 24 Stunden schrittweise in Kraft treten sollte, obwohl es seit der ursprünglichen Vereinbarung am 23. Juni zahlreiche Verstöße von beiden Seiten gab. (Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte zunächst, es gebe „keine Vereinbarung”, deutete jedoch an, dass der Iran seine Reaktionen einstellen werde, wenn Israel sich an seine Verpflichtungen halte.

Das Problem ist natürlich, dass der Waffenstillstand nicht halten wird, weil Israel und die USA die Waffenruhe lediglich als Mittel betrachten, um Zeit zu gewinnen, sich neu zu formieren und sich auf die nächste Runde der Feindseligkeiten vorzubereiten. (Genau wie in Minsk) Betrachten Sie die Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz, der am Samstag Folgendes sagte:

⚡️🇮🇱🇮🇷BREAKING: Israeli Defense Minister Israel Katz says Israel won't respect Ceasefire with Iran:



“I have instructed the IDF to prepare an enforcement strategy against Iran that includes:



• Maintaining Israel’s air superiority.

• Preventing the advancement of Iran’s nuclear… pic.twitter.com/Rk8YKQOi6q — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 27, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagt, Israel werde den Waffenstillstand mit dem Iran nicht einhalten: „Ich habe die IDF angewiesen, eine Strategie zur Durchsetzung gegen den Iran auszuarbeiten, die Folgendes umfasst: • Aufrechterhaltung der Luftüberlegenheit Israels. • Verhinderung des Fortschritts der iranischen Atom- und Raketenprogramme. • Reaktion auf die iranische Unterstützung terroristischer Aktivitäten gegen Israel. Wir werden konsequent gegen solche Bedrohungen vorgehen. Ich rate dem zahnlosen Schlangenkopf in Teheran, dies zu verstehen und sich in Acht zu nehmen: Die Operation „Mit der Kraft eines Löwen“ war nur ein Vorgeschmack auf eine neue israelische Politik – seit dem 7. Oktober ist die Immunität vorbei.“

Das klingt nicht nach einem Mann, der nach einem „dauerhaften Frieden“ oder auch nur einem vorübergehenden Ende der Kämpfe strebt. Es klingt nach jemandem, der sich bereits für eine Strategie zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten entschieden hat und nur noch auf das grüne Licht (von Bibi) wartet, um den Plan in die Tat umzusetzen.

Aber wie könnte dieser Plan aussehen, schließlich hat Israel bereits seine besten Waffen und modernsten Luftabwehrsysteme eingesetzt. Welche anderen Mittel stehen ihnen zur Verfügung, um ein anderes Ergebnis zu erzielen als das, das sie nach nur 12 Tagen Konflikt gerade erlebt haben?

Hier wird es beängstigend, denn Israel hat nur zwei Optionen: Entweder es zieht die Vereinigten Staaten tiefer in den Konflikt hinein (einschließlich der Entsendung von Bodentruppen) oder es greift zu Atomwaffen. Es gibt keine dritte Option. Was auch immer Bibi und seine Generäle also „im Ärmel“ haben, es wird eine andere Kraft und Größenordnung haben als das, was wir während der letzten Auseinandersetzung gesehen haben. Sehen Sie sich diesen verwirrenden Artikel aus der Samstagsausgabe der Times of Israel an:

Nach dem US-Angriff auf den Iran Anfang dieser Woche haben sich Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump auf eine rasche Beendigung des Krieges im Gazastreifen und eine Ausweitung der Abraham-Abkommen geeinigt, berichtet Israel Hayom unter Berufung auf „eine mit den Gesprächen vertraute Quelle“. Demnach haben Trump und Netanjahu in einem Telefonat vereinbart, dass der Krieg im Gazastreifen innerhalb von zwei Wochen beendet werden soll. Vier arabische Staaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, sollen gemeinsam die Kontrolle über den Gazastreifen anstelle der Hamas übernehmen. Die Führung der Terrororganisation würde ins Exil gehen und alle Geiseln würden freigelassen werden. Die arabischen Verbündeten haben jedoch wiederholt betont, dass sie sich nicht an der Wiederaufbauhilfe für den Gazastreifen beteiligen werden, solange Israel nicht zustimmt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde im Rahmen einer künftigen Zwei-Staaten-Lösung in Gaza Fuß fassen kann. Netanjahu hat jedoch jegliche Rolle der PA im Gazastreifen kategorisch abgelehnt. Trump und Netanjahu wurden bei dem „euphorischen“ Telefonat am späten Montagabend von US-Außenminister Marco Rubio und dem israelischen Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer begleitet, berichtet Israel Hayom…. Saudi-Arabien und Syrien würden diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen, andere arabische und muslimische Länder würden folgen. Israel seinerseits würde seine Unterstützung für eine künftige Zwei-Staaten-Lösung unter der Voraussetzung von Reformen durch die Palästinensische Autonomiebehörde zum Ausdruck bringen. Unterdessen einigten sich die Staatschefs darauf, dass Washington die Souveränität Israels über Teile des Westjordanlands anerkennen wird. Times of Israel

Wer die Ereignisse im Nahen Osten aufmerksam verfolgt, weiß, dass nichts in diesem Artikel der Wahrheit entspricht. Es wird kein schnelles Ende des Krieges in Gaza geben, es wird keine rasche Ausweitung der Abraham-Abkommen geben, und es wird ganz sicher keine israelische Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung geben.

Was geht hier also vor sich, was ist der Sinn dieser unsinnigen Propaganda, die niemand, der bei klarem Verstand ist, glauben wird?

Beantworten wir diese Frage mit einem hypothetischen Beispiel: Nehmen wir an, in den nächsten Wochen würde eine unerwartete Katastrophe vom Ausmaß des 11. September stattfinden, die eindeutig auf den Iran zurückzuführen wäre. Und nehmen wir an, diese False-Flag-Operation wäre so verheerend, dass die „üblichen Verdächtigen” im Capitol Hill und in den Mainstream-Medien Trump zu sofortigen Maßnahmen und zur Bombardierung des Iran auffordern würden. Wenn sich dieses Szenario abzeichnen würde, wäre es dann nicht besser für Bibi und Trump, auf ihre jüngsten Bemühungen zur Lösung der Gaza-Krise verweisen zu können? Würden sie nicht davon profitieren, dass die Öffentlichkeit den Eindruck hat, sie hätten sich aktiv um Frieden bemüht, aber durch die Aktionen des Iran unerwartet ausgebremst worden wären?

Das würden sie in der Tat.

Natürlich ist das alles nur Spekulation; ich weiß nicht, was passieren wird. Aber wenn man Hardliner wie Katz, den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, Finanzminister Bezalel Smotrich und unzählige andere in Netanjahus verrückter Regierung hat, die glauben, dass Israel „das Schwert erhoben halten“ muss, um sicherzustellen, dass der Iran seine militärischen Fähigkeiten nicht wiedererlangt (Smotrich), dann wird ein umsichtiger Mensch sich auf das Schlimmste vorbereiten.

Denken Sie daran, dass eine Reihe israelischer Politiker wiederholt erklärt haben, Netanjahu solle „die Arbeit zu Ende bringen“, was ein bewusst vager Begriff ist, der sich auf den Einsatz von Atomwaffen bezieht.

Um die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses zu bestimmen, müssen wir uns fragen, ob eine Regierung, die die Tötung und Aushungerung von Millionen von Frauen und Kindern in ihrer Obhut rechtfertigt, moralische Skrupel hat, sich dem Einsatz der tödlichsten Waffe der Welt zu widersetzen.

Wir sollten alle sehr besorgt sein, dass Netanjahu genau das tun wird, was wir von ihm erwarten.