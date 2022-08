Hier nun, wer für das Covid-Impfstoff-Desaster und die Vertuschung verantwortlich ist. Tipp: Es ist nicht Präsident Donald J. Trump

Von Wayne Allyn Root

Jeden Tag wird deutlicher, was für ein Desaster der Covid-Impfstoff ist. Daten aus der ganzen Welt belegen, dass die Geimpften viel kränker sind, häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden und in weit höherer Zahl sterben als die Ungeimpften.

Sowohl in Europa als auch in den USA zeigen die Mortalitätsdaten eindeutig einen massiven, in der Weltgeschichte noch nie dagewesenen Anstieg der Todesfälle bei Nicht-Coviden seit dem Tag, an dem die Impfpflicht eingeführt wurde.

Anfangs war ich einer der wenigen Radio- und Fernsehmoderatoren, die darauf hinwiesen, was für eine Katastrophe dies war und wie schrecklich die ersten Ergebnisse waren. Aber ich fühlte mich mächtig einsam. Die meisten konservativen Fernseh- und Radiomoderatoren haben den Betrug mitgemacht. Natürlich stellte sich heraus, dass ihre Sender mit Millionen von Dollar dafür bezahlt wurden, die tödlichen Ergebnisse des Covid-Impfstoffs zu vertuschen.

Jetzt wachen plötzlich alle aus einem fast zweijährigen Schlummer auf. Die Glühbirnen gehen an. Der konservative Talkstar Dan Bongino nannte die Impfung vor wenigen Tagen „das größte Bedauern meines Lebens“. Ihm ist jetzt klar, dass er eine tickende Zeitbombe in seinem Körper hat, die ihn lähmen oder töten könnte. Er bereut es, sich impfen zu lassen. Er bedauert, dass er seine Fans und Zuhörer jemals ermutigt hat, sich impfen zu lassen.

Tucker Carlson ist von der Warnung, dass der Covid-Impfstoff nicht funktioniert und ein großer Misserfolg ist, zu Berichten über dramatisch steigende Todesraten in Ländern auf der ganzen Welt übergegangen. Er hat sogar Daten veröffentlicht, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man geimpft ist, viel höher ist als, wenn man nicht geimpft ist.

Willkommen in meiner Welt, Tucker. Ich habe in den letzten 18 Monaten jeden Tag in meiner nationalen Radiosendung über diese Daten berichtet.

Wenn alle um einen herum geimpft sind und sterben, kommt man wohl an einen Punkt, an dem man nicht mehr umhin kann, zuzugeben, dass es sich um eine Katastrophe handelt. Jetzt fangen sogar Demokraten an, über Todesfälle und Verletzungen durch Impfungen zu sprechen. Aber raten Sie mal, wen sie dafür verantwortlich machen?

Die Demokraten leben nach dem Motto: „Keine Krise darf verschwendet werden“. Also fangen sie jetzt an, Präsident Trump die Schuld zu geben. Im Moment ist es noch ein Rinnsal. Bald wird es ein Tsunami sein. Das wird das neue Gesprächsthema der Demokraten in der Zukunft sein.

Jeder sieht es. Es ist unmöglich, es zu ignorieren. So viele Amerikaner sterben „plötzlich“. Das schließt Prominente, Sportler, Rockstars und sogar Ärzte ein. Viele Politiker der Demokraten sind nach der Impfung wandelnde Zombies – man denke nur an die Zombie-Zwillinge Präsident Joe Biden und Pennsylvania US-Senatskandidat John Fetterman. Sie können nicht einmal mehr zwei Sätze zusammensetzen. Wenn diese beiden prominenten Demokraten zusammen auf eine Bühne kämen, wäre das wie eine Kombination aus „Weekend at Bernie’s“ und „Night of the Living Dead“.

Jetzt, wo alle sehen, was passiert – von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Blutgerinnseln und Krebs bis zum Massensterben – werden sie alles auf Trump schieben. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Trump nicht die Schuld trägt.

Hier ist, wer die Schuld trägt…

Dr. Fauci bekommt 100% der Schuld. Er wusste es. Er hat die Nation betrogen, lange, nachdem er gewusst hatte, dass der Impfstoff nicht funktioniert… lange nachdem er die von der CDC zusammengestellte VAERS-Liste der Todesfälle und Verletzungen durch den Impfstoff gesehen hat… lange nachdem er die Beweise für die Impfstoffstudie gesehen hat, dass Freiwillige in der Studie starben… Freiwillige verletzt wurden… Freiwillige verkrüppelt wurden… Freiwillige behindert wurden… und schwangere Mütter ihre Babys mit einer alarmierenden Rate verloren. Doch Fauci hat das alles vertuscht. Schlimmer noch, er ermutigte mehr Amerikaner, sich impfen zu lassen, obwohl er die schrecklichen Nebenwirkungen dieses tragischen, schief gelaufenen Experiments kannte.

Die CDC und die WHO tragen 100 % der Schuld. Sie wussten alles, was Dr. Fauci wusste. Dennoch haben sie die Impfungen vorangetrieben. Und später, nachdem jeder, der bei klarem Verstand war, die Zahl der Todesfälle gesehen hatte, empfahlen sie diese Todesimpfungen für Kinder. Diese Organisationen haben sich eines Massenmordes schuldig gemacht, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.

Biden und die Regierung Biden tragen 100 % der Schuld. Sie wussten sicherlich schon im März 2021 von den steigenden Todes- und Verletzungszahlen, als Biden der OSHA die Anweisung gab, die Impfungen in jedem großen Unternehmen in Amerika vorzuschreiben. Sie haben Millionen amerikanischer Arbeitnehmer dazu verurteilt, den Tod oder schwere Verletzungen zu riskieren.

Die Medien sind zu 100 % schuld daran. Sie sind der PR-Flügel der Demokratischen Partei. Sie haben diese ganze große Tragödie vertuscht. Dies ist das größte Debakel im Gesundheitswesen in der Weltgeschichte. Und die Medien haben alles vertuscht, geschwärzt, beschönigt. Ups.

Die gesamten Mainstream-Medien haben sich verkauft – sogar Fox News und Newsmax. Ich vermute, die größten konservativen Talk-Radio-Syndikatoren haben sich auch verkauft. Sie alle kassierten Millionen, um den Mund zu halten. Sie stimmten zu, dass kein Moderator oder Gast die Wahrheit über Todesfälle oder Verletzungen durch Impfstoffe sagen durfte. Sie haben Blutgeld genommen. Sie haben Sie alle verraten – ihre eigenen Kunden.

Die Ärzte in ganz Amerika sind zu 100 % selbst schuld. Sie wussten es. Sie sahen, wie ihre Patienten starben. Aber sie waren zu gierig oder hatten Angst, ihre Zulassung zu verlieren, um ihre Meinung zu sagen. Die Ärzte spielten die Dummen. Sie waren Schafe. Sie akzeptierten die Lügen der CDC, der WHO, der FDA und der AMA, ohne Fragen jeglicher Art zu stellen. Sie nennen das „Wissenschaft“.

Und natürlich sind Big Pharma und die Impfstoffhersteller zu 100 % schuld daran. Sie wussten es vom ersten Tag an. Sie haben die Ergebnisse der Impfstoffstudien gesehen. Sie vertuschten die tragischen und tödlichen Ergebnisse. Sie verlangten hundertprozentige Immunität vor Gerichtsverfahren. Dann verlangten sie, dass die Ergebnisse der Impfstoffversuche 75 Jahre lang geheim gehalten werden. Jetzt verstehen wir, warum.

Und dann ist da noch Präsident Trump. Der Mann, den die Demokraten um jeden Preis aufhalten wollen. Der Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024. Der Mann, den sie seit dem Tag, an dem er seine Kandidatur angekündigt hat, zu vernichten versucht haben. Den Mann, den sie illegal ausspioniert haben. Den Mann, dem sie so oft etwas anhängen wollten, dass ich nicht mehr zählen kann. Und jetzt beabsichtigen sie ihm den schief gelaufenen Covid-Impfstoff anzuhängen.

Das wird nicht funktionieren. Trump war der CEO von Amerika. Er ist kein Arzt, Wissenschaftler oder medizinischer Experte. Er wurde von Dr. Fauci, Dr. Birx, der CDC, der FDA und einem Haufen böser, gieriger Big-Pharma-Manager belogen. Trump wurde genauso betrogen wie der Rest von uns.

Trumps einzige Aufgabe war es, als CEO und Five Star General zu agieren, um Amerika und die US-Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Dutzende Millionen von Arbeitsplätzen zu retten. Den Kapitalismus zu retten. Natürlich war er Cheerleader für den Impfstoff. Natürlich hat er sich dafür eingesetzt, dass er die Ziellinie überquert. Das ist die Aufgabe eines CEOs. Aber Trump hat den Impfstoff nicht entwickelt. Er hat den Impfstoff nicht hergestellt. Er hat die Versuche mit dem Impfstoff nicht durchgeführt. Und er war auch nicht an der Vertuschung der Studienergebnisse beteiligt.

Die sogenannten „medizinischen Experten“ sind für die größte Katastrophe in der Geschichte verantwortlich, indem sie Präsident Trump belogen haben, Betrug am Volk begingen und dann konspirativ handelten, um dies zu vertuschen.

Trump wurde ausgenutzt, genau wie das amerikanische Volk. Sie haben uns alle betrogen, und diese Kriminellen sind für Massenfahrlässigkeit verantwortlich, die zu Massenmord führte, und dann für Massenbetrug, um die Wahrheit zu vertuschen.

Es ist nicht „Trumps Impfstoff“. Überall auf der Welt sterben Menschen an den Impfstoffen. Ist es „Trumps Impfstoff“ in Großbritannien, Schottland, Portugal, den Niederlanden, Israel oder Kanada – wo einige der schlimmsten Impftodesfälle gemeldet werden.

Noch wichtiger ist, dass Trump vom ersten Tag an gegen eine Impfpflicht war. Das hätte Millionen amerikanischer Arbeitnehmer geschützt, die von Biden gezwungen wurden, sich zwischen ihrem

Arbeitsplatz und dem Impfstoff zu entscheiden. Mit Trump als Präsident wären sie nie gezwungen gewesen, diese Wahl zu treffen. Wie viele Angestellte von Großunternehmen wären heute noch am Leben, wenn Trump Präsident wäre?

Die verzweifelten Demokraten, die das amerikanische Volk zu einem tödlichen experimentellen Impfstoff gezwungen haben, können also versuchen, Trump die Schuld zu geben, aber dieser Hund wird nicht jagen. Die Demokraten haben den Impfstoff gepriesen, die Demokraten haben Millionen von Menschen die Todesspritze verordnet, die Demokraten haben jeden verleumdet, der die Wahrheit gesagt hat, die Demokraten haben Berichte über Todesfälle und Verletzungen durch den Impfstoff als „Fehlinformationen“ bezeichnet.

Dies ist ihr Debakel. Dies ist ihr Desaster. Dies ist ihr Waterloo. Trump die Schuld zu geben, ist nur eine weitere Ausweitung der wahnsinnigsten politischen Hexenjagd der Welt.

Trump war der CEO Amerikas, der versuchte, Leben zu retten, Arbeitsplätze zu retten, die US-Wirtschaft zu retten und den Kapitalismus zu retten. Aber NIEMALS wollte er den Impfstoff einem einzigen Amerikaner aufzwingen – einem Erwachsenen, einem Kind, Angestellten des privaten Sektors, Regierungsangestellten oder Militärangehörigen. Trump glaubt an die Freiheit. Und das funktioniert für mich. Ich wette, das gilt auch für über 80 Millionen Trump-Anhänger und -Wähler.

Aber …

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Präsident Trump, sich zu outen und zu sagen: „Ich wurde überlistet. Ich wurde belogen. Dr. Fauci und die CDC und FDA haben uns alle belogen. Es tut mir sehr leid, zugeben zu müssen, dass der Impfstoff ein Fehlschlag ist. Er schützt nicht vor Covid. Er verhindert nicht die Übertragung von Covid. Und es scheint, dass viele Menschen davon betroffen sind – bis zum Tod. Mir wurde gesagt, es funktioniere. Man sagte mir, die Nebenwirkungen seien gering. Mir wurde gesagt, die Impfstoffstudien hätten gezeigt, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei. Jetzt weiß ich, dass das alles Lügen waren…

Nach dem, was wir jetzt wissen, ist es eindeutig an der Zeit, das Impfprogramm auszusetzen und zu untersuchen, was falsch gelaufen ist. Und wenn man sich des Betrugs und der Vertuschung schuldig macht, sollte man verlangen, dass alle Beteiligten strafrechtlich verfolgt werden. Wir müssen bei der CDC, der FDA und anderen Regierungsbehörden, die diese Katastrophe zugelassen haben, aufräumen. Um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert, muss der Kongress ein Gesetz verabschieden, das Vorschriften für experimentelle Impfstoffe oder Medikamente für den Notfalleinsatz verbietet. Niemand sollte jemals einen Amerikaner dazu zwingen, zwischen seinem Arbeitsplatz oder seinem Leben zu wählen. Oder zwischen dem Besuch einer Schule oder eines Colleges und seinem Leben.“

Tun Sie das, Herr Präsident, und Sie sind 2024 wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Der Fall ist abgeschlossen.

