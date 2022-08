Ein weiterer tragischer und plötzlicher Todesfall

Unerwartet und plötzlich! Wir könnten jeden Tag über solche Fälle schreiben. Hier nun ein weiterer tragischer Todesfall.

Eine junge Mutter mit zwei kleinen Jungen stirbt „unerwartet“. Die Ärzte können es sich nicht erklären. Sie war äußerst gesund und fit und hatte keine Vorerkrankungen. Sie starb an einem Schlaganfall mit massiven Hirnblutungen.

Ich habe gerade von einem weiteren tragischen „unerwarteten“ Todesfall erfahren. Eine sehr fitte junge Mutter ohne Vorerkrankungen stirbt an einem Schlaganfall (mit massiven Hirnblutungen) und hinterlässt zwei kleine Jungen. Niemand weiß, dass es der COVID-Impfstoff war, der sie wahrscheinlich getötet hat.

Sie denken einfach, sie sei unerwartet gestorben… einfach Pech.

Nun, es ist möglich, aber statistisch gesehen unwahrscheinlich. Meine Freunde, die im Gesundheitswesen tätig sind, sagen mir, dass bei jemandem mit ihrem Hintergrund die Chancen 10:1 stehen, dass es der Impfstoff war.

Die Mainstream-Medien und die sozialen Netzwerke lassen die Menschen im Dunkeln über die Arten von Todesfällen, die durch die Impfstoffe verursacht werden.

Es gab keine Autopsie mit den richtigen Flecken, die auf den COVID-Impfstoff hindeuten könnten, weil zu diesem Zeitpunkt niemand vermutete, dass es der Impfstoff war.

Ich bin sicher, dass die Familie sich weiterhin impfen wird und den Zusammenhang nicht erkennt. Auch wird es niemand der Familie sagen.

Dieses Muster wird sich immer und immer wieder wiederholen.

Das geht nun schon seit über einem Jahr so, seit der Impfstoff auf dem Markt ist. Hier ist die fesselnde Geschichte einer Mutter aus Trinidad, deren kleiner Sohn vor fast einem Jahr an einer massiven Hirnblutung starb. Siehe Folie 166 aus meinem VRBPAC-Diapaket. Sie versuchte, ihre Stimme zu erheben und andere vor den Gefahren des Impfstoffs zu warnen. Sie wurde ignoriert.

Was dem Sohn dieser Frau widerfahren ist, ist dasselbe, was dieser jungen Mutter widerfahren ist.

Vielleicht wird man ihre Geschichte eines Tages ernst nehmen. Diese Mutter ist nicht allein. Bedenken Sie dies: Eine neue Gruppe über den plötzlichen Tod hat allein in den letzten 5 Tagen 20.000 Mitglieder gewonnen. Warum ist der „plötzliche Tod“ auf einmal ein beliebtes Thema?

Wenn Sie in der Zwischenzeit jemanden kennen, der eine ähnliche Geschichte erlebt hat, lassen Sie ihn bitte von diesem Artikel wissen. Vielleicht hilft es ihnen, zu wissen, woran ihre Mutter wahrscheinlich gestorben ist.

Aus den Kommentaren

Elisabeth Akers schreibt:

Wie wäre es mit der jungen (40) Mutter von zwei kleinen Mädchen (1 und 3) in Upper Arlington, Ohio, einem Vorort von Columbus. Völlig zufällig ein Aneurysma. Aber wenn man zu ihrer Beerdigung kommen will und nicht geimpft ist, wird man in der Todesanzeige gebeten, eine Maske zu tragen.

Dieser Albtraum wird niemals enden, denn der Aberglaube wird niemals sterben.