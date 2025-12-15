Hinter dem „Trump-Korollar“: das finanzielle Manna der karibischen „Steueroasen“

Wenn die US-Nationale Sicherheitsstrategie 2025 ehrlich ist, sollte das „Trump-Korollarium“ keinen möglichen Regimewechsel oder Kriege in Lateinamerika rechtfertigen. Es könnte jedoch genutzt werden, um Karibik-Steueroasen zu schützen, die für die US-Wirtschaft unerlässlich sind.

Abgesehen von der schockierenden US-Belagerung, um die Karibik zu blockieren, angeführt vom modernsten Flugzeugträger der Welt – zumindest laut der US-Propaganda, denn China steht mit seinen eigenen modernen Flugzeugträgern nicht nach – der USS Gerald Ford, vor den Küsten Venezuelas und Kolumbiens, und angesichts der reichlich vorhandenen Öl- und Goldreserven Venezuelas (die inzwischen explodiert sind!), ganz zu schweigen vom persönlichen Konflikt zwischen Trump und dem kolumbianischen Präsidenten Petro, ist nun meine Arbeitshypothese, dass diese kolossale militärische