Hinter den Kulissen: Die globalen Finanzkonzerne planen Kohlenstoffpreise

IWF-Chefin möchte weltweite Kohlenstoffsteuern

Kit Knightly

IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat dazu aufgerufen, dass jede Regierung in naher Zukunft irgendeine Form von Kohlenstoffsteuern oder „Kohlenstoffpreisen“ einführen sollte.

Ja, wir befinden uns in der zweiten Woche des UN-Klimagipfels COP28, und die Schlagzeilen reißen einfach nicht ab.

Gestern wurde zum Beispiel bekannt gegeben, dass sich dreiundsechzig Regierungen weltweit verpflichtet haben, die Emissionen von Klimaanlagen und elektrischen Ventilatoren zu reduzieren.

[Eine detaillierte Aufschlüsselung der anderen Zusagen, die in der ersten Woche der COP28 gemacht wurden, können Sie hier lesen.]

In ihrer Rede auf der COP28 in Dubai, die sie in einem Interview mit dem „Guardian“ wiederholte, pries Georgieva die Vorzüge der „Kohlenstoffbepreisung“ und lobte die EU und Kanada für deren Umsetzung:

Wenn man einen Preis für Kohlenstoff festlegt, beschleunigt sich die Dekarbonisierung. Die Europäer haben [2005] ein Emissionshandelssystem eingeführt, und sie sind gewachsen, obwohl die Emissionen um 37% gesunken sind. Dasselbe sieht man in Kanada mit seiner Kohlenstoffsteuer.

Während sowohl in der Rede als auch im Interview die vorgeschlagenen Kohlenstoffsteuern in Bezug auf Unternehmen als „Hauptverschmutzer“ erörtert werden, würde jede Steuer, die auf Großunternehmen angewandt wird, über Preiserhöhungen direkt an Privatpersonen weitergegeben.

Der „Guardian“ räumt dies ein, beschließt aber natürlich, eine irreführende Formulierung hinzuzufügen [Hervorhebung hinzugefügt]:

Doch so attraktiv ein Kohlenstoffpreis in der Wirtschaftstheorie auch sein mag, in der Praxis zögern die Regierungen, solche expliziten Preise und Steuern einzuführen, weil sie leicht angegriffen werden können und weil sie die ärmeren Menschen am härtesten treffen, wenn sie schlecht umgesetzt werden.

„Wenn sie schlecht angewendet werden„, sicher.

Die Wahrheit ist, dass die wirtschaftliche Zerstörung, die darauf abzielt, den Lebensstandard der einfachen Menschen zu senken, der eigentliche Sinn der „Kohlenstoffsteuern“ ist, genauso wie es der Sinn der Lockdowns war.

Abgesehen von der irreführenden Sprache ist die unbestreitbare Tatsache, dass jede Kohlenstoffsteuer – ob für Unternehmen oder Einzelpersonen – den Ärmsten direkt schaden würde, denjenigen, die sie durchsetzen wollen, voll bewusst.

Nicht, dass sie ein Problem damit hätten – ihre Sorge ist lediglich, dass die öffentliche Wut und/oder der zivile Ungehorsam die Umsetzung einer direkten Besteuerung erschweren. Der „Guardian“-Artikel verrät das Spiel, indem er die Proteste der „Gilets Jaunes“ in Frankreich als Beispiel anführt.

Auch wenn Georgieva Kohlenstoffsteuern als die „perfekte“ Lösung für den Klimawandel bezeichnet, erkennt sie die Notwendigkeit an, auf indirektere Methoden zurückzugreifen.

Ja, der beste Weg zur Einführung von Kohlenstoffpreisen [ist] eine Kohlenstoffsteuer … Aber das ist in einigen Ländern politisch nicht durchsetzbar … Wir können auch die Einhaltung von Vorschriften nutzen, bei denen Standards zu impliziten Kohlenstoffpreisen führen.

Diese „Vorschriften“ und „impliziten“ Preise wären keine „Kohlenstoffsteuern“ im Namen, aber sehr wohl im Geiste.

Auch hier nennt der „Guardian“ ein Beispiel, nämlich die jüngsten „Kohlenstoff-Grenzausgleichsmechanismen“ der EU, mit denen höhere Einfuhrzölle auf Waren aus Ländern mit einer „laxen“ Emissionspolitik erhoben werden.

Eine globale Version dieser Regeln ist wahrscheinlich nur eine von vielen Maßnahmen dieser Art, die wir in Zukunft erwarten können, da Georgieva zufolge die größten Finanzinstitute der Welt in dieser Frage zusammenarbeiten:

Der IWF, die Weltbank, die OECD und die Welthandelsorganisation haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die unterschiedlichen Kohlenstoffpreise zu untersuchen, die in den Ländern der Welt durch ihre Kohlenstoffpolitik und -vorschriften entstehen.

Die IWF-Chefin hat gesprochen, und auch die Weltbank und die Welthandelsorganisation sind mit an Bord: Kohlenstoffsteuern sind unvermeidlich. Die Frage ist nur, wie sie sie nennen wollen.

Alle großen Finanzkonzerne der Welt kommen zusammen, um herauszufinden, wie man die Menschen am besten um ihr hart verdientes Geld betrügen kann … natürlich zum Wohle des Planeten.