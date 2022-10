Hintergrund der iranischen Unruhen

18. Oktober 2022: In den letzten Wochen gab es Unruhen im Iran. Zunächst gab es Proteste wegen des falsch berichteten Todes einer jungen Frau, Mahsa Amini, die plötzlich zusammengebrochen war (Video), während sie in einer Polizeistation wartete. Sie starb einige Tage später. Mahsa Amini war früher am Gehirn operiert worden, und ihr Zusammenbruch und ihr Tod standen damit in Zusammenhang, nicht mit dem Vorgehen der Polizei.

Die Proteste, die hauptsächlich von Frauen getragen und von einem sehr bekannten Mitarbeiter der US-Regierung unterstützt wurden, wurden bald von separatistischen Gruppen übernommen, die sie in Unruhen umwandelten. Dies geschah vor allem in der nordwestlichen kurdischen Grenzregion und in der südöstlichen Belutschen-Region. Es ist bekannt, dass diese Gruppen vom Ausland unterstützt werden. Es wurden Polizeistationen angegriffen, Autos in Brand gesteckt und nächtliche Unruhen angezettelt. Insgesamt starben rund 24 Polizisten und etwa 100 Demonstranten.

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Iran zu solchen Unruhen kommt. Die Unruhen von 2007 wurden nach friedlichen Protesten gegen eine Benzinpreiserhöhung ausgelöst, die Unruhen von 2017 nach friedlichen Protesten gegen die allgemeine wirtschaftliche Notlage. Jedes Mal wurden die Proteste von Gruppen unter ausländischer Leitung übernommen und endeten in schweren Ausschreitungen, die einige Todesopfer forderten. Nach ein oder zwei Monaten beruhigte sich die Lage wieder.

Etwas Ähnliches geschieht jetzt.

Wie üblich werden die Unruhen von „westlichen“ Medien unterstützt, vor allem von der New York Times. Hier ist ein gutes Beispiel:

‚Es war ein Massaker‘: Wie die Sicherheitskräfte im Südosten des Irans hart durchgriffen Eine Analyse von Zeugenaussagen und Videos durch die New York Times zeigt eine blutige Szene, die sich letzten Monat in Zahedan während des Freitagsgebets abspielte, mit Matten als Tragen und Leichen, die in Autos gestapelt wurden. Einige der Verwundeten versuchten, wegzukriechen, um den Schüssen zu entkommen. Andere verbluteten auf Gebetsteppichen, während Menschen versuchten, sie in Sicherheit zu bringen. Doch die Scharfschützen und Polizisten drückten weiter ab und feuerten eine Kugel nach der anderen auf Männer und Jungen in einem Gebetsraum ab, in dem gerade das Freitagsgebet stattfand.

Der Eindruck entsteht, als hätte die Polizei willkürlich und grundlos geschossen. Doch einige Details, die in die Geschichte eingestreut sind, zeichnen ein ganz anderes Bild. Wenn man den Propagandamüll über einige Videoszenen und anonyme iranische Stimmen, die unüberprüfbare Behauptungen aufstellen, weglässt, kann man einen weniger verstellten Blick auf die tatsächliche Situation werfen:

Die schreckliche Szene ereignete sich am 30. September in Zahedan, einer Stadt im Südosten des Irans, in der die ethnische Minderheit der Belutschen lebt, nachdem eine kleine Gruppe von Gläubigen aus dem Gebetskomplex der Großen Mosalla herauskam und sich den Sicherheitskräften entgegenstellte, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Polizeistation eingerichtet hatten.

… Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden, eine Eliteeinheit der Streitkräfte, hat bestätigt, dass seine Streitkräfte in Zahedan präsent waren und dass sechs seiner Mitglieder an diesem Tag getötet wurden, darunter der regionale Geheimdienstchef, Oberst Ali Mousavi, und Offiziere der gefürchteten Basij-Miliz. Sie haben bestritten, auf Zivilisten geschossen zu haben. Augenzeugen berichteten, dass mehrere iranische Sicherheitsbeamte getötet wurden, die jedoch später bei Zusammenstößen auf der Straße starben. Die Demonstranten skandierten regierungsfeindliche Parolen und bewarfen die Beamten mit Steinen, woraufhin die Sicherheitskräfte wahllos in die Menge schossen, wie Zeugen berichteten. Als die Demonstranten sich zerstreuten, verfolgten die Schüsse ihren Rückzug in Richtung des Komplexes, wo Tausende immer noch beteten.

… Dem Geistlichen und zwei weiteren Zeugen zufolge verließ jedoch eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Gläubigen den Komplex, bevor die Gebete beendet waren, und versammelte sich vor der Polizeistation. Ein von der Times verifiziertes Video zeigt, wie einige der Demonstranten Steine auf die Polizeistation werfen, wo Sicherheitskräfte auf dem Dach stehen, während Schüsse zu hören sind. Zeugen berichteten, dass einige Demonstranten Molotowcocktails geworfen hätten. Die Einsatzkräfte antworteten mit Schüssen, so die Zeugen. Ein von der Times verifiziertes Video zeigt zwei Männer in Uniform, die zusammen mit einem anderen Mann auf dem Dach der Polizeistation stehen und etwas, das wie eine Pump-Action-Schrotflinte aussieht, in Richtung der Moschee abfeuern.

… Im Laufe des Tages strömten immer mehr Zivilisten auf die Straßen, als sie auf die Gewalt in der Stadt aufmerksam wurden. Sie trafen auf persisch sprechende Sicherheitskräfte in traditioneller Belutschen-Kleidung, die aus Autos stiegen und auf die Demonstranten schossen, von denen sich einige mit Molotowcocktails und Kugeln wehrten, wie Zeugen berichteten. Die meisten Zusammenstöße fanden in einer Straße in der Nähe der Makki-Moschee statt, wo sich Hunderte versammelt hatten.

Die Unruhen in Zahedan wurden von einer gut ausgestatteten Gruppe organisiert, die wahrscheinlich von diesem oder jenem Programm der US-Regierung finanziert wurde:

Am Tag vor den Schüssen in Zahedan riefen die Demonstranten zu einem „breiten Aufstand“ in „allen Städten Baluchestans“ auf, als Akt der „Solidarität mit Kurdistan und aus Protest gegen die Vergewaltigung des Belutschenmädchens“, wie es auf einem Plakat zu den Demonstrationen hieß. Auch in der iranischen Region Kurdistan gab es in den letzten Wochen große Proteste und Angriffe der Regierungstruppen.

Die angebliche „Vergewaltigung des Belutschen-Mädchens“ ist unbestätigt und wahrscheinlich nur eine weitere falsche Anschuldigung.

Um es zusammenzufassen:

Eine Gruppe von gut organisierten und bewaffneten Provokateuren hat Polizisten angegriffen und versucht, eine Polizeistation in Brand zu setzen. Die Polizei war damit nicht einverstanden. Sie setzte Pump-Action-Schrotflinten ein, die entweder mit Vogelschrot oder mit Anti-Riot-Munition verwendet werden können. Es kamen noch mehr Leute. Einige von ihnen hatten Schusswaffen.

Wer tatsächlich auf die Menschen und die IRGC-Männer, die starben, geschossen hat, ist ungeklärt. Wer die angeblichen „Scharfschützen“ waren, ist ebenfalls ungeklärt. Die Times vermutet, dass es sich um Polizisten handelte, liefert aber keine Beweise für diese Schlussfolgerung. Wie bei den Unruhen auf dem Maidan 2014 könnten die Scharfschützen Provokateure gewesen sein, die angeheuert wurden, um auf beide Seiten, Demonstranten und Polizisten, zu schießen.

Zahedan liegt in der Nähe der zuweilen unruhigen Grenze zu Pakistan. Aus diesem Grund sind dort IRGC und andere Sicherheitskräfte stationiert.

Ich finde diesen Satz etwas komisch:

Sie wurden von persisch sprechenden Sicherheitskräften in traditioneller Belutschen-Kleidung empfangen, …

Was soll daran schräg sein?

Die Belutschen sprechen zwar oft Belutschi, aber das ist ein lokaler iranischer Dialekt. Persisch (Farsi) ist die offizielle Regierungssprache des Iran und wird in allen Schulen unterrichtet. Dass einige „persischsprachige“ Sicherheitskräfte die ortsübliche Zivilkleidung (weite lange Hemden ohne Knöpfe) trugen, sollte niemanden überraschen. Solche Undercover-Taktiken werden überall auf der Welt angewandt.

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian ist nicht begeistert, dass er von „westlichen“ Beamten über das Verhalten der Polizei bei bewaffneten Unruhen belehrt wird:

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hat unterstrichen, dass der Iran der Anker für Stabilität und Sicherheit in der Region ist und nicht das Land des samtenen oder bunten Putsches, und hat die ausländische Einmischung einiger westlicher Länder im Iran scharf kritisiert. In einem Telefongespräch mit dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, sagte der iranische Außenminister, dass „der Tod der verstorbenen Mahsa Amini für uns alle schmerzlich ist“, er wies jedoch darauf hin, dass dieses Thema nur als Vorwand für die Einmischung einiger westlicher Behörden betrachtet wird.

… „Friedliche Forderungen sind etwas anderes als Unruhen, Morde, Brandstiftung und terroristische Aktionen“, betonte er. Zum gleichen Thema stellte der iranische Außenminister auch die Frage: „Wer könnte glauben, dass der Tod eines Mädchens für die Westler so wichtig ist? Wenn ja, was haben sie dann mit den Hunderttausenden von Märtyrern und Toten im Irak, in Afghanistan, Syrien und im Libanon gemacht? Sie wollten einen sektiererischen Krieg im Iran anzetteln.“

… Der iranische Außenminister sagte, dass es zum Beispiel in Zahedan „keinen Slogan oder ein Foto von Mahsa gab, und eine bekannte Terrorgruppe versuchte, einen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten anzuzetteln, und sie erklärten sich dafür verantwortlich. (Die Terrorgruppen) haben dasselbe in einem Teil Kurdistans getan, aber die Besonnenheit sunnitischer Gelehrter und Menschen hat ihre Versuche vereitelt.“

Die Unruhen sind inzwischen abgeklungen. Die CIA wird die von ihr finanzierten Separatistengruppen auf eine weitere Runde vorbereiten, wenn der nächste zufällige Anlass für einen friedlichen Protest gefunden wird, hinter dem sie sich verstecken können. Der Iran ist sich dieser Taktik inzwischen wohl bewusst, und seine Sicherheitskräfte sind darauf trainiert, sich gegen solchen Unsinn zu verteidigen.

Die Regierung Biden wird das Vorgehen der iranischen Polizei gegen die Randalierer nutzen, um zu rechtfertigen, dass sie ihr Wahlversprechen bricht, dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beizutreten. Die USA werden über die langfristigen Folgen dieses Scheiterns nicht glücklich sein.