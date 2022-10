Professor findet Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und Impfstoffen, aber niemand wagt es, seine Forschung zu veröffentlichen

Professor Spiro Pantazatos von der renommierten Columbia University hat einen klaren Zusammenhang zwischen überhöhter Sterblichkeit und Impfstoffen festgestellt. Es gibt nur ein Problem: Keine Zeitschrift wagt es, seine Forschung zu veröffentlichen.

Als Pantazatos herausfand, dass Covidimpfstoffe für die Übersterblichkeit verantwortlich sind, wollte er seine Forschungsergebnisse so schnell wie möglich der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet mitteilen. Diese Zeitschrift ist in der Lage, Studien schnell zu veröffentlichen und verfügt über einen eigenen Statistiker, der sich um das Peer-Review-Verfahren kümmern könnte.

Der Professor hofft, die Studie noch vor der Einführung des ersten Boosters veröffentlichen zu können. The Lancet weigerte sich, sie zu veröffentlichen. „Korrelation ist nicht dasselbe wie Kausalität“, wurde ihm gesagt.

Er schickte sein Manuskript auch an drei andere Zeitschriften, erhielt aber überall keine Antwort.

Professor Pantazatos schätzt, dass zwischen Februar und August 2021 allein in den Vereinigten Staaten bis zu 187.000 Menschen an dem Impfstoff gestorben sind.

Zum Vergleich: Im Vietnamkrieg kamen rund 58.000 US-Soldaten ums Leben. „Das ist schlimmer als ein Krieg“, antwortete der Kardiologe Peter McCullough.