Indien: Gesundheitsministerium wird keine neuen Covid-Impfstoffe mehr beschaffen und verzichtet auf ein Millionen Rupien Impfbudget

Das Covid-Impfprogramm der Regierung befindet sich in der Endphase, da das Gesundheitsministerium beschlossen hat, ab sofort keine weiteren Impfstoffe mehr zu beschaffen und dem Finanzministerium 4.237 Mio. Rupien, d. h. fast 85 % der für Impfzwecke vorgesehenen Haushaltsmittel für 2022-23, zu überlassen.

Offizielle Quellen erklärten gegenüber PTI, dass die Regierungen des Zentrums und der Bundesstaaten noch über 1,8 Millionen Impfdosen vorrätig haben und dass der Vorrat ausreicht, um die Impfkampagne noch etwa sechs Monate lang fortzusetzen, da die Bevölkerung die Impfstoffe aufgrund der rückläufigen Zahl der Covid-Fälle nur wenig in Anspruch nimmt.

Selbst wenn die Vorräte der Regierung erschöpft sein sollten, werden Covid-Impfstoffe auf dem Markt erhältlich sein.

„Jede Entscheidung darüber, ob Covid-Impfdosen über den staatlichen Kanal beschafft oder ob nach sechs Monaten (neue) Haushaltsmittel für diesen Zweck bereitgestellt werden, hängt von der zu diesem Zeitpunkt im Land herrschenden Coronavirus-Situation ab“, so eine offizielle Quelle gegenüber PTI.

Im Rahmen der landesweiten Impfkampagne, die am 16. Januar letzten Jahres begann, hat die indische Regierung die Bundesstaaten und Unionsgebiete unterstützt, indem sie ihnen kostenlos Covid-19-Impfstoffe zur Verfügung stellte.

Da die Zahl der Covid-Fälle niedrig war, hat sich bei den Menschen ein Gefühl der Selbstzufriedenheit breit gemacht, und es gab keine große Nachfrage nach Impfstoffen, obwohl die Regierung eine 75-tägige Aktion – „Covid Vaccination Amrit Mahotsava“ – durchführte, um allen Erwachsenen kostenlos Auffrischungsdosen zu verabreichen.

„In Anbetracht dieser Tatsache und der Tatsache, dass die Impfstoffe in den Lagerbeständen bald ablaufen, wurde beschlossen, vorerst keine weiteren Impfstoffe zu beschaffen. Außerdem hat das Gesundheitsministerium der Union dem Finanzministerium den Restbetrag von 4.237,14 Rupien aus dem für 2022-23 vorgesehenen Budget von 5.000 Rupien für Impfzwecke überlassen“, so die Quelle.

Die Gesamtzahl der im Land verabreichten Covid-Impfdosen hat nach vorläufigen Berichten bis Sonntagmorgen um 7 Uhr 219,32 Millionen überschritten.

Offiziellen Quellen zufolge haben 98 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Indiens mindestens eine Dosis des Impfstoffs Covid-19 erhalten, während 92 Prozent vollständig geimpft wurden.

Außerdem sind 83,7 % der Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren mit der ersten Dosis geimpft worden, seit die Impfung für diese Altersgruppe am 3. Januar begann, während 72 % sowohl die erste als auch die zweite Dosis erhalten haben.

In der Altersgruppe der 12- bis 14-Jährigen wurde 87,3 % die erste Dosis verabreicht, 68,1 % sind vollständig geimpft.

Von der gesamten infrage kommenden Zielbevölkerung ab 18 Jahren haben bisher etwas mehr als 27 % eine Vorsorgedosis erhalten.

Die landesweite Impfkampagne wurde am 16. Januar letzten Jahres eingeleitet, wobei in der ersten Phase die Beschäftigten im Gesundheitswesen geimpft wurden. Die Impfung der Beschäftigten an vorderster Front begann am 2. Februar letzten Jahres.

Die nächste Phase der Covid-19-Impfung begann am 1. März letzten Jahres für Menschen über 60 Jahre und Menschen ab 45 Jahren mit bestimmten Begleiterkrankungen.

Die Impfung für alle Menschen über 45 Jahren begann am 1. April letzten Jahres. Die Regierung beschloss dann, den Geltungsbereich der Impfkampagne auszuweiten, indem sie ab dem 1. Mai letzten Jahres allen Personen über 18 Jahren ermöglichte, sich gegen Covid impfen zu lassen.

Die Impfung von Jugendlichen in der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen begann am 3. Januar.

Indien begann am 10. Januar mit der Verabreichung von Vorsorgedosen an Beschäftigte des Gesundheitswesens und an Personen im Alter von 60 Jahren und darüber, die an einer bestimmten Krankheit leiden.

Das Land begann am 16. März mit der Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 14 Jahren und hob die Komorbiditätsklausel auf, sodass alle Personen über 60 Jahre Anspruch auf die Vorsorgedosis des Covid-Impfstoffs haben.

Am 10. April begann Indien mit der Verabreichung von Vorsorgedosen des Impfstoffs Covid-19 an alle über 18-Jährigen.