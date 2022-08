Ernst Wolff

Wenn wir in dieser Woche der Demokratie auf die vergangenen 2 ½ Jahre zurückschauen, dann auf eine Zeit, in der unsere demokratischen Rechte in einer nie dagewesenen Art und Weise beschnitten wurden.

Unter dem Vorwand, uns gegen eine Krankheit schützen zu wollen, hat man

– das Versammlungsrecht, – das Recht auf Reisefreiheit – und das Recht auf freie Meinungsäußerung

immer stärker eingeschränkt und/oder zeitweise ganz außer Kraft gesetzt.