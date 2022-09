Historischer Rückgang der US-Lebenserwartung – Bringen uns COVID-Spritzen um?

Mercola.com

Nach den neuesten Statistiken der New York Times1 vom 31. August 2022 ist die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken.

Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Amerikanern aller Ethnien bei fast 79 Jahren. Ende 2021, zwei Jahre nach Beginn der COVID-Pandemie und ein volles Jahr nach der Massenimpfkampagne, war die Lebenserwartung auf 76 Jahre gesunken – ein Verlust von fast drei Jahren.

Selbst kleine Rückgänge der Lebenserwartung um ein Zehntel oder zwei Zehntel eines Jahres bedeuten, dass auf Bevölkerungsebene viel mehr Menschen vorzeitig sterben, als sie eigentlich sollten. Und das waren fast DREI Jahre oder 35 Mal mehr.

Was ist die Ursache für den Rückgang der Lebenserwartung?

Nach Angaben der New York Times haben die amerikanischen Ureinwohner und die Ureinwohner Alaskas von allen ethnischen Gruppen die höchste Diabetesrate – 1 von 7 – und auch Fettleibigkeit ist weit verbreitet. Beide Erkrankungen gelten als Komorbiditäten, die die Anfälligkeit für schwere COVID-19-Infektionen erhöhen. Dies könnte erklären, warum die Lebenserwartung der amerikanischen Ureinwohner und der Alaska Natives im Jahr 2020 um vier Jahre gesunken ist.

Sie erklären jedoch nicht unbedingt den weiteren Rückgang der Lebenserwartung im Jahr 2021. Laut Dr. Ann Bullock, Mitglied des Stammes der Minnesota Chippewa und ehemalige Direktorin für Diabetesbehandlung und -prävention bei der Bundesbehörde Indian Health Service, war die COVID-Impfkampagne bei den amerikanischen Ureinwohnern und den Alaska Natives sehr erfolgreich, was den anhaltenden Rückgang im Jahr 2021 „umso beunruhigender“ macht.

Bullock erklärte gegenüber der New York Times: „Die amerikanische Ureinwohnerschaft hat bei den Impfbemühungen recht gut abgeschnitten, und das gab uns das Gefühl, dass 2021 nicht so verheerend sein würde wie 2020.“

Abgesehen von COVID werden als Todesursachen, die zu diesem Verlust an Lebenserwartung beitragen, Unfalltod, Überdosierung von Drogen, Herzerkrankungen, chronische Lebererkrankungen und Zirrhose genannt. Wie nicht anders zu erwarten, wird der Gedanke, dass die COVID-Impfungen etwas damit zu tun haben könnten, völlig abgetan, obwohl es sich um den sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen handelt.

Tödliche Verkehrsunfälle sind auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren

Der Anstieg der „Unfalltoten“ erscheint angesichts der vielen Sperrungen besonders merkwürdig, aber möglicherweise haben auch die COVID-Spritzen etwas damit zu tun. Nach Angaben der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Transportation Safety Administration) ist die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in den Jahren 2021 und 2022 stetig gestiegen und hat im ersten Quartal 2022 ein 20-Jahres-Hoch erreicht.

Manche bezeichnen diese Unfälle als „Impfunfälle“, die dadurch verursacht werden, dass geimpfte Personen während der Fahrt plötzlich einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder einen vorübergehenden Blackout erleiden.

Es kann nicht bewiesen werden, dass die Nebenwirkungen der Impfung diese Unfälle verursachen, aber es ist dennoch eine Überlegung wert. Es ist auch bekannt, dass die Impfung geistige Verwirrung, Desorientierung und Verwirrung hervorruft, was zu einer Reihe von Unfällen auf und abseits der Straße beitragen kann.

Plötzlicher-Tod-Syndrom“ kann Lebenserwartung senken

Die Übersterblichkeit, eine Statistik, die mit der Lebenserwartung zusammenhängt, aber von ihr getrennt ist, spielt sicherlich eine Rolle. Die Übersterblichkeit bezieht sich auf die Differenz zwischen der beobachteten Zahl der Todesfälle (aus allen Ursachen) während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zur erwarteten Zahl der Todesfälle auf der Grundlage historischer Normen, wie z. B. dem vorherigen Fünfjahresdurchschnitt. (Formel: gemeldete Todesfälle – erwartete Todesfälle = Überschusssterblichkeit).

Weltweit ist die Übersterblichkeit seit Beginn der Pandemie dramatisch angestiegen, und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein gesunder Erwachsener plötzlich und ohne erkennbare Ursache stirbt. Menschen sind während Live-Übertragungen, inmitten von Reden und während des Abendessens gestorben.

Offensichtlich ging es ihnen gut genug, um zur Arbeit, zu einer Veranstaltung oder in ein Restaurant zu gehen, und irgendetwas führte dazu, dass sie plötzlich und ohne Vorwarnung starben. Das sind die Menschen, die für die Statistik der überzähligen Todesfälle verantwortlich sind. Sie sollten nicht tot sein, aber irgendetwas hat sie umgebracht.

Während COVID-positive Todesfälle im Jahr 2020 noch Teil der Gleichung waren, nahmen die überzähligen Todesfälle nach der Einführung der COVID-Impfungen richtig Fahrt auf und übertrafen im Jahr 2021 bei weitem die als COVID-Todesfälle bezeichneten Todesfälle.

Im obigen Video gibt John Campbell, pensionierter Krankenpfleger und Lehrer, einen Überblick über die Daten zur Sterblichkeitsüberschreitung in Schottland, wo die Sterblichkeitsüberschreitung in allen Altersgruppen inzwischen so hoch ist, dass die Regierung eine formelle Untersuchung eingeleitet hat, um die Ursache zu ermitteln. Die Daten zeigen, dass die Sterblichkeitsüberschreitung 11 % über dem Fünfjahresdurchschnitt liegt und in den letzten 26 Wochen über dem Durchschnitt geblieben ist.

Gesunde Athleten sterben in Rekordzahl

Campbell geht auch auf den Einzelfall von Rob Wardell ein, einem 37-jährigen Mountainbike-Meister, der nur wenige Tage nach dem Gewinn der schottischen MTB-XC-Meisterschaft im Schlaf starb. Seine Partnerin Katie Archibald twitterte:

„Ich verstehe immer noch nicht, was passiert ist; ob es wirklich so ist; warum er jetzt entführt wurde – so gesund und glücklich. Er erlitt einen Herzstillstand, als wir im Bett lagen. Ich habe es immer wieder versucht, und die Sanitäter waren innerhalb weniger Minuten da, aber sein Herz hat aufgehört zu schlagen, und sie konnten ihn nicht wiederbeleben.“

Wardell ist nur einer von mehreren hundert Sportlern, die weltweit plötzlich tot umgefallen sind, und der einzige gemeinsame Nenner ist, dass sie alle eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben.

Zwischen Januar 2021 und August 2022 (einem Zeitraum von 19 Monaten) erlitten mindestens 1.249 Athleten nach einer COVID-Injektion einen Herzstillstand oder Kollaps, und mindestens 847 von ihnen starben, und es werden immer mehr, sobald Berichte eingehen. In der Vergangenheit lag der Jahresdurchschnitt der plötzlichen Todesfälle bei Sportlern zwischen 29 und 69, also ist dies eindeutig nicht annähernd normal, unabhängig davon, was die „Faktenprüfer“ sagen.

Campbell geht auf eine Veröffentlichung im European Journal of Preventive Cardiology ein, in der festgestellt wird, dass 80 % der Sportler, die plötzlich sterben, keine Symptome einer Herzerkrankung in der Familie haben.

Die Autoren schlagen vor, Gentests einzusetzen, um Sportler mit einem erhöhten Risiko für einen plötzlichen Herztod zu identifizieren. Angesichts der dramatischen Zunahme von plötzlichen Todesfällen bei Sportlern scheint es jedoch mehr als unvernünftig, solche Todesfälle auf nicht diagnostizierte vorbestehende Herzerkrankungen zurückzuführen.

Trend zu übermäßigen Todesfällen in den USA

Ein Preprint der National Institutes of Health, der Mitte Mai 2022 veröffentlicht wurde, untersuchte die überhöhte Gesamtmortalität in 3’127 Bezirken in den USA zwischen März 2020 und Dezember 2021. Diesem Papier zufolge:

„In den Jahren 2020 und 2021 traten schätzungsweise 936.911 überzählige Todesfälle auf, von denen 171.168 (18,3 %) auf den Totenscheinen nicht COVID-19 als zugrundeliegende Todesursache zugeordnet waren … Der Anteil der überzähligen Todesfälle, die COVID-19 zugeordnet wurden, war 2020 niedriger (76,3 %) als 2021 (87,0 %), was darauf hindeutet, dass ein größerer Anteil der überzähligen Todesfälle später in der Pandemie COVID-19 zugeordnet wurde. In ländlichen Gebieten sowie im Südosten und Südwesten wurde jedoch auch im Jahr 2021 ein großer Anteil der überzähligen Todesfälle nicht COVID-19 zugeordnet … Am höchsten war die überhöhte Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 in Mississippi (301 Todesfälle pro 100.000 Einwohner), gefolgt von Arizona (246 Todesfälle pro 100.000 Einwohner) und im Jahr 2021 in West Virginia (298 Todesfälle pro 100.000 Einwohner), gefolgt von Mississippi (271 Todesfälle pro 100.000 Einwohner).“

Auch hier gilt, dass ein Großteil der überzähligen Todesfälle auf COVID zurückzuführen war (was, wie wir wissen, einfach bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt des Todes oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Tod einen positiven PCR-Test hatten), aber 171 168 überzählige Todesfälle waren nicht auf COVID zurückzuführen. Warum also starben so viele Menschen, die nicht hätten sterben dürfen?

Erwachsene im erwerbsfähigen Alter sterben in Rekordzahlen

Lebensversicherungsdaten erzählen eine noch erschreckendere Geschichte. Im Januar 2022 meldete OneAmerica, eine Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, dass die Sterblichkeitsrate von Amerikanern im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) im dritten Quartal 2021 um 40 % über dem Niveau vor der Pandemie lag – und diese Todesfälle wurden nicht auf COVID zurückgeführt. Auch die Zahl der Anträge auf Langzeitinvalidität hat zugenommen. Laut CEO Scott Davidson:

„Wir erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica. Die Daten sind für alle Akteure in diesem Geschäft gleich. Und was wir gerade im dritten Quartal gesehen haben und was sich im vierten Quartal fortsetzt, ist, dass die Todesraten um 40 % höher sind als vor der Pandemie. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört.“

Dr. Robert Malone ging in einem Substack-Artikel auf die Erkenntnisse von OneAmerica ein und erklärte:

„Nach meiner Lektüre muss man zumindest zu dem Schluss kommen, dass, wenn dieser Bericht zutrifft und von anderen in der trockenen Welt der Lebensversicherungsmathematiker bestätigt wird, wir es sowohl mit einer großen menschlichen Tragödie als auch mit einem tiefgreifenden Versagen der US-Regierung und des US-Gesundheitssystems zu tun haben, den Bürgern, die für diese „Dienstleistung“ bezahlen, zu dienen und sie zu schützen. WENN dies zutrifft, dann haben die so aggressiv beworbenen genetischen Impfstoffe versagt, und die eindeutige staatliche Kampagne zur Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit lebensrettenden Medikamenten hat zu einem massiven, vermeidbaren Verlust von Leben beigetragen. Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Massive Verluste an Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen toxischen Impfstoff in höherer Frequenz als die Allgemeinbevölkerung zu akzeptieren …“

Trends der überzähligen Todesfälle in England und Wales

Auch in England und Wales steigt die Zahl der überzähligen Todesfälle sprunghaft an.16 Wie The Telegraph am 18. August 2022 berichtete, sind in England und Wales in 14 der letzten 15 Wochen durchschnittlich 1.000 zusätzliche nicht-COVID-bedingte Todesfälle pro Woche über dem Sieben-Jahres-Durchschnitt aufgetreten, und der Prozentsatz der Menschen, die zu Hause sterben, ist unverhältnismäßig höher als erwartet (28,1 % über der statistischen Norm).

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Zahl der nicht-COVID-bedingten Todesfälle im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 die der COVID-Todesfälle übersteigen.

Laut The Telegraph wurde der Anstieg der überzähligen Todesfälle gegen Ende April 2022 deutlich spürbar, und wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Zahl der überzähligen Todesfälle, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, im Jahr 2022 die der COVID-Todesfälle übersteigen. Die drei häufigsten Ursachen für nicht-COVID-Todesfälle in England und Wales sind derzeit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebserkrankungen.

Überzählige Todesfälle sollten 2022 unter dem Durchschnitt liegen

Campbell untersucht auch Daten des britischen Office for National Statistics, die einen wichtigen Punkt hervorheben. Menschen, die unter normalen Umständen im Jahr 2022 an Altersschwäche und natürlichen Ursachen gestorben wären, starben bereits 2020 oder 2021 an der COVID.

Die COVID (und die staatlich erzwungene Misshandlung von Patienten) hat den vorzeitigen Tod vieler Menschen verursacht, wenn auch nur um einige Monate oder ein paar Jahre. Und da bereits so viele ältere Menschen gestorben waren, die statistisch gesehen in diesem Jahr hätten sterben müssen, sollte die überhöhte Sterberate im Jahr 2022 eigentlich UNTER dem Durchschnitt liegen. Aber das ist sie nicht. Sie ist viel höher, also stimmt etwas ganz und gar nicht.

Menschen, die noch eine jahrzehntelange Lebenserwartung haben sollten, sterben. So wird beispielsweise aus Griechenland „eine beispiellose Serie von plötzlichen Todesfällen bei gesunden Kindern und Jugendlichen“ gemeldet, und „die Gerichtsmediziner können keine eindeutige Erklärung dafür liefern.“ Zwischen Januar 2020 und Juni 2022 stieg die Zahl der ungeklärten Todesfälle bei Kindern unter 19 Jahren von 70 auf 138.

Was tötet jüngere, gesunde Menschen?

Wenn COVID-19 keine jüngeren, gesunden Menschen tötet, was dann? Was hat sich im Jahr 2021 geändert, das eine so verheerende Wirkung auf die Gesundheit der Menschen haben könnte? Nun, die offensichtlichste Veränderung ist, dass 67,7 % der Weltbevölkerung mindestens eine Dosis der experimentellen COVID-Impfung erhalten haben, und Ärzte und Wissenschaftler haben mehrere Mechanismen, durch die diese Gentransfertechnologien verletzen oder töten könnten. Wie der Blogger Steve Kirsch berichtet, geht es um die Sicherheit von Impfstoffen:

„Normalerweise ändern sich die Sterberaten überhaupt nicht. Sie sind sehr stabil. Es müsste schon etwas WIRKLICH GROSSES passieren, um einen so großen Effekt zu haben. Die Effektgröße beträgt 12-sigma. Das ist ein Ereignis, das rein zufällig alle 2,832 Jahre eintreten würde. Das ist sehr selten. Im Grunde ist es nie. Das Universum ist nur 14 Milliarden Jahre alt, was 1,413 entspricht. Mit anderen Worten: Das Ereignis ist kein statistischer „Zufall“. Irgendetwas hat eine sehr große Veränderung verursacht … Was auch immer die Ursache ist, sie ist größer und tödlicher als COVID, und sie betrifft fast jeden.“

Kirsch listet 14 Hinweise auf, was dieses tödliche „Etwas“ sein könnte, darunter die folgenden:

Der Anstieg der Todesfälle begann nach der Einführung der COVID-Spritzen

Es sind vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64), die sterben

Es gibt mehr überzählige Todesfälle als je zuvor in der Geschichte, was darauf hindeutet, dass sie durch eine neue Bedrohung verursacht werden

Die COVID-Todesfälle sind deutlich zurückgegangen, so dass COVID-19 ausgeschlossen werden kann

Die Menschen sterben an einer Vielzahl von Ursachen, so dass die meisten Krankheitserreger ausgeschlossen werden können.

Um eine so große Wirkung zu erzielen, muss das tödliche Mittel eine große Anzahl von Menschen betreffen. „Es ist etwas Neues, das mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft“, schreibt Kirsch, „wie zum Beispiel ein neuer vorgeschriebener Impfstoff“.

Der dramatische Anstieg der Behinderungen deutet darauf hin, dass viele, die durch diese neuartige Bedrohung nicht getötet werden, schwer und oft langfristig verletzt werden. Wie bereits erwähnt, haben Ärzte und Wissenschaftler mehrere Wirkmechanismen beschrieben, durch die die COVID-Spritzen verstümmeln oder töten können

Die Tatsache, dass die Lebenserwartung seit Beginn der Pandemie um drei Jahre gesunken ist, lässt sich durch die einfache Tatsache erklären, dass das primäre „Heilmittel“ gegen COVID – die experimentellen mRNA-COVID-Impfstoffe – die tödlichsten Medikamente der Medizingeschichte sind.

