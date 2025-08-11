Hochrangiger HHS-Berater bestätigt, dass die schlimmsten Befürchtungen bezüglich COVID wahr geworden sind

Von The Vigilant Fox

Dies erklärt, warum RFK Jr. die Finanzierung von mRNA-Impfstoffen effektiv gestoppt hat.

Eine weitere „Verschwörungstheorie“ zu COVID hat sich gerade bewahrheitet.

Ein hochrangiger Berater des Gesundheitsministeriums hat dies bestätigt, und man konnte ihm die Schmerzen förmlich aus dem Gesicht lesen.

Dies erklärt, warum RFK Jr. die Finanzierung aller mRNA-Impfstoffe effektiv gestoppt hat.

HHS-Minister RFK Jr. hat am Dienstag eine Mega-Bombe platzen lassen, als er bekannt gab, dass BARDA 22 Verträge zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen KÜNDIGEN wird, wodurch den Steuerzahlern etwa 500 Millionen Dollar eingespart werden.

Er erklärte: „Die mRNA-Technologie birgt für diese Atemwegsviren MEHR Risiken als Vorteile.“

Jetzt haben wir ein klareres Bild davon, warum er diese kühne Aussage gemacht hat.

Link zum Video

Am Donnerstag enthüllte Dr. Steven Hatfill, Seniorberater des Gesundheitsministeriums, in Steve Bannons War Room, dass RFK Jr. die Finanzierung für mRNA zurückgezogen habe, nachdem Daten gezeigt hätten, dass eine Impfung gefährlicher sei als COVID selbst.

Mit anderen Worten: Die „Heilmethode” war schlimmer als die Krankheit.

Dr. Hatfill sagte: „Es war gefährlicher, sich impfen zu lassen, als sich mit COVID-19 anzustecken und deswegen ins Krankenhaus zu kommen.”

Am Donnerstag enthüllte HHS-Sonderberater Dr. Steven Hatfill in *Steve Bannons War Room*, dass RFK Jr. die mRNA-Finanzierung gestoppt habe, nachdem Daten zeigten, dass die Impfung gefährlicher sei als COVID selbst.



Mit anderen Worten: Die „Heilung“ war schlimmer als die… pic.twitter.com/7KcIhCFwWB — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

Er erklärte, dass bei der Durchführung von Metaanalysen die Ergebnisse durchweg „KEIN VORTEIL-RISIKO-VERHÄLTNIS für die Einnahme eines Messenger-RNA-Impfstoffs“ zeigen würden.

Dr. Hatfill fügte hinzu, dass die Impfstoffe eine „plötzliche Flut“ von mRNA in den Körper schicken, die die Zellen überfordert und „BIOLOGISCHES CHAOS“ verursacht.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht kam er zu dem Schluss: „ES MUSSTE GESTOPPT WERDEN.“

Niemand sagt etwas so Gravierendes, wenn die Daten nicht absolut eindeutig sind.

In einer weiteren Reihe explosiver Aussagen bestätigte Dr. Hatfill, dass die Impfstoffhersteller niemals ihre Sorgfaltspflicht erfüllt hätten, um die Sicherheit ihrer Impfstoffe zu gewährleisten, und „im Wesentlichen die Pandemiebekämpfung geleitet hätten“.

„Niemand hat sich ihnen entgegen gestellt. Niemand hat sie in Frage gestellt… Pfizer wollte eine [75]-jährige Sperrfrist für die Daten der klinischen Studien, die von Anfang an gezeigt haben, dass diese niemals eine Infektion oder Krankheitsübertragung verhindert haben“, erklärte er und fügte hinzu: „Es gibt keine guten klinischen Daten, die jemals gezeigt haben, dass sie den Schweregrad der Erkrankung verringert haben.“

„Die Impfstoffe haben Hunderttausende geschädigt, und wir wissen nicht genau, wie viele daran gestorben sind, aber es sind sehr viele“, beklagte Dr. Hatfill.

„Sie [die mRNA-Impfstofftechnologie] mussten vom Markt genommen werden. Es gab keine andere Wahl. Wollen Sie Amerika wieder gesund machen? Es musste gestoppt werden.“

In another series of explosive statements, Dr. Hatfill attested that the vaccine manufacturers never did their due diligence to ensure their shots were safe and “essentially ran the pandemic response.”



“Nobody stood up to them. Nobody questioned them… Pfizer wanted a [75]-year… pic.twitter.com/sPH6hD1kQe — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 8, 2025

Die Aussagen von Dr. Hatfill werden durch eine Reihe von Studien bestätigt.

Im Jahr 2022, dem gleichen Jahr, in dem Dr. Hatfill angab, dass sich die Daten häuften, veröffentlichten Joseph Fraiman und Kollegen eine erneute Analyse der Pfizer- und Moderna-Studien, aus der hervorgeht, dass die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach der Impfung die Zahl der verhinderten Krankenhausaufenthalte bei weitem ÜBERTROFFEN hat.

Pfizer-Studie:

• Besonders relevante Nebenwirkungen: 10,1 zusätzliche Fälle pro 10.000 Geimpfte im Vergleich zu Placebo.

• Verhinderte Krankenhausaufenthalte: 2,3 pro 10.000.

Moderna-Studie:

• Besonders relevante Nebenwirkungen: 15,1 zusätzliche Fälle pro 10.000 Geimpfte im Vergleich zu Placebo.

• Verhinderte Krankenhausaufenthalte: 6,4 pro 10.000

Tatsächlich haben Fraiman und Kollegen eine weitere Studie veröffentlicht, die zeigt, dass, um eine einzige COVID-19-Krankenhausaufnahme über einen Zeitraum von sechs Monaten bei jungen Erwachsenen (18–29 Jahre) zu verhindern, über 30.000 von ihnen eine dritte (Auffrischungs-)mRNA-Dosis erhalten müssten.

Für jede verhinderte Krankenhausaufnahme schätzt die Analyse, dass mindestens 18,5 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftreten würden.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Ich habe mich an den Epidemiologen Nicolas Hulscher, MPH,

gewandt, der sich intensiv mit dieser Forschung beschäftigt.

Er hat sich ununterbrochen mit den Daten befasst und kennt die Zahlen im Grunde auswendig.

Ich werde ihn die Belege für die Behauptungen von Dr. Hatfill aufschlüsseln lassen:

Der leitende HHS-Berater Dr. Steven Hatfill sagte gerade, dass mRNA-Impfstoffe „BIOCHEMISCHE VERWÜSTUNG“ verursachen.

Er bezieht sich wahrscheinlich auf die neue Studie, die herausgefunden hat, dass mRNA-Impfstoffe schwere, lang anhaltende genetische Störungen verursachen, die mit Krebs und chronischen Krankheiten in Verbindung stehen.

Mithilfe hochauflösender RNA-Sequenzierung von Blutproben entdeckten sie, dass COVID-19-„Impfstoffe“ die Expression von TAUSENDEN von Genen SCHWER stören – was zu mitochondrialem Versagen, einer Umprogrammierung des Immunsystems und einer onkogenen Aktivierung führt, die MONATE bis JAHRE nach der Injektion anhalten kann.

Eine differentielle Genexpressionsanalyse verglich mRNA-geschädigte Patienten (Krebs, unerwünschte Ereignisse) mit 803 gesunden Kontrollpersonen und zeigte ein weit verbreitetes transkriptomisches CHAOS.

Dr. Hatfill sagte, dass die Daten so weit gesammelt worden seien, dass groß angelegte Studien durchgeführt werden könnten. Er hat Recht. Die beiden GRÖSSTEN Studien zur Sicherheit von COVID-19-„Impfstoffen” in der GESCHICHTE – mit 184 MILLIONEN Menschen – beweisen, dass mRNA-Impfstoffe für den Menschen NICHT SICHER sind.

📍 Faksova et al. (n=99M)

➊ Myokarditis +510 % (2. Dosis)

➋ Entzündung des Gehirns/Rückenmarks +278 % (1. Dosis)

➌ Hirnthromben +223 % (1. Dosis)

➍ Guillain-Barré-Syndrom +149 % (1. Dosis)

📍 Karimi et al. (n=85 Mio.)

➊ Herzinfarkt +286 % (2. Dosis)

➋ Schlaganfall +240 % (1. Dosis)

➌ Koronare Herzkrankheit +244 % (2. Dosis)

➍ Herzrhythmusstörungen +199 % (1. Dosis)

Dr. Hatfill sagte: „Es war gefährlicher, sich impfen zu lassen, als sich mit COVID-19 zu infizieren und deswegen ins Krankenhaus zu kommen.“

Fast 1.000 begutachtete Referenzen aus drei wegweisenden Studien (1, 2, 3) von Mead et al. BELEGEN, dass die katastrophalen Risiken der COVID-19-„Impfstoffe“ ihre imaginären, theoretischen Vorteile bei weitem überwiegen:

🔻 Die Impfungen haben keine Leben gerettet – sie haben katastrophale Schäden verursacht

Autopsieergebnisse, neu analysierte Studiendaten und Ergebnisse aus der Praxis zeigen keinen Nutzen für die Sterblichkeit. Eine frühzeitige Behandlung hat Leben gerettet – nicht überstürzte genetische Injektionen.

🔻 Die Risiken überwiegen bei weitem alle theoretischen Vorteile

Zentrale Schlussfolgerung aller drei Studien: Katastrophale Schäden in mehreren Systemen machen die aktuelle Risiko-Nutzen-Abwägung unhaltbar.

🔻 Massive Schäden: Herz, Gehirn, Immunsystem, Fruchtbarkeit, Krebs

Zu den Schäden zählen Myokarditis, Schlaganfälle, Immunsuppression, Unfruchtbarkeit und aggressives Tumorwachstum – verursacht durch Spike-Toxizität, LNP-Biodistribution und genetische Kontamination.

🔻 Dringender Aufruf zu einem weltweiten Moratorium

Angesichts des Ausmaßes der Schäden müssen alle mRNA-Produkte unverzüglich vom Markt genommen werden.

Nachdem das US-Gesundheitsministerium (HHS) endlich seine Offensive gegen tödliche mRNA-Impfungen gestartet hat, bleibt ein Ziel: DIE SOFORTIGE MARKTZIEHUNG.

Eine große, von Fachkollegen begutachtete Studie hat FÜNF unwiderlegbare Gründe für die sofortige Marktrücknahme der COVID-19-„Impfstoffe” identifiziert:

📢Weit verbreitete und einheitliche Forderungen nach einer Marktrücknahme – Mehr als 81.000 Ärzte, Wissenschaftler und besorgte Bürger, 240 gewählte Amtsträger, 17 Organisationen aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Medizin, 2 republikanische Parteien auf Bundesstaatsebene, 17 GOP-Bezirkskomitees und 6 globale Studien fordern eine sofortige Rücknahme.

⚰️ Übersterblichkeit – Mehr als 12 Studien und VAERS bestätigen, dass die Massenimpfung gegen COVID-19 zu einer katastrophalen Zahl von Todesfällen geführt hat – bis zu 17 Millionen.

⚠️ FDA-Rückruf der Klasse I angezeigt – 37.544 von VAERS gemeldete Todesfälle überschreiten die bisherigen Grenzen für einen Impfstoffrückruf um bis zu 375.340 %.

📉 Negative Wirksamkeit – 7 Studien haben gezeigt, dass die COVID-19-„Impfung” das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion erhöht.

🧬 DNA-Kontamination – 11 Berichte haben DNA-Kontaminationen in COVID-19-Impfstoffen festgestellt, die bei mehreren Herstellern, Impfstoffplattformen und in verschiedenen geografischen Regionen dokumentiert wurden und die zulässigen Grenzwerte um bis zu 65.500 % überschreiten.

Nic hat Recht. Eine sofortige Marktrücknahme ist erforderlich. Es ist völlig unethisch, einen „Impfstoff“ auf den Markt zu bringen, der nicht nur unwirksam, sondern MEHR gefährlich ist als die Krankheit, vor der er schützen soll.

Kennedy hat künftige mRNA-Impfstoffe effektiv gestoppt, indem er die staatliche Finanzierung eingestellt hat. Der nächste logische Schritt ist, die Impfungen zu stoppen. Das wird politische Gegenreaktionen nach sich ziehen, aber es ist das Richtige.

Wie Dr. Hatfill sagte: „Sie [die mRNA-Impfstofftechnologie] mussten vom Markt genommen werden. Es gab keine andere Wahl. Sie wollen Amerika wieder gesund machen? Es musste gestoppt werden.”