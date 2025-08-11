Bill Gates finanziert RFK Jrs. neuer „Universalimpfstoff“ BPL-1357

In dem Video spricht RFK Jr. über die Entwicklung eines am NIH entstandenen „universellen Impfstoffs“, der laut seiner Beschreibung die natürliche Immunität nachahmt, gegen alle Mutationen wirken und sowohl Coronaviren als auch Grippe abdecken soll – den Namen BPL-1357 erwähnt er dabei jedoch nicht. Aber!

Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat in den letzten Tagen einen neuen, angeblich bahnbrechenden „Universalimpfstoff“ vorgestellt.

Doch nun kommt heraus: Die Produktion dieses Impfstoffkandidaten wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert. Quelle

You know that new “universal vaccine” that RFK Jr. was just touting?



It’s called BPL-1357 – a beta-propiolactone inactivated, whole-virus “universal influenza” vaccine developed in-house at NIH’s NIAID.



You’ll never guess who is funding its production?



Bill Gates. pic.twitter.com/mA30UovWa6 — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 9, 2025

Universal-Impfstoff mit globalem Anspruch

BPL-1357 soll laut NIH und HHS (US-Gesundheitsministerium) vor allen Influenza-A-Viren schützen – einschließlich solcher, die noch nicht in der menschlichen Bevölkerung zirkulieren. Er ist als „Universalimpfstoff“ gedacht, der künftig nicht nur saisonale Grippewellen, sondern auch potenzielle Pandemien verhindern soll.

Das HHS bestätigte gegenüber dem Wall Street Journal, dass BPL-1357 Teil des Programms „Generation Gold Standard“ ist, in dessen Rahmen auch ein zweiter Grippeimpfstoff sowie universelle Coronavirus-Impfstoffe entwickelt werden. Erste Versuche an universellen Coronavirus-Impfstoffen sollen bis 2026 beginnen, eine FDA-Zulassung ist für 2029 geplant.

BPL-1357 enthält vier verschiedene niedrigpathogene Vogelgrippeviren vom Typ A:

H1N9

H3N8

H5N1

H7N3

Jedes Virus hat einen anderen Hämagglutinin (HA)- und Neuraminidase (NA)-Subtyp. Bericht des Daten- und Sicherheitsüberwachungsausschusses zur Phase-1-Studie mit BPL-1357: Quelle

Kennedy selbst betonte:

„Unser Engagement ist klar: Jede Innovation in der Impfstoffentwicklung muss auf wissenschaftlichen Goldstandards und Transparenz beruhen.“

Studienlage und Finanzierung

Der Impfstoffkandidat BPL-1357 hat bisher eine Phase-1-Sicherheitsstudie mit 45 Teilnehmern abgeschlossen. Laut HHS sind weitere klinische Studien in Vorbereitung. Ein zweiter Kandidat, BPL-24910, wurde bisher nur auf Toxizität getestet – für ihn existieren noch keine eingetragenen klinischen Studien.

Das Protokoll zur Phase-1-Studie (Version vom 30. Juni 2022) listet unter der Überschrift:

„Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Phase 1 Study of the Safety and Immunogenicity of BPL-1357, A BPL-Inactivated, Whole-Virus, Universal Influenza Vaccine“

als Finanzierung:

„Preclinical development and GMP production of the vaccine have been facilitated by a gift fund from the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) to NIAID.“ Quelle

Damit steht fest: Bill Gates’ Stiftung hat die Entwicklung und Produktionsvorbereitung maßgeblich ermöglicht.

RFK Jr.s Vision

In einer öffentlichen Erklärung formulierte Kennedy das Ziel des Projekts so: