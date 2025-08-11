Höchste Alarmstufe! Trump schlägt Alarm wegen Amerikas Krise – Ein Weckruf von Redacted

Das folgende Transkript stammt aus einem Video des YouTube-Kanals Redacted, das sich mit der dringenden Notwendigkeit beschäftigt, die wirtschaftliche und strategische Position der USA zu stärken, insbesondere im Hinblick auf die Abhängigkeit von kritischen Mineralien wie Wolfram. Der Artikel fasst die zentralen Punkte zusammen und beleuchtet die alarmierende Lage, die laut Redacted die nationale Sicherheit der USA bedroht, sowie die Maßnahmen von Präsident Trump, um diese Krise anzugehen.

Höchste Alarmstufe: Amerika steht vor einer Krise

Die USA befinden sich in einer prekären Lage, und laut Redacted ist es höchste Zeit, aufzuwachen – nicht in Panik, sondern mit klarem Fokus. Die Erzählung, dass Amerika als dominierende Supermacht und der US-Dollar stärker denn je seien, wird als Lüge entlarvt. Präsident Trump ist sich der ernsten Lage bewusst und ergreift drastische Maßnahmen, um die systematische Zerstörung der amerikanischen Wirtschaft, die über Jahrzehnte hinweg stattgefunden hat, aufzuhalten.

Wirtschaftliche Warnsignale: Rezession und explodierende Schulden

Moody’s Analytics hat kürzlich seine Prognose herabgestuft und warnt vor einer drohenden Rezession in den USA. Gleichzeitig hat die nationale Verschuldung der USA die Marke von 37 Billionen Dollar überschritten – ein Anstieg um 780 Milliarden Dollar seit der Anhebung der Schuldengrenze kurz vor dem 4. Juli 2025. Das entspricht einem täglichen Schuldenzuwachs von 22 Milliarden Dollar. Redacted vergleicht dies mit einem verschwenderischen Haushalt, der dringend in Ordnung gebracht werden muss.

Die Federal Reserve plant, im September 2025 die Zinssätze drastisch zu senken – ein klares Zeichen für wirtschaftliche Probleme am Horizont. Redacted bezeichnet die Fed als „größte kriminelle Vereinigung“ in den USA, ohne jedoch näher darauf einzugehen.

Die wahre Bedrohung: Lieferketten und kritische Mineralien

Laut Redacted liegt die größte Gefahr nicht in militärischen Konflikten mit Panzern oder Luftkämpfen, sondern in der Kontrolle über Lieferketten und kritische Rohstoffe. China hat die USA strategisch überholt, indem es über 90 % des weltweiten Wolframs, 85 % des Magnesiums und 70 % des Graphits raffiniert sowie die Verarbeitung von seltenen Erden dominiert. Diese Materialien sind essenziell für Rüstung, Elektronik, Elektrofahrzeuge und mehr.

China hat begonnen, Exportbeschränkungen für diese Materialien einzuführen, was die US-Verteidigungsindustrie gefährdet. Redacted zitiert einen Geheimdienstmitarbeiter, der die massive Infiltration Chinas in den USA als „erschreckend“ beschreibt. Berichte über chinesische Spionageausrüstung in Elektronik und Solaranlagen sowie die Anwesenheit militärfähiger chinesischer Männer an der US-Grenze verstärken diese Besorgnis.

Wolfram: Der Schlüssel zur Unabhängigkeit

Ein zentraler Punkt des Videos ist die Abhängigkeit der USA von Wolfram, einem der härtesten Metalle mit dem höchsten Schmelzpunkt, das für militärische Anwendungen wie panzerbrechende Munition, Turbinenschaufeln und Luftfahrtkomponenten unverzichtbar ist. Derzeit gibt es in den USA keine aktiven Wolfram-Minen, und 37 % des importierten Wolframs stammen aus China. Sollte Peking die Lieferungen einschränken, könnten Projekte stocken und Preise explodieren – ein strategischer Schlag ohne einen Schuss.

Trumps Antwort: Mineralische Unabhängigkeit als Priorität

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Bush, Obama und Biden, die laut Redacted die Abhängigkeit von China ignorierten, hat Präsident Trump die Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien zur nationalen Priorität erklärt. Im März 2025 berief er den Defense Production Act ein, um den Abbau und die Verarbeitung in den USA zu beschleunigen. Seine Botschaft ist klar: Unternehmen, die in den USA investieren und amerikanische Rohstoffe kaufen, entgehen hohen Zöllen.

Selbst liberale Unternehmen wie Apple, die zunächst als unwillig galten, folgen diesem Aufruf. Apple-CEO Tim Cook kündigte an, seltene Erden von MP Materials zu beziehen, dem einzigen vollständig integrierten Produzenten in den USA, und neue Fabriken in den USA zu eröffnen. Andere Unternehmen wie Tesla, Ford und Chevy folgen diesem Beispiel, was einen Dominoeffekt in der Industrie auslöst.

American Tungsten Corporation: Ein Hoffnungsträger

Ein zentraler Fokus des Videos liegt auf der American Tungsten Corporation (CSE: TUNG, OTCQB: DEMRF), die als erste Firma in den USA Wolfram produzieren könnte. Das Unternehmen besitzt eine Option auf 100 % der IMA-Mine in Idaho, die in den 1940er und 1950er Jahren die viertgrößte Wolfram-Mine in den USA war. CEO Ali Haji plant, die Mine innerhalb von 12 bis 18 Monaten wieder in Betrieb zu nehmen, um bis zu 8 % des amerikanischen Wolfram-Bedarfs zu decken.

American Tungsten ist bereits in Gesprächen mit der Trump-Administration und staatlichen Behörden, um 20 Millionen Dollar aufzubringen und täglich 900 Tonnen Erz abzubauen. Mit erfahrenen Experten wie Geologe Austin Zinsser und Dan Nicholas, einem ehemaligen Verwalter eines 40-Milliarden-Dollar-Investitionsportfolios des Energieministeriums, ist das Unternehmen gut positioniert, um von Trumps Politik zu profitieren.

Fazit: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Redacted betont, dass kritische Mineralien wie Wolfram nicht nur Rohstoffe, sondern strategische Vermögenswerte sind. Ohne Kontrolle über diese Ressourcen bleibt die USA verwundbar gegenüber Chinas „stillem Boykott“. Trumps Strategie, die amerikanische Bergbauindustrie wiederzubeleben, wird als kriegsähnliche Priorität beschrieben, da China diese Taktik bereits verfolgt. Die Wiederbelebung der IMA-Mine durch American Tungsten könnte ein historischer Schritt sein, um die Abhängigkeit von China zu beenden und eine neue Ära der amerikanischen Unabhängigkeit einzuleiten,