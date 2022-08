Hochrangiger Offizier des US Marine Corps bewundert die „revolutionäre“ Art und Weise, wie Russland seinen Krieg in der Ukraine geführt hat

Die Menschen im Westen, die die Mainstream-Medien lesen und ihnen zuhören, haben eine Reihe von Berichten über den Krieg in der Ukraine zu hören bekommen.

Offenbar hat Russland seinen Krieg in der Ukraine seit den ersten Tagen des Konflikts verloren. Der Beweis dafür ist die Tatsache, dass es Russland offenbar nicht gelungen ist, Kiew und andere Städte im Norden in den ersten Wochen des Konflikts zu erobern.

Während des gescheiterten Versuchs, Kiew und andere Städte im Norden des Landes zu erobern, haben die russischen Truppen durch Artillerie- und Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur und Wohngebiete zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Erschwerend kommt hinzu, dass die russischen Streitkräfte hohe Verluste und Desertionsraten zu beklagen haben und ihre Generäle ein Haufen stümperhafter Dummköpfe sind, die nicht einmal ein Besäufnis in einer Bierbrauerei organisieren könnten.

Offenbar ist es nur eine Frage der Zeit, bis die bösen russischen Horden dank einer Kombination aus ukrainischem Mut und westlichen Waffen mit eingezogenem Schwanz über die Grenze zurückgedrängt werden.

Das Bild, das vom Krieg in der Ukraine gezeichnet wurde, steht in völligem Widerspruch zur Realität vor Ort. Überraschenderweise liefert ein Artikel in der August-Ausgabe der United States Marine Corps Gazette Informationen, die diese Behauptung stützen und die die Darstellung des Krieges in den westlichen Medien völlig widerlegen. Der unter dem Pseudonym Marinus geschriebene Artikel eines hochrangigen Marinekorpsoffiziers enthält eine objektive Analyse der russischen Militärstrategie seit Ende Februar. Sie untergräbt die von den westlichen Medien und Washington-freundlichen Politikern verbreiteten Darstellungen völlig.

Marinus stellt fest, dass Russland seit Beginn des Krieges Ende Februar 2022 drei verschiedene militärische Kampagnen durchgeführt hat. Im Norden versuchten die schnell vorrückenden russischen Truppen nie, Städte wie Kiew oder Charkow einzunehmen, sie unternahmen nie den Versuch, eine vorübergehende Besetzung in einen dauerhaften Besitz umzuwandeln. Ihr ganzer Zweck war eine „große Täuschung“, die die Regierung in Kiew dazu veranlasste, große Truppen von ihrer Hauptfeldarmee im Donbass abzuziehen.

Dies gab der russischen Armee die Zeit, ihre Artillerieeinheiten in großer Zahl in den Donbass zu verlegen, die Transportnetze zu sichern und große Mengen an Munition für den bevorstehenden langen Feldzug anzuhäufen. Im südlichen Feldzug nahmen die russischen Streitkräfte „sofort vergleichbare Städte in Besitz“. Dies ging mit einer tiefgreifenden politischen Umgestaltung einher, bei der russische Beamte die Kontrolle über die lokale Verwaltung übernahmen und ukrainische Banken und Mobilfunkanbieter durch russische ersetzt wurden.

Parallel dazu führten die russischen Streitkräfte Razzien in der Umgebung der Stadt Mikolaiv durch.

Diese Angriffe wie auch die um die nördlichen Städte zwangen das ukrainische Militär, Kräfte zur Verteidigung von Mikolaiv und Odessa zu entsenden, die andernfalls in den Hauptoperationsraum im Donbass hätten geschickt werden können.

Marinus betonte, dass bei diesen russischen Angriffen sowohl im Norden als auch im Süden der Ukraine schwere Bombardierungen ziviler Gebiete vermieden wurden, was im direkten Widerspruch zur Propaganda der westlichen Medien über russische Angriffe auf zivile Gebiete steht. Er stellt fest, dass dieser Versuch, die Bombardierung ziviler Gebiete im Norden zu vermeiden, „dem Wunsch entsprang, die lokale Bevölkerung nicht zu verärgern“, die die Regierung in Kiew unterstützt. Marinus stellt fest, dass die russischen Streitkräfte im Süden versuchten, das Leben und das Eigentum von Gemeinschaften zu schützen, die sich als „russisch“ identifizierten.

Er beobachtet, wie der russische Einsatz von Lenkraketen „eine Reihe von moralischen Effekten erzeugte, die für die russischen Kriegsanstrengungen günstig waren“. Marinus hebt hervor, dass die russischen Raketenangriffe durch die gezielte Auswahl militärischer Ziele und die Präzision der Raketen Kollateralschäden, d. h. zivile Opfer, vermieden. Er stellt fest, dass gelegentliche russische Angriffe auf „Einrichtungen mit doppeltem Verwendungszweck“ wie den wichtigsten Fernsehturm in Kiew die „Vorteile der allgemeinen russischen Politik der Beschränkung von Raketenangriffen auf offensichtliche militärische Ziele“ untergraben haben.

Im Osten der Ukraine, in der Region Donbass, führten die russischen Streitkräfte Bombardierungen durch, „die in Bezug auf Dauer und Intensität mit den großen Artilleriewettkämpfen der Weltkriege des zwanzigsten Jahrhunderts vergleichbar waren“. Diese schweren Bombardierungen im Donbass wurden durch die kurzen Nachschublinien ermöglicht und dienten drei Zwecken. Erstens setzten sie die ukrainische Infanterie in ihren Befestigungen fest. Zweitens forderten sie eine große Zahl von Opfern, sowohl physisch als auch psychisch. Der psychologische Effekt hat viele ukrainische Einheiten dazu veranlasst, sich entweder zurückzuziehen und ihre Stellungen aufzugeben oder den Befehl zum Angriff zu verweigern. Drittens haben diese Bombardierungen, wenn sie lange genug andauerten, die Verteidiger gezwungen, sich aus ihren Stellungen zurückzuziehen oder sich zu ergeben.

Marinus vergleicht das Ausmaß des russischen Bombardements im Donbass, indem er den Kampf um die Stadt Popasna (18. März bis 7. Mai 2022) mit der Schlacht von Iwo Jima (19. Februar bis 26. März 1945) vergleicht. Auf Iwo Jima lieferten sich die US-Marines eine erbitterte Schlacht, um acht Quadratmeilen befestigten Bodens zu erobern. In Popasna bombardierten russische Kanoniere acht Wochen lang die ukrainische Infanterie in ihren Schützengräben, bevor diese sich nach schweren Verlusten zurückzog.

Russlands Offensivoperationen im Osten der Ukraine wurden von vielen, sowohl pro-ukrainischen als auch pro-russischen, als langsam und schwerfällig kritisiert. Marinus vergleicht die russischen Operationen im Donbass mit dem Krieg an der Ostfront während des Zweiten Weltkriegs, wo sowohl die deutschen als auch die russischen Streitkräfte ausgiebig von Kesseln Gebrauch machten, in denen die feindlichen Kräfte eingekesselt und dann vernichtet oder zur Kapitulation gezwungen wurden.

Er stellt fest, dass:

„Die Russen, die in der Ostukraine kämpften, waren von dem Wunsch befreit, so schnell wie möglich Kessel zu schaffen, und mussten kein bestimmtes Stück Boden halten. So zogen die Russen angesichts eines entschlossenen ukrainischen Angriffs häufig ihre Panzer- und Infanterieeinheiten aus dem umkämpften Gebiet zurück. Auf diese Weise verringerten sie nicht nur die Gefahr für ihre eigenen Truppen, sondern schufen auch Situationen, in denen die ukrainischen Angreifer ohne Schutz mit russischen Granaten und Raketen konfrontiert waren, wenn auch nur für kurze Zeit.

Dieser Punkt widerspricht auch der triumphalen westlichen Propaganda, die große Niederlagen für Russland verkündet, wenn die ukrainischen Streitkräfte kleinere taktische Siege erringen und Russland seine Truppen aus einer Stellung abzieht. Der russische Rückzug von der Schlangeninsel ist ein gutes Beispiel dafür.

Im letzten Abschnitt seines Artikels hebt Marinus den starken Kontrast zwischen den verschiedenen Arten der Kriegsführung hervor, die von den russischen Streitkräften in verschiedenen Teilen der Ukraine geführt wurden.

Sie alle waren Teil einer großen Gesamtstrategie, deren Hauptziel darin bestand, die ukrainischen Streitkräfte im Donbass zu vernichten und die Volksrepubliken Donezk und Lugansk von der Kontrolle Kiews zu befreien.

Russlands drei Hauptziele der „besonderen Militäroperation“ – der Schutz der DVR/LPR, die „Entnazifizierung“ und die „Entmilitarisierung“ der Ukraine – erforderten „schwere Verluste für die im Donbass kämpfenden ukrainischen Verbände“.

Marinus ist bemüht, darauf hinzuweisen, dass keines dieser Hauptziele die Besetzung von Teilen der Ukraine durch russische Truppen erforderte, in denen sich die Mehrheit der Bevölkerung als ukrainisch identifizierte und die Regierung in Kiew unterstützte.

Auch dies ist ein Punkt, den die so genannten Militäranalysten der westlichen Medien nicht verstehen.

Im Süden der Ukraine diente der russische Feldzug jedoch direkten politischen Zielen, nämlich der Eingliederung von Gebieten, die von einer großen Zahl ethnischer Russen bewohnt werden, in die „russische Welt“.

Abschließend erklärt dieser hochrangige Marineoffizier, dass Russlands Militärkampagne viel den traditionellen sowjetischen Modellen der Kriegsführung zu verdanken hat. Er bringt jedoch auch seine Bewunderung für die Einzigartigkeit der aktuellen militärischen Kampagne der russischen Streitkräfte in der Ukraine zum Ausdruck:

„Gleichzeitig wurde mit dem Programm der Raketenangriffe eine Fähigkeit genutzt, die geradezu revolutionär ist. Unabhängig davon, ob es sich um neue oder alte Komponenten handelte, wurden diese Anstrengungen in einer Weise durchgeführt, die von einer tiefen Wertschätzung aller drei Bereiche, in denen Kriege geführt werden, zeugt. Das heißt, die Russen vergaßen selten, dass der Krieg nicht nur ein physischer Kampf ist, sondern auch ein geistiger Wettstreit und eine moralische Auseinandersetzung.