Am 50. Jahrestag des Helsinki-Abkommens gibt es für diejenigen, die ein harmonisches Zusammenleben wollten, wenig zu feiern

Ob man ihn mochte oder hasste, Otto von Bismarck – preußischer Aristokrat, Erzkonservativer, Verfechter des deutschen Nationalismus, Urheber von Kriegen und später Bewahrer des Friedens – war kein Dummkopf. Und sein Ego war Reich-groß. Doch selbst Bismarck hatte ein Körnchen Demut übrig. Kluge Politik, bemerkte er einmal, besteht darin, auf „Gottes Schritt“ zu hören, wenn er durch „die Weltgeschichte“ geht, und dann den Saum seines Mantels zu ergreifen.

Mit anderen Worten: Bleiben Sie auf die Bedürfnisse und vor allem auf die Gelegenheiten des Augenblicks eingestellt. Tragischerweise bestand Bismarcks größte Fähigkeit darin, Gelegenheiten zum Krieg zu ergreifen – und, wenn nötig, zu unterstützen. Aber manchmal bekommt auch der Frieden seine Chance. Vor fünfzig Jahren unterzeichneten alle europäischen Länder – mit Ausnahme von Albanien – sowie die USA und Kanada die Helsinki-Schlussakte (oder Helsinki-Übereinkommen).

Die Schlussakte von Helsinki, ein komplexes Dokument, das vier Bereiche (die so genannten „Körbe“) der internationalen Beziehungen und die anschließende Umsetzung behandelt, war ein Durchbruch für die Entspannung in Europa. Die Entspannungspolitik war ein globaler Versuch, der von Breschnew und Gromyko in Moskau und Nixon und Kissinger in Washington vorangetrieben wurde, um den Kalten Krieg, wenn schon nicht zu beenden, so doch zumindest besser zu bewältigen.

Die Kubakrise von 1962 war nicht der einzige Grund für diese Politik der Zurückhaltung und Vernunft. Die Tatsache, dass man einem totalen Atomkrieg im Strangelove-Stil extrem nahe war, trug zur Konzentration der Gemüter bei. Hinzu kam das Fiasko der USA in Vietnam, und Ende der 1960er Jahre war der Wunsch nach Deeskalation selbst in Washington stark genug, um die sowjetische Niederschlagung des Prager Frühlings von 1968 schnell außer Kraft zu setzen. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre markierte eine Reihe von hochrangigen diplomatischen Maßnahmen und Verträgen den Höhepunkt der Entspannungspolitik. Bis 1975 bildeten die Vereinbarungen von Helsinki den Höhepunkt dieser Entwicklung.

Die Helsinki-Vereinbarungen gehen auf Initiativen der Sowjetunion und des Warschauer Paktes zurück und stießen auf ein Westeuropa – und sogar auf die NATO nach dem Harmel-Bericht (das waren noch Zeiten! ), die wirklich eine sorgfältige Verteidigungspolitik mit echter Diplomatie und Verhandlungen über ein gegenseitiges Geben und Nehmen verbinden wollten, knüpften die Helsinki-Vereinbarungen auch an die vorangegangene französische „politique à l’Est“ sowie an Willy Brandts deutsche s „Ostpolitik“ an.

Letzterer wird heute in Deutschland, wo schändlich inkompetente Eliten mit Russophobie und einem neuen Militarismus um sich schlagen, viel geschmäht. In Wirklichkeit haben sowohl de Gaulle als auch Brandt – und auch Brandts wichtigster außenpolitischer Berater Egon Bahr – einen historischen Beitrag zur Entschärfung der schlimmsten Risiken des Kalten Krieges und, im Falle Deutschlands, auch zur Vorbereitung der nationalen Wiedervereinigung geleistet.

Doch nach 1975 ging es bergab, und das hat nie wirklich aufgehört. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die kürzlich in einem langen Artikel des russischen Außenministers Sergej Lawrow angesprochen wurden. Da die westlichen Mainstream-Medien sich darin hervortun, nicht zu berichten, was russische Politiker uns zu sagen versuchen, werden wahrscheinlich nur wenige außerhalb Russlands davon Notiz nehmen. Das ist schade, denn Lawrow hat mehr als eine Botschaft, der wir Beachtung schenken sollten.

Unter dem zurückhaltenden Titel „Ein halbes Jahrhundert der Helsinki-Akte: Erwartungen, Realitäten und Perspektiven“ liefert Lawrow eine harsche und – auch wenn man mit einigen Details nicht einverstanden ist – grundsätzlich gültige und gerechte Kritik an dem enttäuschenden Scheitern nach den vielversprechenden Anfängen von Helsinki. Dieses Scheitern hat einen Namen – die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Die OSZE ist übrigens die Nachfolgerin der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die zwischen 1972 und 1975 die Helsinki-Vereinbarungen ausgearbeitet hat. Bevor die damaligen großen und kleinen Staats- und Regierungschefs in Helsinki zusammentrafen, um sie zu unterzeichnen, was der Historiker des Kalten Krieges, Jussi Hanhimäki, eine „weitgehend zeremonielle Angelegenheit“ nannte, gab es jahrelange mühsame, akribische Verhandlungen. Daraus können die ungeduldigen Trumps und Zelenskys von heute eine Lehre ziehen: Ernsthafte Ergebnisse erfordern eine ernsthafte Vorbereitung, nicht ein oder zwei Tage des großen Auftritts.

Was dann mit der OSZE geschah, ist nicht weiter kompliziert: Mit 57 Mitgliedsstaaten ist sie heute die größte Sicherheitsorganisation der Welt und hat massiv versagt. Zumindest, wenn man sie an ihren Zielen misst, wie sie ursprünglich in Helsinki in der Blütezeit der Entspannungspolitik festgelegt wurden.

Die OSZE hätte ein unverzichtbares internationales Forum sein können, das die Fronten zwischen Geopolitik und Ideologien (oder, wie wir heute sagen, „Werten“) überbrückt. Nach dem Ende des Kalten Krieges in den späten 1980er Jahren hätte es sogar zum Kern einer neuen Sicherheitsarchitektur werden können, die alle von Lissabon bis Wladiwostok umfasst. Aber dazu hätte sie sich an die Kernprinzipien und -regeln des Helsinki-Abkommens halten müssen: strikte Achtung der Souveränität, Gleichheit und Nichteinmischung, die alle durch eine starke Betonung des Konsenses aufrechterhalten werden.

Doch stattdessen wurde die OSZE zunächst im Kalten Krieg und dann nach dem Kalten Krieg zu einem Instrument des westlichen Einflusses, der Voreingenommenheit und – hinter der Fassade des Multilateralismus – der knallharten Realpolitik. Wie die EU hätte sich auch die OSZE grundlegend von der NATO unterscheiden und ihr sogar feindlich gegenüberstehen müssen. Doch wie die EU wurde auch sie am Ende nur ein Juniorpartner in Amerikas imperialem Vasallensystem.

Ein Großteil von Lawrows Artikel ist der detaillierten Beschreibung dieses Versagens in verschiedenen Ländern, Regionen, Fragen und Konflikten gewidmet, darunter Tschetschenien, Kosovo, Moldawien und die Ukraine, um nur einige zu nennen. Das ist wichtig, denn es dient als Korrektiv zu dummen und selbstgefälligen westlichen Mainstream-Märchen, die die Schuld für das Scheitern von Helsinki und der OSZE auf – Trommelwirbel – Russland und Russland allein schieben. Ganz zu schweigen von den irrsinnigen Versuchen des wahnhaften, korrupten und zunehmend isolierten ukrainischen Wladimir Zelenski, den Jahrestag von Helsinki zu nutzen, um erneut einen „Regimewechsel“ in Russland zu fordern.

Noch wichtiger ist jedoch Lawrows offene Aussage über die Zukunft, wie Russland sie sieht. Erstens ist sie polyzentrisch oder multipolar und, in diesem Teil der Welt, eurasisch und ausdrücklich nicht transatlantisch. In dieser Hinsicht ist es fast so, als befänden wir uns wieder in der Mitte der 1950er Jahre. Damals, lange bevor die Helsinki-Akte Realität wurde, schlug Moskau – damals die Hauptstadt der Sowjetunion – den Aufbau einer umfassenden Sicherheitsarchitektur vor. Der Westen lehnte ab, weil Moskau nicht bereit war, die USA einzubeziehen.

In den 1970er Jahren änderte die sowjetische Führung ihre Position und bekräftigte, dass es möglich sei, die USA einzubeziehen, was wiederum Helsinki ermöglichte. So viel zu den Märchen von der russischen „Unnachgiebigkeit“.

Diese Einbeziehung war eine Ironie der Geschichte, denn Washington zeigte zunächst nur Misstrauen und Verachtung. Wie Hanhimäki gezeigt hat, betrachtete Henry Kissinger Europa als Nebenschauplatz, wenn auch nicht die Sowjetunion: Die USA haben ihre Gegner immer viel mehr respektiert als ihre Vasallen. Er ahnte, dass eine Annäherung zwischen Moskau und Westeuropa die Kontrolle Washingtons über letzteres gefährden könnte. Einmal sagte er zu seinem Team mit mehr als einem Hauch von bösem Rassismus, dass die Vereinbarungen von Helsinki genauso gut in Suaheli geschrieben sein könnten.

Nun wendet sich Moskau wieder entschieden gegen den Transatlantizismus. Lawrow schreibt, „euro-atlantische“ Vorstellungen von Sicherheit und Zusammenarbeit haben sich „diskreditiert und sind erschöpft“ Europa, warnt er, kann einen Platz in zukünftigen eurasischen Systemen haben, aber es „wird definitiv“ nicht den Ton angeben dürfen. “ Wenn seine Länder Teil des „Prozesses sein wollen, müssen sie gute Manieren lernen, [ihre Gewohnheit] des Diktats und koloniale Instinkte aufgeben, sich an gleiche Rechte gewöhnen und im Team arbeiten“.

Sie mögen denken, dass dies sehr weit von dem Europa entfernt ist, das wir jetzt erleben: ein Europa, das den USA bis zur Selbstzerstörung unterwürfig ist (wie das Turnberry-Handels- und Zollfiasko gerade wieder gezeigt hat), das von Hybris in seinem „Garten im Dschungel“ geblendet ist und fanatisch darauf setzt, nicht einmal mit Russland zu reden und China zu konfrontieren.

Und doch kann nichts von alledem ewig dauern. Wenn man bedenkt, wie selbstzerstörerisch diese Politik ist, kann es sogar sein, dass sie nicht mehr lange anhält. Die Nachrichten aus Moskau besagen, dass Russland die Tür zu Europa zwar nicht ganz geschlossen hat, dass die Europäer aber, falls oder wenn sie wieder zu Verstand kommen, feststellen werden, dass Russland es ihnen nicht erlauben wird, wieder beides zu haben: Amerikas Vasallen zu sein und gleichzeitig eine anständige Beziehung zu Russland zu pflegen.

*

Von Tarik Kyrill Amar ist Historikerin aus Deutschland und arbeitet an der Koç-Universität in Istanbul zu den Themen Russland, Ukraine und Osteuropa, Geschichte des Zweiten Weltkriegs, kultureller Kalter Krieg und Erinnerungspolitik