CSU-Chef Markus Söder fordert die Streichung des Bürgergeldes für die Geflüchteten aus der Ukraine. Ihm zufolge muss jeder Ukrainer eine Arbeit annehmen, der arbeiten kann.

Alex Männer

Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Ukraine im Kampf gegen Russland wird die Müdigkeit und Unzufriedenheit der Bevölkerungen in den europäischen Ländern wegen diesem Konflikt immer offensichtlicher. Ein Ausweg könnte die Einstellung ihrer umfangreichen Unterstützung für Kiew sein, aber dafür müsste in Europa erst noch die entsprechende öffentliche Meinung gebildet werden.

Dafür sorgen bereits diverse europäische Politiker, die nach den vergangenen