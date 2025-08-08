Trump – mit Zolltyrannei zur Weltherrschaft

Egon W. Kreutzer

Der Plan ist kühn. Der Plan hat Aussicht auf Erfolg. Aussicht auf Erfolg, weil er nur mit plumpen psychologischen Mitteln kämpft und alle Risiken, die sich bei Anwendung schnöder Logik ergäben, schlicht unter den Tisch fegt. An Letzterem wird er allerdings scheitern.

Aber von vorne:

Der Petro-Dollar ist noch nicht tot, aber er kränkelt. Der Zeitpunkt, an dem wir ihn auf der Intensivstation sehen werden, ist nicht mehr allzu fern. Die Möglichkeit, Waren aus aller Herren Länder zu importieren, und dafür mit nichts als frisch bedrucktem Papier zu bezahlen, weil dieses frisch bedruckte Papier von den Handelspartnern dringend benötigt wurde, um ihren Bedarf an Erdöl zu decken, während die Öl-Exporteure mit diesem bedruckten Papier jene US-Staatsanleihen kauften, deren Erlös wiederum verwendet wurde, um neue Importe zu bezahlen, war ein für die Ewigkeit gedachter Kreislauf, der