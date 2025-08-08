Vom Teufel, der glauben macht, er existiere nicht

In einem bemerkenswerten Artikel vom 14. Juli 20251 befasst sich Dushan Wegner mit dem berühmten Zitat aus dem amerikanischen Film The Usual Suspects (deutsch: Die üblichen Verdächtigen), das auf Baudelaire zurückgeht: „Der größte Trick des Teufels bestand darin, die Welt glauben zu lassen, dass er nicht existiert.“ Wie verhalte es sich mit dem Inhalt dieses Zitats? Es habe etwas Stimmiges, werde viel zitiert und liege in diesen Tagen als Gedanke gleichsam in der Luft. Doch das „Meta-Ironische“ daran sei: „Die meisten, die dieses Film-Zitat wiederholen, glauben nicht, dass der Teufel existiert.“ –

Am Morgen, so Dushan Wegner, sei er auf einen Eintrag von NIUS-Chef Julian Reichelt auf X gestoßen, in dem dieser schreibe:

„Der krasseste Trick des Teufels war es, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert.

Der krasseste Trick der linken Kulturkämpfer war es, den Konservativen einzureden, dass Kulturkampf sich nicht gehört.“