Hörgeräte — dies könnte neben kommerziellen Erwägungen auch eine neue Stufe der Totalüberwachung vorbereiten.

Ein unerhörter Übergriff

Bei jeder Gelegenheit werden uns derzeit Hörgeräte aufgedrängt — dies könnte neben kommerziellen Erwägungen auch eine neue Stufe der Totalüberwachung vorbereiten.

Vielen, vielleicht sogar allen Deutschen flatterte jetzt im Rahmen einer bundesweiten Aktion eine Einladung zu einem kostenlosen Hörtest mit Termin ins Haus. Die aggressiven Kampagnen der Hörgeräteakustiker in den Fußgängerzonen scheinen nicht mehr auszureichen, obwohl das Geschäft mit Hörunterstützungen wegen des fahrlässigen Umgangs mit Lärmquellen ohnehin boomt. Offenbar fristen die Akustiker schon lange kein Schattendasein mehr im Gesundheitswesen. Der Verdacht liegt nahe, dass da eine Branche im Gefolge von COVID noch einmal kräftig am Finanztopf der Krankenkassen mitnaschen will. Anders ist es nicht zu erklären, warum nun jedem so ein Teil aufgeschwatzt werden soll.