Hoher Gesundheitsbeamter gibt zu, dass Krankenhäuser Todesfälle während der Pandemie vorgetäuscht haben

Ein hochrangiger Beamter der britischen Regierung hat zugegeben, dass Krankenhäuser während der Pandemie Daten über Todesursachen gefälscht haben.

Ein ehemaliger Direktor des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) der britischen Regierung hat erklärt, dass zu Beginn der Covid-Pandemie ein neues System zur Bescheinigung von Todesfällen eingeführt wurde.

Vor der Pandemie wurden vier Arten von Lungenentzündung als häufigste Todesursache im Vereinigten Königreich zusammengefasst.

Nach der Einführung des neuen Systems der Leichenbeschauer begannen die Leichenbeschauer jedoch, Todesfälle aufgrund aller Arten von Lungenentzündung als durch Covid verursacht zu bescheinigen.

In einem Beitrag auf Twitter/X hat der ehemalige NHS-Direktor für Sterbebegleitung, Saineethan „Sai“ Balasubramaniam, die Änderungen im Todesermittlungssystem des britischen Gesundheitsdienstes beschrieben.

Balasubramaniam erklärte, dass vier verschiedene Krankheiten zusammengefasst und als Covid-Todesfälle gekennzeichnet werden.

Er merkt an, dass die hohen Covid-Mortalitätsraten aufgrund der Meldemethode unvermeidlich seien.

Balasubramaniam fügte hinzu, dass die Mainstream-Medien über den signifikanten Anstieg der COVID-19-Todesfälle seit der Einführung des Medical Examiner Systems berichtet hätten.

Laut Balasubramaniam hat die britische Regierung 2016 eine Änderung des Totenscheinverfahrens in allen Krankenhäusern Großbritanniens vorgeschlagen und getestet.

Balasubramaniam veröffentlichte auch das Dokument des Gesundheitsministeriums (DOH), das die „Reformen“ umreißt.

Das DOH-Dokument schlägt einen Wechsel zum „Medical Examiner“-System (ME) vor.

Das Dokument wurde an mehrere Adressaten zur Kommentierung und Beratung versandt.

Das ME-System werde bereits in zwei Krankenhäusern in Großbritannien getestet, sagte Balasubramaniam.

Die einzige schlüssige Methode, eine genaue und plausible Todesursache festzustellen, sei die Überweisung des verstorbenen Patienten an den Coroner (Gerichtsmediziner) von Her Majesty’s (HM), sagte Balasubramaniam.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Sobald ein HM Coroner den Fall annimmt, wird eine Autopsie durch einen Histopathologen durchgeführt.

Wenn der Tod als natürlich eingestuft wird und nichts Ungewöhnliches vorliegt, wird die ärztliche Bescheinigung über die Todesursache (MCCD) vom behandelnden Arzt des verstorbenen Patienten ausgestellt.

Es ist selten, dass der behandelnde Arzt anwesend ist, aber er wird die Todesursache endgültig feststellen.

Balasubramaniam weist darauf hin, dass es im NHS eine strenge Krankenhaushierarchie für Ärzte gibt.

Von unten nach oben:

Gründungsjahr 1

Gründungsjahr 2

Oberarzt

Assistenzarzt

Berater

Klinischer Leiter

Ärztlicher Direktor

Wie im Militär oder in anderen Systemen mit strengen hierarchischen Strukturen werden Ärzte in der Ausbildung selten das Wort ergreifen oder ihre Vorgesetzten infrage stellen.

Eine Entscheidung des Vorgesetzten gilt als endgültig und muss ohne Hinterfragen oder Zögern umgesetzt werden.

In den fünfeinhalb Jahren, in denen Balasubramaniam in der Sterbebegleitung tätig ist, hat er nur einen Turnusarzt erlebt, der mit einer vorgeschlagenen Todesursache nicht einverstanden war und den behandelnden Arzt herausgefordert hat.

Aufgrund der großen Anzahl von Todesfällen in einem Krankenhaus gibt es eine Vielzahl von möglichen Todesursachen.

Balasubramaniam erklärt, dass das vorgeschlagene ME-System dies ändern würde.

Nach dem neuen System würde die Regierung einen Leichenbeschauer einstellen und bezahlen, der in jedem Krankenhaus sitzt und alle Totenscheine für alle verstorbenen Patienten ausstellt.

Auf diese Weise würden alle Diskrepanzen bei den Todesursachen beseitigt.

Balasubramaniam hörte 2016 zum ersten Mal von dem Vorschlag.

Damals arbeitete er als Bereavement Officer in einem Krankenhaus im Zentrum Londons.

Seine Mentorin und Vorgesetzte in dem Krankenhaus war eine ehemalige Oberschwester, die die Trauerabteilung leitete, und alle Todesfälle im Krankenhaus wurden von ihr und der Abteilung kontrolliert.

Balasubramaniam und seine Mentorin hatten große Entscheidungsbefugnisse.

Nach dem Tod eines Patienten überprüften Balasubramaniam und sein Vorgesetzter alle Patientenakten.

Als Balasubramaniam 2016 seine Mentorin fragte, wie sich die Dinge mit dem ME-System ändern würden, antwortete sie ihm, dass die Bereavement Services und Patient Affairs rein administrativ werden würden.

Fortan würden alle klinischen Beurteilungen dem Medical Examiner obliegen.

Damit wurde sowohl den behandelnden Ärzten als auch den Bereavement Services, Patient Affairs, Bereavement Officers, Bereavement Service Managern und den Direktoren der End-of-Life Care die Macht und Entscheidungsgewalt über MCCD/Coroners Referrals entzogen.

Letztlich sollte die gesamte Entscheidungsfindung allein dem Leichenbeschauer überlassen werden.

Der Leichenbeschauer war jedoch nicht an der Behandlung des Patienten während der Einweisung beteiligt.

Aufgrund des neuen Systems wurden Todesfälle, die auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen waren, einfach als Covid-Todesfälle registriert, so Balasubramaniam.

Dies führte zu falschen Daten über Covid-Todesfälle.

Diese gefälschten Zahlen über Covid-bedingte Todesfälle schufen die Illusion einer tödlichen Pandemie, so Balasubramaniam abschließend.