Hoher US-Beamter räumt ein, dass Washington 143 Milliarden Dollar ausgegeben hat, um seine eigene Regierung in Afghanistan zu zerstören

Von Martin Sieff: Er war während seiner 24-jährigen Tätigkeit als leitender Auslandskorrespondent für die Washington Times und United Press International berichtete Martin Sieff aus mehr als 70 Ländern und berichtete über 12 Kriege. Er hat sich auf US- und globale Wirtschaftsthemen spezialisiert.

Die von den USA geschaffene und unterstützte Regierung von Afghanistan steht am Rande des Zusammenbruchs. Sie hat wegen ihrer Inkompetenz und unglaublichen Korruption jede Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung verloren. Würden die US-Militärhilfe und die enormen internationalen Hilfsgelder zurückgezogen, stünden die Taliban vor den Toren Kabuls und könnten innerhalb weniger Tage das ganze Land übernehmen.

Seit Präsident George W. Bush vor 20 Jahren idiotischerweise das Ziel verkündete, einen modernen, fortschrittlichen, pro-westlichen, stabilen, demokratischen Staat in Zentralasien aus dem Nichts zu schaffen, haben die Vereinigten Staaten 143 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau Afghanistans gesteckt. Und es wurde alles vergeudet.

Heute ist der größte Faktor, der die Glaubwürdigkeit der afghanischen Regierung bei der eigenen Bevölkerung zerstört, nicht die Angriffe und der militärische Widerstand der aufständischen Taliban: Es ist die von den USA dominierte und gelenkte internationale Hilfe, die genau die Regierung, die sie eigentlich unterstützen sollte, völlig unterminiert und diskreditiert hat.

Auf diese elementaren Wahrheiten haben ausgesprochene Kritiker des katastrophalen militärischen Missgeschicks der USA in Afghanistan in den letzten zwei Jahrzehnten wiederholt hingewiesen. Ich und viele andere Mitwirkende auf dieser Plattform haben sie wiederholt gemacht. Aber am 10. März wurden sie alle – klar und unmissverständlich – vom ranghöchsten US-Regierungsbeamten, der mit der Überwachung der Kriegsanstrengungen in dieser unglücklichen zentralasiatischen Nation beauftragt ist, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) John Sopko selbst, ausgesprochen.

Am 10. März gab Sopko genau diese Punkte in einer vorbereiteten Rede vor dem Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, DC, zu Protokoll. Er warnte, dass die US-amerikanische und internationale Hilfe der größte Faktor für die Zerstörung des Landes ist, indem sie unkontrollierte Korruption erzeugt und diese in den Augen des afghanischen Volkes stinken lässt.

„(I)nternationale Geber haben sich in ihrem eigenen Interesse auf einen Teufelshandel mit aufeinanderfolgenden afghanischen Regierungen eingelassen, um enorme Mengen an finanzieller Unterstützung bereitzustellen, die paradoxerweise am Ende die gesamten militärischen und Wiederaufbaubemühungen unterminieren können“, erklärte Sopko.

„Wie SIGAR seit langem berichtet, hat die ausländische Hilfe die afghanische Wirtschaft verzerrt und das Korruptionsproblem verschlimmert“, sagte er.

Das Ergebnis: „Afghanistans endemische Korruption gibt dem Aufstand Sauerstoff und untergräbt den afghanischen Staat“, warnte Sopko.

Dieses grauenhafte Paradoxon sei auch keine plötzliche oder unerwartete Entwicklung, erinnerte Sopko.

„Bereits 2014 hat der ehemalige ISAF (NATO’s International Security Assistance Force in Afghanistan) Kommandierende General John Allen nicht übertrieben, als er dem Kongress sagte, dass die Korruption, nicht die Taliban, die existenzielle Bedrohung für die afghanische Regierung sei“, sagte der SIGAR-Chef

„Darüber hinaus haben die internationalen Geber, einschließlich der USA, es weitgehend versäumt, ihren Einfluss geltend zu machen, um auf robustere Anti-Korruptions-Bemühungen der afghanischen Regierung zu bestehen. …Trotz all der Anti-Korruptions-Benchmarks und Tabellen, die zwischen ausländischen Botschaften in Kabul und dem Präsidentenpalast ausgetauscht wurden, bleiben die Anti-Korruptions-Bemühungen der afghanischen Regierung weitgehend ineffektiv“, betonte er.

Daher haben die Amerikaner nicht nur ihre eigene Korruption erzeugt und ihre eigene Strategie in Afghanistan ruiniert: Ein hochrangiger US-Beamter, der mit der Überwachung dieser Probleme betraut ist, hat es sogar zugegeben.

Weitgehend als direkte Folge dieser Entwicklungen „hält das Verteidigungsministerium das lang gehegte Ziel einer finanziell selbsttragenden afghanischen Sicherheitstruppe bis 2024 nicht mehr für realistisch“, so Sopko.

Die afghanische Regierung kann nicht einmal das Geld, das sie derzeit von internationalen Gebern erhält, effektiv verwalten, insbesondere um ihre Sicherheitskräfte zu finanzieren, und die US-Regierung glaubt, dass sie nicht einmal in der Lage sein wird, ein hochmodernes Gehaltsabrechnungssystem zu betreiben, das die Vereinigten Staaten für mehrere Jahre geliefert haben, fuhr der Generalinspekteur fort.

„Das US-Militär glaubt, dass die afghanische Regierung noch mehrere Jahre davon entfernt sein könnte, das Eigentum, das Management und die Aufrechterhaltung des 50 Millionen Dollar teuren Gehaltsabrechnungssystems zu übernehmen, mit dem sichergestellt werden soll, dass der US-Steuerzahler nicht für afghanische ‚Geistersoldaten‘ zahlt, die nur auf dem Papier existieren, und dass die Gehälter von Militär und Polizei nicht in den Taschen korrupter Beamter landen“, sagte er.

Wenn das Ziel der US-geführten Wiederaufbaubemühungen der Aufbau eines starken, stabilen, selbständigen afghanischen Staates war, der sowohl die nationalen Sicherheitsinteressen der USA als auch die eigenen Interessen schützen kann, dann hat er eindeutig versagt, gab Sopko zu.

„Wenn die ausländische Hilfe abgezogen wird, könnten Taliban-Kräfte in kurzer Zeit vor den Toren Kabuls stehen“, sagte er.

Deshalb: „Die Schaffung eines afghanischen Staates ist eine Mission, die noch nicht erfüllt ist und die vielleicht unmöglich zu erfüllen ist: Es könnte sich als ‚eine Brücke zu weit‘ erweisen“, sagte Sopko in zusätzlichen, nicht geschriebenen Kommentaren zu seiner Podcast-Präsentation am 10. März. „Das Ziel, bis 2024 eine sich selbst tragende afghanische Armee zu schaffen, ist unmöglich und kann nicht erreicht werden.“

Sopko schlussfolgerte daher, dass er glaubt, dass ein korrupter, mit Drogen gefüllter afghanischer Staat niemals ein verlässlicher Partner sein wird, der in der Lage ist, sich selbst oder die Interessen der Vereinigten Staaten und anderer Geber zu schützen.

In den vergangenen 20 Jahren weigerten sich das nationale Sicherheitsestablishment der USA, praktisch alle Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses beider Parteien sowie die Regierungen von George W. Bush und Obama, diese düsteren Realitäten anzuerkennen. All diese Kräfte erhoben sich in vereinter, selbstgerechter Wut, um die zaghaften Bemühungen von Präsident Donald Trump zu blockieren, die Realität anzuerkennen und endlich alle US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen.

Wird die Biden-Administration gegenüber dieser neuesten verheerenden Einschätzung des eigenen Sondergeneralinspekteurs der Regierung ebenso taub bleiben?

Wir werden bald sehen.