Holen Sie es sich: ein wahres Verständnis der amerikanischen Politik

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Es gibt eine glühende Wahrheit, die Russland ins Gesicht starrt. Es ist eine Wahrheit, die 193 andere Länder auch nicht wahrhaben wollen. Den Amerikanern ist es im Großen und Ganzen völlig egal, welche Kriege wir gewinnen oder verlieren. Die Notlage anderer Nationen oder sogar unserer nächsten Nachbarn liegt zu weit außerhalb unseres ermächtigten Exzeptionalismus. Ich weiß, ich weiß, es ist eine schockierende Vorstellung. Aber ich war einmal der Kabelmann, also weiß ich Bescheid.

Der russische Staatssender RT (Russia Today) leistet meistens gute Arbeit, um der westlichen Propaganda entgegenzuwirken, und das für einen Bruchteil dessen, was westliche Medienunternehmen für ihre Berichterstattung ausgeben. Leider liegt der russische Nachrichtensender bei vielen Themen völlig falsch. Ein Beispiel dafür ist ein kürzlich erschienener Artikel, in dem der Chefredakteur von WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, zum Thema Afghanistan zitiert wird und wie die Medien mitschuldig daran sind, dass die Wahrheit über den gescheiterten Krieg von Anfang an verschwiegen wurde. Die westlichen Medien gaben dem amerikanischen Volk nur das, was es wollte: einen guten Grund, weiterhin ein Imperium zu sein. Die Direktiven der Eliten, die die Botschaft kontrollieren, sind nicht so schwer zu verbergen. Das liegt daran, dass es uns nicht interessiert. Es ist uns egal. Wir kümmern uns um niemanden. Das Gegenteil davon ist die Lüge, nicht Afghanistan, Vietnam, Syrien, die Ukraine oder die Clintons, die Haiti ausnutzen. Es ist uns egal, verstehen Sie das?

Hrafnsson, der ein kluger Kopf sein soll, sagte gegenüber RT, dass die Tatsache, dass Washington die Welt zwei Jahrzehnte lang täuschen konnte, schockierender sei als die an Saigon erinnernden Bilder von Amerikas Abzug. Tatsächlich? Washington hat nicht viel getan, um irgendetwas zu vertuschen, und die Mainstream-Medien haben noch weniger getan, um die Tatsache zu verbergen, dass Amerika mit dem Blut, den Eingeweiden und dem Erbe anderer Menschen und Orte lebt. Wie bitte? Blasphemiere ich hier? Ich versichere Ihnen, das tue ich nicht. Die Amerikaner sind von Geburt an vorprogrammiert. Das fing schon vor langer Zeit an, bevor ich geboren wurde. Und ich bin alt.

Waren Kristinn Hrafnsson und der WikiLeaks-Gründer Julian Assange naiv genug, um zu glauben, dass die Veröffentlichung des Afghanistan-Kriegstagebuchs etwas bewirken würde? Hat niemand bei WikiLeaks jemals in Amerika gelebt oder studiert? Haben diese Leute keine Geschichte gelesen? Die massiven Geldströme, der militärisch-industrielle Komplex, der nach Profit strebt, die großen Energiebewegungen, die Bonanzas privater Auftragnehmer – all das war nicht nur vorhersehbar, sondern auch klar erkennbar. Das war auch in Vietnam so, aber die Amerikaner drehten den Spieß um, zelteten in Woodstock und sahen den ganzen Tag lang ihre Seifenopern. Die Geschäfte liefen 1965 gut, aber 2006, 2016 und sogar jetzt waren sie besser.

Ich kenne viele Russen. Und noch viel mehr Amerikaner. Ich habe zu Beginn dieses Berichts gesagt, dass ich einmal der „Kabelmann“ war, also im Grunde ein Dienstleistungsprofi, der alles sieht. Meine Erziehung machte mich eigentlich zum perfekten Kabeltechniker. Meine Familie ist in den letzten fünf oder sechs Jahrzehnten immer wieder vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Wohlstand zur Verzweiflung geworden. Mein chamäleonartiger sozioökonomischer Charakter half mir, in jeden Kreis hinein- und wieder hinauszugleiten. Im Kabelfernsehen muss man sich verständigen und in den Projekten, Wohnwagenparks, in den Penthäusern über den prestigeträchtigen Straßen und in den Gated Communities an den Jachtbecken Floridas arbeiten. Ich war sozusagen die Fliege an der Wand. Und Americana ist nicht das, wofür die meisten Russen oder Deutschen es halten. Ganz und gar nicht. Wir sind in der Tat die „Kupferspitzen“-Batterien des Wohlstands in der Welt. Ja, Kupferköpfe, ich war dabei, als Sie in der Küche über diese „Lumpensammler“ drüben in den Wüsten des Nahen Ostens sprachen. Ich habe eure digitalen Geräte angeschlossen, als ihr damit geprahlt habt, wie wir Hussein und Gadaffi getötet haben und wie USAID die ganze Welt ernährt. Ich habe dein Internet im Penthouse mit Blick auf die Vanderbilt University angeschlossen, als dein reicher Daddy mich dafür gezüchtigt hat, dass ich vorgeschlagen habe, die Reichen stärker zu besteuern, um den Armen zu helfen. Eure Sexpartys von nebenan, die Grausamkeit gegenüber euren Tieren, der Drogenhandel, die rechthaberische Überlegenheit, die ihr alle irgendwann an den Tag gelegt habt, habe ich in meinem mentalen Mixtape festgehalten.

Denken Sie an den Film Matrix. Stellen Sie sich vor, die Maschinen hätten bereits die Macht übernommen, und bedenken Sie, dass der Pro-Kopf-Energieverbrauch in den USA jeden Tag 2,6 Gallonen Öl, 9,7 Pfund Kohle und 255 Kubikfuß Erdgas umfasst. Außerdem gab es 2018 in den Vereinigten Staaten 46,0 Millionen mehr lizenzierte Autofahrer. Erstaunlicherweise werden für jeden geborenen Amerikaner im Laufe seines Lebens über 75.000 Gallonen Erdöl verbraucht. Die Zahlen für andere natürliche Ressourcen sind ebenso erschütternd. Der durchschnittliche Haushalt in den USA verbraucht 240 Gallonen Wasser pro Tag. An manchen Orten der Welt können die Menschen nicht genug zu trinken bekommen, um am Leben zu bleiben. Wir werfen genug Lebensmittel weg, um jeden hungrigen Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu ernähren. Fast 25 % aller von uns produzierten Lebensmittel landen auf einer Mülldeponie. Die Amerikaner generieren den Reichtum böser Männer, die so reich sind, dass ihre Namen unter 200 Holdinggesellschaften versteckt sind. Mehr dazu in einer späteren Geschichte. Finden Sie sich einfach mit der Realität jeder politischen Diskussion ab, die Sie je gelesen haben.

Ich habe gestern meine Facebook-Timeline durchforstet, als ich auf einen Beitrag stieß, in dem die Follower aufgefordert wurden, „für Afghanistan zu beten“. Als ich das las, begann ich unkontrolliert zu lachen. Dann kroch mir eine Träne über die Wange, als mir klar wurde, wie beschissen wir geworden sind. Die Propaganda, das ständige Gerede darüber, wie „großartig“ wir sind, wie fantastisch wir waren, und die Gehirnwäsche, der alle meine Landsleute in diesen Jahrzehnten unterzogen wurden…… Nun, am Ende ist es die größte Tragödie, die der Menschheit je widerfahren ist. Und jetzt beginnt sich alles zu enträtseln. Übrigens nicht durch einen Cyberkrieg, den Wladimir Putin von seinem Kommandoposten im Kreml aus führt.

Die Welt, die um unsere Köpfe herum zusammenbricht, ist nicht Russlands Werk. Es ist unser Werk. Ganz und gar unser. Sie gehört uns. Ich möchte nicht die Gefühle russischer, chinesischer oder gar britischer Freunde verletzen, aber diese anderen Nationen waren Nebendarsteller in einem Drama, das die Erde an den Rand einer Katastrophe gebracht hat. Das liegt zum Teil daran, dass einer von einer Million Amerikanern Afghanistan auf einer Landkarte finden kann und dafür 1 Million Dollar gewinnen kann. Lesen Sie eine aktuelle Gallop-Kollaborationsstudie, die viel über die Amerikaner und ihre Weltsicht verrät, und vor allem darüber, wie effektiv die Propaganda war. Obwohl fast jede amerikanische Familie der Unter- und Mittelschicht Verwandte hatte, die als Soldaten dorthin geschickt wurden, haben nur wenige eine Ahnung, wo oder was Afghanistan ist. Wir müssen nur für sie beten, denn Trump war nicht in der Lage, sie zu retten, als Biden Präsident wurde. Nein, im Ernst. Das ist das Amerikanische, das Russland nicht versteht. Apathie und Stumpfsinn sind ein Geschenk oder Teil unserer derzeitigen DNA. Ich weiß das auch, denn ich war eine Zeit lang Geografielehrer. Meine Landsleute können Afghanistan oder Sambia auf einer beschrifteten Karte nicht finden, weil es ihnen egal ist, nicht weil sie dumm sind.

Es ist jedoch schön, dass die Russen immer noch die Hoffnung hegen, dass der Durchschnittsamerikaner sich einen Dreck darum schert. Wenn man darüber nachdenkt, kann man ermessen, wie mächtig die westliche Propagandamaschinerie war, selbst Amerikas gefürchtetste Feinde glauben, dass wir zu Besserem fähig sind. Ich wünschte nur, wir wären es. Aber es wird nie geschehen. Es geschah nicht, als Nero Rom in die Geschichte fiedelte. Als Alexander starb, sorgten seine besten Generäle dafür, dass seine Vision nicht weiterlebte. Und als JFK in Dallas erschossen wurde, starben mit ihm alle Camelots, die wir Amerikaner je erträumt hatten. Wir wurden zu selbstsüchtigen, ermächtigten, zügellosen Konsumdrogensüchtigen, die die Welt raubten und es Demokratie nannten. Und nein, es gibt keine Entschuldigung mehr.

Wir können nicht so tun, als hätten wir es nicht gewusst. Der Kabelmann hat Ihnen zugehört. Der Servicetechniker, der Ihren 1.000-Dollar-Geschirrspüler oder 10.000-Dollar-Großbildschirm repariert, hat Ihnen zugehört. Jedes Mal, wenn Sie über Gas, Trump, Biden, Bildung oder irgendetwas anderes meckern, verraten Sie, dass Sie die Lüge verstehen. Nigerianer sind nicht arm, weil sie minderwertig sind. Die Kinder in Venezuela sind nicht hungrig oder brauchen keine Kleidung, weil sie sozialistisch sind. Die Welt ist in Schwierigkeiten, weil wir die Lüge wollten. Ende der Geschichte. Und es tut mir leid, dass ich einer der einzigen Amerikaner bin, der Mann genug ist, das zuzugeben. Und ich war das Aushängeschild meines Militärs, als meine Kameraden sich meldeten, also fangen Sie auch nicht damit an. Stehen Sie dazu. Bringen Sie es in Ordnung. Oder seien Sie einfach ehrlich genug, um zuzugeben, dass die Amerikaner die Welt erobern wollten. Russland und 193 andere Länder fangen an, uns zu sehen, es ist an der Zeit, dass Amerika die Nummer 195 wird, wenn es darum geht, unsere Weltpolitik zu verstehen, und eine unhaltbare Zukunft zu korrigieren.

Hier geht es nicht um Amerika-Bashing. Ich bin ein Patriot, und ich liebe mein Land. Tatsächlich wäre ich nachlässig, wenn ich nicht die Wahrheit über diese Dinge schreiben würde. Wenn wir die Hegemonie, die wir geschaffen haben, nicht korrigieren, gibt es keine Hoffnung für die Welt. So mächtig wir auch geworden sind, der Einfluss, den Amerika hat, kann unmöglich verschwinden, sich verflüchtigen oder gar rückgängig gemacht werden, ohne dass es zu einer entsprechenden Wirkung kommt. Je früher wir das erkennen, desto größer ist unsere Chance, den Tag der ökologischen und ideologischen Abrechnung zu überleben. Wir müssen uns wieder kümmern.